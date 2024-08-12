ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський
Українські військові продовжують ведення наступальної операції у Курській області РФ. Наразі під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів.
Про це під час ставки верховного головнокомандувача заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", - заявив Сирський.
Він додав, що українські військові продовжують виконувати поставлені завдання. За його словами, бої йдуть по всій лінії фронту.
За словами Сирського, ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ.
У відповідь на доповідь Сирського президент Володимир Зеленський попросив головкома передати слова подяки українським захисникам за "стійкість та рішучі дії".
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ.
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хай живе рашисько-китайсько-бразильський план миру !
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люди любят цинізм !
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Щоб розповзались і розповідали про те, як російська влада дбає про свій народ.
респект пану гр1959 .
Слава ЗСУ!
бо забігли-вибігли та щє лажа...
Слава воїнам!
Скільки квадратних кілометрів захопили за останні пару місяців?
одна курская старушка разговаривала с солдатами ВСУ на сумском суржике, а не на русском языке: там полно этнических украинцев.
Головне - які об'єкти контролюємо?
А поки що, це тільки газовий лічильник і все.
Вже пояснювали - це удар під ватерлінію Чемодана і Скрєп!
Тим більше що "біженців" все більше з кожним днем!! До маскви донесуть свої враження і висновок - а московський хан то голий!!!!
Якщо Захід не погодився на усунення ПереЛігитимного, Сверхлігітимного , то терпіти прийдеться і не пускати до секретів. Бо агент ермак аж копитами гримить від злості, у Бубачкі может бить інфаркт
Заміновуются мости, залізниця? Робиться вирубка їхнього прифронтового лісу- прикриття дрг?
Роблять сховки для наших диверсійних заходів? Нищення систем соціального сповіщення (зв'язок, телебачення).
Не чути про бази зберігання пального?
Чи догадаються там провести заходи для самоурядування.
З референдумом та задіянням іноземних спостирігачів гуманітаріїв, як звернення до захисту і тп.