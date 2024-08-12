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ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський

ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський

Українські військові продовжують ведення наступальної операції у Курській області РФ. Наразі під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів.

Про це під час ставки верховного головнокомандувача заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", - заявив Сирський.

Він додав, що українські військові продовжують виконувати поставлені завдання. За його словами, бої йдуть по всій лінії фронту.

За словами Сирського,  ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ.

У відповідь на доповідь Сирського президент Володимир Зеленський попросив головкома передати слова подяки українським захисникам за "стійкість та рішучі дії".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ.

Читайте також: Росія втратила контроль над 44 населеними пунктами Курської області, - DeepState

Автор: 

ЗСУ (7507) Сирський Олександр (591) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+32
Ух ти! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:44
+16
Тебе ведмедчук зарєєстрував тут 29.07. 24. Із якою метою, ти зробив цей вкид?
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12.08.2024 19:01
+13
Это не мы. Это стихийно возникшая самооборона Курской Народной Республики (КНР).
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12.08.2024 18:45
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Ух ти! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:44 Відповісти
Білоруси швидко закінчаться, а північні корейці....
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12.08.2024 19:25 Відповісти
Доки драник президент Білорусі ніякого нападу не буде.коли кацапи його приберуть і поставлять місцевого Януковича почнуться проблеми.
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12.08.2024 19:39 Відповісти
все ! закопуємся і пропонуємо "прєкращеніє огня по лінії сопрікосновєнія" + референдум по приєднанню "старих територій" рашки до України

хай живе рашисько-китайсько-бразильський план миру !
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12.08.2024 20:42 Відповісти
Пора вже ... запускати РДК чи Легіон. Треба агітувати місцевих, а не розганяти їх. Евакуація для чиновників та сраколизів !
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12.08.2024 18:44 Відповісти
...а може ж вони там вже є...хтона
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12.08.2024 18:47 Відповісти
два бомжа і референдум
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12.08.2024 18:48 Відповісти
бюлетені друкувати на портативних принтерах частин ЗСУ:

явка - 150 %
ЗА приєднання до України - 200 % !

люди любят цинізм !

.
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12.08.2024 20:44 Відповісти
Гнати їх на росію.
Щоб розповзались і розповідали про те, як російська влада дбає про свій народ.
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12.08.2024 18:48 Відповісти
Eta drugoie , tut dela po serioznei , ni mesta piaru .....
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12.08.2024 18:59 Відповісти
Мудрый военно-государственный подход к проблеме:

респект пану гр1959 .
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13.08.2024 09:42 Відповісти
Это не мы. Это стихийно возникшая самооборона Курской Народной Республики (КНР).
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12.08.2024 18:45 Відповісти
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12.08.2024 18:49 Відповісти
Вже офіційно визнали
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12.08.2024 18:50 Відповісти
Какіє ваші доказатєльствааа?
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13.08.2024 10:34 Відповісти
КНУР))
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12.08.2024 18:55 Відповісти
А то и КНДР. Республика-то демократическая.
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12.08.2024 18:58 Відповісти
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12.08.2024 20:46 Відповісти
Так на ставці Сирський доповів, що ЗСУ контролюють близько 1000 кв/км в Курській обл.
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12.08.2024 18:58 Відповісти
Це ми, ще як ми!
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12.08.2024 19:09 Відповісти
Ихтамнет.
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12.08.2024 21:45 Відповісти
Для нас це маленька перемога, Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:47 Відповісти
Ми всі ради за ЗСУ.Зараз вперед,і головнек,щоб без втрат.
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12.08.2024 18:50 Відповісти
🙄😁😂
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12.08.2024 20:02 Відповісти
За сім днів. Територія агресора - ядерної наддержави-терориста
Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:50 Відповісти
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12.08.2024 18:51 Відповісти
Це недоречно зараз. Стьоб тоді , коли вчасно.
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12.08.2024 18:59 Відповісти
а ніякого стьоба і не має. зеленський з єрмаком дійсно нічого не знали про курську операцію.
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12.08.2024 19:12 Відповісти
Звідкіля ти все знаєш?
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13.08.2024 10:35 Відповісти
не все. і ти скоро все узнаєш. адже цю операцію розроблював Залужний
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13.08.2024 11:03 Відповісти
Та ти шооо? Сам Залужний, сидів ночами, не спав, розроблював, розроблював... І де ви беретесь, без мізків?
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13.08.2024 12:37 Відповісти
затримайтесь тама хлопці...
бо забігли-вибігли та щє лажа...
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12.08.2024 18:53 Відповісти
Ось сто означає вчасно поміняти Залужного на Сирського.
Слава воїнам!
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12.08.2024 18:53 Відповісти
Тебе ведмедчук зарєєстрував тут 29.07. 24. Із якою метою, ти зробив цей вкид?
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12.08.2024 19:01 Відповісти


