ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський

Українські військові продовжують ведення наступальної операції у Курській області РФ. Наразі під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів.

Про це під час ставки верховного головнокомандувача заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", - заявив Сирський.

Він додав, що українські військові продовжують виконувати поставлені завдання. За його словами, бої йдуть по всій лінії фронту.

За словами Сирського, ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ.

У відповідь на доповідь Сирського президент Володимир Зеленський попросив головкома передати слова подяки українським захисникам за "стійкість та рішучі дії".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ.

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