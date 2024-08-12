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Новини
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Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, на якому заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал президента.

"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

Була доповідь економічного блоку, першої віцепремʼєрки Юлії Свириденко. Збільшуємо частку українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років.

Ще кілька доручень. Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території", - розповів Зеленський.

Читайте: Зеленський анонсував три програми підтримки молоді: Житло, бізнес та освіта

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Також читайте: Росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Сирський Олександр (591) Курськ (1094) Ставка (135)


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Топ коментарі
+19
зелений рот - це наше зелене все!
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12.08.2024 18:30
+18
жодний клован не вміє витримувати паузу...
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12.08.2024 18:32
+18
Реально понад 1 тис кв. км ворожої кацапської ядерної супердержави під повним контролем ЗСУ.
За сім днів.
НАТО таке й не снилося
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12.08.2024 18:46
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зелений рот - це наше зелене все!
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12.08.2024 18:30 Відповісти
а там ще єрмак на засіданні - ото зрадонька підкралась
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12.08.2024 22:27 Відповісти
жодний клован не вміє витримувати паузу...
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12.08.2024 18:32 Відповісти
гарна - це слово на мові - гарна...
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12.08.2024 18:50 Відповісти
ну тоді ви нежива - філосOф!
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13.08.2024 07:19 Відповісти
Цікаво чому ж "найпотужніший" ПрЗЕдент після "єрмака" мовчить про те, що відразу ж після Авдіївки відмовили виділити землю під Покровськом для будування фортифікаційних споруд дійсно потужних, а не у зевідосіках, людині яку він люто не навидить більше ніж уйла і доречі за власний кошт? Бо то не рейтенгові новини, не позитивні для його величності?!
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12.08.2024 21:18 Відповісти
І ніхто не каже, що у Курській області буде Небесний Єрусалим...
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12.08.2024 18:35 Відповісти
та нічого там нема!