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12.08.2024 20:04 Відповісти
А скільки квадратних кілометрів української території контролюють кацапи?
Скільки квадратних кілометрів захопили за останні пару місяців?
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12.08.2024 18:59 Відповісти
Скабєєва провозглашала, що з 1 січня п.дори захопили до 600 квадратних кілометрів.
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12.08.2024 19:14 Відповісти
Контролюють багато, але все те здебільшого захоплено на початку 2022, дякуємо розмінуванню Чонгару. С початку року захоплено орками тільки 550 кв. км.
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12.08.2024 20:59 Відповісти
підігнати сміттєві урни - і рефферендум
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12.08.2024 18:59 Відповісти
Це ми звільнили майже пів -князівства Люксембург .Є така одна з найбагатших країн в Європі. Робіть висновки : Орбани ,Фіцо і ті ,що вагаються і не жлобтесь з військовою допомогою Україні.
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12.08.2024 19:00 Відповісти
Нє, ну 1000 - це завжди 1000
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12.08.2024 19:02 Відповісти
Саме цікаве, що і там є ждуни, але є нюанс, ці ждуни чекають ЗСУ
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12.08.2024 19:03 Відповісти
Вчера смотрел видео на Х:

одна курская старушка разговаривала с солдатами ВСУ на сумском суржике, а не на русском языке: там полно этнических украинцев.
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13.08.2024 09:47 Відповісти
Возвращают понемногу украинскую землю, украденную русней
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12.08.2024 19:04 Відповісти
Що, прищемили тобі хвоста, кацапе?
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12.08.2024 19:13 Відповісти
Хвост чертячий и вонючий... Надо срочно призвать в ВСУ кузнеца Вакулу, чтобы очистил Украину от чертей...
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13.08.2024 09:49 Відповісти
Це треба було робити у 2023 році. Коли кацапня готувалася до нашого контрнаступу на півдні. Тоді ми могли б їх заскочити зненацька і гарантувати собі успіх. Причому кількість втрат з нашого боку (як у техніці, так і людях) була б незрівняно меншою.
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12.08.2024 19:05 Відповісти
сша зробили б нас країною терористом і дуже швидко
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13.08.2024 02:39 Відповісти
Це лише Ваше припущення. Зараз же ж не зробили?
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13.08.2024 03:21 Відповісти
бо побачили, що на фронті діється, і зрозуміли всі наслідки
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13.08.2024 03:24 Відповісти
Нічого вони не зрозуміли. Як тоді, так і зараз. Інакше б не було ідіотських заборон щодо ударів по руснвим аеродромам.
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13.08.2024 05:09 Відповісти
по ним вони не зрозуміли. Вірніше, все вони розуміють, але сс*ться. А нам би живо місце вказали
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13.08.2024 18:39 Відповісти
І що ж тобі заважало? Часу не було?
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13.08.2024 10:14 Відповісти
https://t.me/voynareal/95912 Ка-52М русні розбив свою ж колону орків з технікою вщент По втратах рашистів - дві 152-мм САУ 2С19М2 «Мста-С» (1 знищеною і 1 пошкодженою).
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12.08.2024 19:05 Відповісти
РЕБ від ілюмінатів Вашингтонського обкому? Чи заплатили )))??
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12.08.2024 23:00 Відповісти
https://t.me/voynareal/95916 Покатушки ЗСУ центром Суджі на Курщині Зауважте, місто ціле. Тільки кацапи руйнують і нищать цивільні домівки. А русні щось в Суджі знайти не можуть, схоже вони залишились тільки в записках z-воєнкорів.
