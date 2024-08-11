Росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що попри пожежу на окупованій Запорізькій АЕС показники щодо радіації в нормі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", - заявив Зеленський.

Він додав, що зараз Україна очікує реакції світу та МАГАТЕ на подію.

"Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - резюмував глава держави.

Раніше начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

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