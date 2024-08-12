Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області. ВIДЕО
Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача, на якому заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал президента.
"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції.
Була доповідь економічного блоку, першої віцепремʼєрки Юлії Свириденко. Збільшуємо частку українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років.
Ще кілька доручень. Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території", - розповів Зеленський.
Що відбувається у Курській області
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".
Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".
Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
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це поїхали хлопці трохи відпочинути до рефе, агротуризм..
Янелох буквально в тот же день подыгрывает ему, рассазывая, что это таки мы.
Вопрос- где будет Янелох в момент очередных пусков ракет по Киеву???
За сім днів.
НАТО таке й не снилося
Бо у русні є приказка: боксьора каждий обідєть можєт, нє каждий успєєт ізвініться.
Якщо витримаємо удар, це буде символічно.
Без вірного друга - велика туга.
Аби хліб, а зуби знайдуться.
(Козацька мудрість)
они обьявят всеобщую мобилизацию, подключат официально белорусов, как членов одкб и попрут в наступление
мобілізація? а в них проблем з мясом зараз немає!
донік такий самий - рот!
ну і хто в нас тута тепер старий довбень? 🤣
от тільки продовження я не бачю...
питання - а ***** все це? так і зависло в повітрі...
Вже все не так гарно йде на курщині.
На кінбургській косі поклали спецуру.
Про Донеччину мовчу, там тупо пиз*а, відлік йде на дні.
Зате всі в екстазі: суджа наша, їпаш їх Вова, їпаш їх плять (о.поворознюк).
Це ж державний діяч рівня "какая разніца" розмінували Чонгар чи ні, а про то як Маріуполь загинув навіть і не думає...
Це як по яйцям вдарити бику в чотири рази більшому за тебе, лише час покаже чи це сміливість, чи самогубство. Он по очам товстого видно що йому не по собі.