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12.08.2024 19:08 Відповісти
Вперше Україна і ЗСУ визнали, що "ми там є".
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12.08.2024 19:09 Відповісти
них себе, красавчики
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12.08.2024 19:48 Відповісти
Це серйозна цифра. 20 на 50 км. треба втримати.
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12.08.2024 20:01 Відповісти
Для Рашки +/- 1000 км - нічого не значать!
Головне - які об'єкти контролюємо?
А поки що, це тільки газовий лічильник і все.
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12.08.2024 20:08 Відповісти
Тю.
Вже пояснювали - це удар під ватерлінію Чемодана і Скрєп!
Тим більше що "біженців" все більше з кожним днем!! До маскви донесуть свої враження і висновок - а московський хан то голий!!!!
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12.08.2024 22:59 Відповісти
Там повний голяк. Той нарід "нєабучаємий". В ютубі купа роликів де вони звериаються до х...ла типу "уважаємий владзімір владзіміровічь ваши чіновнікі дапустілі такоє, а ви памагітє нам пажалуста..."
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13.08.2024 10:46 Відповісти
Шось схоже на те ...шо ЗСУ дозволили 🤡 примазатися до компанії по Курську... здається шо після дермачномар'ячного нападу на Залужного а потім на Сирського, ОПа зрозуміла ,шо вони чогось не знають ...але запізднилися ...
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12.08.2024 20:13 Відповісти
Тільки так і можливо воювати!!
Якщо Захід не погодився на усунення ПереЛігитимного, Сверхлігітимного , то терпіти прийдеться і не пускати до секретів. Бо агент ермак аж копитами гримить від злості, у Бубачкі может бить інфаркт
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12.08.2024 22:57 Відповісти
1000 квадратних кілометрів звучить красиво. Але це 20 на 50...
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12.08.2024 20:33 Відповісти
Ну було на початку 20 км прориву, і шириною до 40 км, так писали
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12.08.2024 22:54 Відповісти
Ган@дон, пі@дари контролють у сотні разів більше
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12.08.2024 21:44 Відповісти
То перекривайте дірку в бюджеті тими ресурсами, які є в наявності. Деревина, злам, тощо.
Заміновуются мости, залізниця? Робиться вирубка їхнього прифронтового лісу- прикриття дрг?
Роблять сховки для наших диверсійних заходів? Нищення систем соціального сповіщення (зв'язок, телебачення).
Не чути про бази зберігання пального?
Чи догадаються там провести заходи для самоурядування.
З референдумом та задіянням іноземних спостирігачів гуманітаріїв, як звернення до захисту і тп.
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12.08.2024 22:26 Відповісти
Шось дуже закоугляє, хоче порадувати Найгундичного!!!
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12.08.2024 22:52 Відповісти
Головне щоб *******, не злила цю операцію, як це було з вагнергейтом!
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13.08.2024 09:35 Відповісти
Люблю вас, хлопчики наші !!
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13.08.2024 11:29 Відповісти
а сколько сдают ? под кацапскими кабамы. дебилонята зеленые. пока новости о Курске Донбасс, ЗАпорожье кацапы лезут.
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13.08.2024 13:06 Відповісти
Всі святкують шо захопили трохи, зовсім, десь 0,00001% . А в цей час рашисти наступають в Україні та витискають ЗСУ з Донецької, Харьковської, Луганської областях. Чому радієте - невідомо.
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13.08.2024 13:20 Відповісти
Більше схоже на шапіто, бо їм ця територія по цимбалах, а тим часом вони знищують наших хлопців і наші території перетворюють на пустого, а харків все для них дороги замість захисних споруд будує...
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13.08.2024 18:47 Відповісти
 
 