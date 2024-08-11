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Новини
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Росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", - заявив Зеленський.

Він додав, що зараз Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

"Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - резюмував глава держави.

Раніше начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Дивіться: Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) пожежа (4320) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+12
зе!гундос, раптово згадав майдан і палаючі шини.
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11.08.2024 22:08
+11
магате мовчить як завжди ?
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11.08.2024 22:10
+5
"радіація в нормі,всі росходимся"... а нє надіти протівогаза і тріскотню гейгера на фоні включити,сказати радіоактивна хмара пливе за вітром у Європу,тоді б Ф 35 через годину утюжили курськ.
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11.08.2024 22:19
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зе!гундос, раптово згадав майдан і палаючі шини.
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11.08.2024 22:08 Відповісти
Тоді аж на москву здриснува!
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11.08.2024 22:28 Відповісти
магате мовчить як завжди ?
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11.08.2024 22:10 Відповісти
ви б ще за оон спитали....
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12.08.2024 01:23 Відповісти
"радіація в нормі,всі росходимся"... а нє надіти протівогаза і тріскотню гейгера на фоні включити,сказати радіоактивна хмара пливе за вітром у Європу,тоді б Ф 35 через годину утюжили курськ.
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11.08.2024 22:19 Відповісти
Диктор з нього поганий! На Левітана геть не тягне!
Одне слово - торчіль!
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11.08.2024 22:27 Відповісти
До чего ж сруцня рашистская мерзка, подла и отвратна. Де теперь те украинцы, шо этих свинособак путинячих за друзей держали и не почитали Мазепу, Петлюру, Бандеру?
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11.08.2024 22:31 Відповісти
поховалися, та ждуть..
деякі втікають та топляться, як щурі..
деякі палять автівки та наводять ракети на школи та лікарні..
інші вбивать Фаріон, .. Сашка Білого, та інших патріотів..
частина з них в Раді.., основне ядро опзж, шарій, медведчуковці..
та хочуть «миру»,
закликають до ухилянства та капітуляціїї..

нікуди вони не поділись, все крадуть та саботують..
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11.08.2024 23:31 Відповісти
А хто бачив що то шини? А якщо шини, то що, орки хочуть свій майдан влаштувати?
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11.08.2024 22:36 Відповісти
Там нічому горіти, це ж градирня- повітряне охолодження води
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11.08.2024 22:41 Відповісти
Не до сміху. Горить дах на технологічній споруді АЕС та силові кабелі. Увімкніть новини CNN, або будь-який канал Західної Европи.
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11.08.2024 23:56 Відповісти
А радбез ООН терміново скликати не пробував,треба почекати поки агент ФСБ Гроссі прокинеться,висловить глибоке занепокоєння сутки через три,а потім отримає крипту від кремля і звинуватить Україну? Хочеш,щоб,як з Каховською ГЕС вийшло? Зеля,ти в чиїй команді граєш,після ОМАНу? орки вже підстрахувалась,радбез на завтра скликали "хунту кієвскую" в злочинах звинуватити.
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11.08.2024 22:44 Відповісти
Дайте угадаю, МАГАТЕ опять будет призывать *обе стороны....*? Нам нужно то же самое сделать с курской АЕС
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11.08.2024 22:57 Відповісти
Все ето делается под контролем и молчаливым одобрением МАГАТЕ. Потому как ета организация могла бы одним щелчком пальцев заставить рашистов освободить ЗАЕС пригрозив санкциями против Росатома, который в ету минуту строит АЕС по всему миру в том числе странах Европы и НАТО
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11.08.2024 23:00 Відповісти
Навряд чи це так. Не дивлячись на усю складність, добре що МАГАТЕ втручається і рашисти вимушені їх допускати на об"єкт.
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12.08.2024 11:29 Відповісти
Так там є МАГАТЕ - нехай у МАГАТЕ і питають
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11.08.2024 23:05 Відповісти
то що їм не потрібна їхня курська аес?? можна палити??
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11.08.2024 23:15 Відповісти
Мудаке.
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11.08.2024 23:47 Відповісти
SOS!!! SOS!! Запорізька АЕС - режимний об'єкт підвищеної радіаційної небезпеки. Про пожежу на ЗАЕС говорять всі інформканали світу! Горять не шини, а дах на одній зі спорд, коментатори казали, що це машинна зала і кабелі. Окупанти не роблять ніяких спроб приборкати полум'я!
З такими речами взагалі жартувати не можна. Уявіть, якщо вибухне.
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11.08.2024 23:53 Відповісти
Може в бан підеш????!!
Паніку розганяти не треба! Будь яке істеричне подання "інформації - це вже сигнал що Іпсо...
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12.08.2024 00:54 Відповісти
Кодекс МАГАТЕ прочитайте, про режимність атомних енергетичних об'єктів.
Пожежа на режимному атомному об'єкті - не просто якась там несенітниця, це дуже серйозний технологічний прицидент, а особливо якщо не можна визначити причин, наслідків та екологічних збитків!!! Якщо говорити про нормованісь радіаційного режиму, то де дані моніторингового спостереження радіаційного контролю і їх обгрунтування, при чому не лише загальних фонових, а й поспектрометрійно, а саме: експозиційної, еквівалентної, поглинутої доз опромінювання??
Де офіційний звіт уряду про радіаційну безпеку станом на зараз??? Ми говоримо не лише про рівень радіації, а й про викиди важких металів які могли бути під час пожежі! Хто проводив хоча б якісь заміри??
Зазанчаю, що приховування від населення офіційної інформації і даних радіологічних вимірів при позаштатних ситуаціях на об'єктах атомної енергетики - кримінальний злочин.
Вже навіть міжнародні інформагентства публікували сопутникові знімки пожежі і вибухів на ЗАЕС!
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12.08.2024 10:24 Відповісти
Заміри навколо у доступному просторі роблять. Забозили обладнання з Заходу. На ЗАЕС є представники МАГАТЕ.

Схоже на спробу тиску на нас, для відведення наших військ від КАЕС.
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12.08.2024 11:31 Відповісти
 
 