це поїхали хлопці трохи відпочинути до рефе, агротуризм..
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12.08.2024 18:36 Відповісти
Тримаємо кулаки!
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12.08.2024 18:42 Відповісти
Ху#ло обещает ударить по "центрам принятия решений" (больницам и т.п. Киева).
Янелох буквально в тот же день подыгрывает ему, рассазывая, что это таки мы.
Вопрос- где будет Янелох в момент очередных пусков ракет по Киеву???
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12.08.2024 18:42 Відповісти
В бункері, як і зазвичай.
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12.08.2024 20:10 Відповісти
За кордоном, як зазвичай..на офшорах бабло візочками укладати.
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12.08.2024 22:56 Відповісти
От нафіга. Тиша значить тиша. І жодної заяви. Місцеві розберуться хто до них прийшов. За поведінкою.
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12.08.2024 18:43 Відповісти
Реально понад 1 тис кв. км ворожої кацапської ядерної супердержави під повним контролем ЗСУ.
За сім днів.
НАТО таке й не снилося
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12.08.2024 18:46 Відповісти
Головне - що буде далі.
Бо у русні є приказка: боксьора каждий обідєть можєт, нє каждий успєєт ізвініться.
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12.08.2024 18:50 Відповісти
Хто перший часом, перший і правом. (Українське прислів'я)
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12.08.2024 18:55 Відповісти
Мова про те, що все буде залежати від масштабів "отвєткі".
Якщо витримаємо удар, це буде символічно.
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12.08.2024 18:56 Відповісти
Береженого Бог береже, а козака *****.
Без вірного друга - велика туга.
Аби хліб, а зуби знайдуться.
(Козацька мудрість)
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12.08.2024 19:01 Відповісти
могу тебе сказать что будет:
они обьявят всеобщую мобилизацию, подключат официально белорусов, как членов одкб и попрут в наступление
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12.08.2024 18:57 Відповісти
...з лукою питання...не так просто все. путлєр при шухері може і сквозонути кудись, а бульбана зіллють одразу, він це розуміє, падаль
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12.08.2024 19:07 Відповісти
білоруси вже всьо пойнялі. ніяких біларусов ви тут більше не побачите!
мобілізація? а в них проблем з мясом зараз немає!
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12.08.2024 19:12 Відповісти
Після "Крокуса" так само думали. Подивимось.
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12.08.2024 19:43 Відповісти
що буде далі не відомо. але є вагомі сумніви чи наша зелень на таке здатна? чи це часом не операція "третьої сили".
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12.08.2024 19:07 Відповісти
Поки що ця "третя сила" показує себе з кращої сторони.
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12.08.2024 19:37 Відповісти
там натовське озброєння,натовськи набої та снаряди,техніка.скоріш за все і розвід данні теж натівські.угу,зовсім натовської присутності там нема
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12.08.2024 19:05 Відповісти
А ти з математикою дружиш? Чи так ...30 на 30 чи 50 ширина 20 глубина......доречі ,поцікався з дебетом кредитом повністю за тиждень....ну і ціна питання? А далі тоді подумаєш....нато чи не нато....чи парагвай...
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12.08.2024 23:51 Відповісти
Вчора сказали (не пам'ятаю на якому ютубканалі), що по многочіслєнним просьбам ущімльонних українців, які мешкають на території Курської області було розпочато СВО. Їх вже 33 роки ущімляють, не дозволяють говорити рідною мовою, немає шкіл з українським викладанням предметів, забороняють храми ПЦУ, навіть на рецептах та ліках немає української. Тому це неподобство треба припиняти. Це і є причина початку СВО на території КуНДР.
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12.08.2024 18:47 Відповісти
Сирський заявив, що ЗСУ контролюють 1000 кв.км. території КурНР на пітьмі. Виходить по периметру кордону 50 км і в середньому на 20 км в глибину.
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12.08.2024 18:49 Відповісти
Ким контролюють-трьома бригадами ?
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12.08.2024 19:03 Відповісти
Так точно.
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12.08.2024 20:52 Відповісти
🤡 потримати біля екрану можно ...але не кажіть йому нічого !!!🤫
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12.08.2024 18:51 Відповісти
тогда нужно официально обьявлять войну
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12.08.2024 18:53 Відповісти
Добре що хоч підтвердив ,а то всі думали що то марсіани.
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12.08.2024 18:54 Відповісти
Слава Головнокомандувачу Зеленському! Слава Головкому Сирському! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:58 Відповісти
не вкакайтеся тільки від натуги...
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12.08.2024 19:13 Відповісти
Подоляк , чи безмозгла Мар'яна ? Річі , Зе тут ні до чого .
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12.08.2024 19:13 Відповісти
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12.08.2024 21:31 Відповісти
Что это такое! Холоп позволил себе назвать ВЕРХОВНОГО(!) просто головнокомадувачем! Оно ведь перед Бутусовым из трусов выпадало, аж губа тряслась, что не просто командующий, а ВЕРХОВНЫЙ, а тут такие вольности. Аккуратнее нужно аккуратнее, а то подлиз может быть не засчитан.
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13.08.2024 07:22 Відповісти
президент - РОТ - шо може бути страшніше?
донік такий самий - рот!
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12.08.2024 19:12 Відповісти
DonOLD Trump !
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12.08.2024 19:39 Відповісти
в долдона вибили козирного туза
ну і хто в нас тута тепер старий довбень? 🤣
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12.08.2024 19:47 Відповісти
Д'єрмак дозволив рота відкрити.
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12.08.2024 19:20 Відповісти
Боюсь це чергове шапіто, бо підорафи просуваються надалі, а харків продовжує будувати для підорів дороги...!
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12.08.2024 19:38 Відповісти
А Я в данном случае ПОДДЕРЖИВАЮ . Зеленский - ДАВИ гадину - рашистов. Украина победит!
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12.08.2024 20:03 Відповісти
Зеленский, хронический уклонист и ссыкун, "давит"? Воюет, и огромной кровью, украинский народ, а шут, по трагическому стечению обстоятельств оказавшийся в кресле президента, делает все, чтобы украинцев погибло как можно больше. Одни только миллиарды, за которые можно было закупить снаряды, и неизвестно куда пропавшие, стоили жизни многим тысячам украинцев. Не говоря уже о "подготовке" к войне. Своих *********, падло, заранее вывез, а теперь "давит"!
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13.08.2024 07:28 Відповісти
Всё так. Но какая на сегодня реальная альтернатива ?
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13.08.2024 11:09 Відповісти
Що ж він той ніс постійно чухає... Відео на хвилину, двічи помацав...
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12.08.2024 20:08 Відповісти
Коксовики завжди шнобель мастурбують
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12.08.2024 21:22 Відповісти
Так говорят, что на что-то другое перешел, видно, западные партнеры замечание сделали. Трудно ихним избирателям объяснить, почему они должны финансировать нарика. А сейчас опять нос чешет. Странно...
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13.08.2024 07:31 Відповісти
Ледве придумали, що з цим робити? А то налякані успіхами ЗСУ сиділи з першого дня. Не знали як реагувати. Не думали, що таке завариться.
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12.08.2024 20:39 Відповісти
Тебя только там не хватало, суёшь свой "напудренный" нос, куда не просят.
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12.08.2024 21:03 Відповісти
Героям слава!
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12.08.2024 21:49 Відповісти
Ішак і поняття не мав про планування і проведення даної оперції. І зараз воно приплітає себе, бо є успіхи.
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12.08.2024 22:12 Відповісти
я так розумію, що єдиний сенс курської офензиви у цій трансляції зеленого ********?
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12.08.2024 22:45 Відповісти
ну чому? не згоден - мені подобається коли орки бігають суєтяться - мораль трохи піднята...
от тільки продовження я не бачю...
питання - а ***** все це? так і зависло в повітрі...
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13.08.2024 08:11 Відповісти
Якийсь перепис непритомних зверху.

Вже все не так гарно йде на курщині.
На кінбургській косі поклали спецуру.
Про Донеччину мовчу, там тупо пиз*а, відлік йде на дні.

Зате всі в екстазі: суджа наша, їпаш їх Вова, їпаш їх плять (о.поворознюк).
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13.08.2024 01:14 Відповісти
ВОВИ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ !)
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13.08.2024 01:28 Відповісти
Поки не побачу відео докази як Татіров чи д'Єрмак дає в є...о Валодьке - не повірю, що людор знав.
Це ж державний діяч рівня "какая разніца" розмінували Чонгар чи ні, а про то як Маріуполь загинув навіть і не думає...
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13.08.2024 07:04 Відповісти
Подивимося чим все це закінчиться, технічно то може вже щось і потужніше за КАБи прилетіти, і офіційно війна оголошена з загальною мобілізацією росіян, і білоруси втягнутися. Як там з Карфагеном було. Фінляндія лишилася існувати тільки тому що відмовилася заходити на радянські території у 40-х.
Це як по яйцям вдарити бику в чотири рази більшому за тебе, лише час покаже чи це сміливість, чи самогубство. Он по очам товстого видно що йому не по собі.
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13.08.2024 17:54 Відповісти
Або скоріше як віджати щось у мафії, бо російська система це мафія. Сподіватися що вони це проковтнуть, то треба бути або дурнем, або мати якісь інсайди.
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13.08.2024 18:15 Відповісти
 
 