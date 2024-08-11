Росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", - заявив Зеленський.
Він додав, що зараз Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.
"Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - резюмував глава держави.
Раніше начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.
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Одне слово - торчіль!
деякі втікають та топляться, як щурі..
деякі палять автівки та наводять ракети на школи та лікарні..
інші вбивать Фаріон, .. Сашка Білого, та інших патріотів..
частина з них в Раді.., основне ядро опзж, шарій, медведчуковці..
та хочуть «миру»,
закликають до ухилянства та капітуляціїї..
нікуди вони не поділись, все крадуть та саботують..
З такими речами взагалі жартувати не можна. Уявіть, якщо вибухне.
Паніку розганяти не треба! Будь яке істеричне подання "інформації - це вже сигнал що Іпсо...
Пожежа на режимному атомному об'єкті - не просто якась там несенітниця, це дуже серйозний технологічний прицидент, а особливо якщо не можна визначити причин, наслідків та екологічних збитків!!! Якщо говорити про нормованісь радіаційного режиму, то де дані моніторингового спостереження радіаційного контролю і їх обгрунтування, при чому не лише загальних фонових, а й поспектрометрійно, а саме: експозиційної, еквівалентної, поглинутої доз опромінювання??
Де офіційний звіт уряду про радіаційну безпеку станом на зараз??? Ми говоримо не лише про рівень радіації, а й про викиди важких металів які могли бути під час пожежі! Хто проводив хоча б якісь заміри??
Зазанчаю, що приховування від населення офіційної інформації і даних радіологічних вимірів при позаштатних ситуаціях на об'єктах атомної енергетики - кримінальний злочин.
Вже навіть міжнародні інформагентства публікували сопутникові знімки пожежі і вибухів на ЗАЕС!
Схоже на спробу тиску на нас, для відведення наших військ від КАЕС.