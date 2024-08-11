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Новини
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В градирні Запорізької АЕС росіяни підпалили автомобільні шини у великій кількості, - голова Нікопольської РВА Євтушенко

Підпал шин на ЗАЕС

Росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - написав Євтушенко з посиланням на власні джерела.

Водночас, за його словами, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації.

Довідка 

Градирня - споруда у вигляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям. Застосовується головним чином у системах оборотного водопостачання промислових підприємств (на шахтах, у хімічній, у атомній та іншій промисловості) та кондиціонування повітря.

Читайте: У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля окупованої Запорізької АЕС

Автор: 

підпал (673) провокація (781) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+23
Від страху кацап вже не знають що придумати,отже потрібно давити гадину..Тим більше сьогодні Кадирівських ішаків наловили буде обмінний фонд на Азовців
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11.08.2024 21:30
+14
аГоНія
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11.08.2024 21:29
+10
Гроссі, терміново потрібен Гроссі...ну і Гутєриш...Оці козаки можуть перднути тааак, шо кацапи заніміють
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11.08.2024 21:29
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аГоНія
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11.08.2024 21:29 Відповісти
Гроссі, терміново потрібен Гроссі...ну і Гутєриш...Оці козаки можуть перднути тааак, шо кацапи заніміють
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11.08.2024 21:29 Відповісти
Від страху кацап вже не знають що придумати,отже потрібно давити гадину..Тим більше сьогодні Кадирівських ішаків наловили буде обмінний фонд на Азовців
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11.08.2024 21:30 Відповісти
Лучше пусть на Курской АЭС подпалят,что бы лапотное население в Сибирь драпануло..
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11.08.2024 21:32 Відповісти
Може вони своїх жмурів там спалили разом із шинами
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11.08.2024 21:34 Відповісти
де, вони, стільки шин назбирали?
яка мета, цієї, страшенно нев'*******, арт інсталяції?
хоча, після каховської гес, все може бути.
тепер гросі і гутерешнас будуть вмоляти не відбирати курську аес.
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11.08.2024 21:35 Відповісти
5 шин дають дуже багато чорної кіптяви
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11.08.2024 22:14 Відповісти
На що розраховане радіаційне залякування? На звільнення територій від аборигенів. Для кого звільнення? Для тих самих кагановичів, які влаштували голодомор.
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11.08.2024 21:40 Відповісти
Ну яке це "радіаційне залякування" без помітного підвищення радіоактивного фону? Це просто демонстрація кацапського *********** і незнання фізики
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11.08.2024 21:48 Відповісти
Це не останній епізод радіо-хімічного залякування населення. Далі буде щільніше.
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11.08.2024 23:53 Відповісти
Що значить щільніше? Якийсь дивний підбір слів, наче через гуглятранслейт перекладено
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12.08.2024 01:29 Відповісти
Ну так ясно. Обстріл харківського реактора, підрив дамби, пожежа всередині градирні, зруйнована енергетика тебе не дивують. Дивує словосполучення.
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12.08.2024 13:51 Відповісти
І що це все дало кацапам? Хтось перелякався?
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12.08.2024 14:15 Відповісти
Мільйони біженців і безробітних не помітно.
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12.08.2024 14:41 Відповісти
В них точно інші, більш реальні, причини для страху ніж віртуальна "ядерна загроза" .
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12.08.2024 14:53 Відповісти
Зеленського проголосував телевізор на місці голови. Реальність не має значення.
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12.08.2024 15:23 Відповісти
Подібні акції вже не виставлять кацапів більш ї@анутими ніж вони є.
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11.08.2024 21:51 Відповісти
Кацапи - це навіть не тварини. Це - сарана. Тобто, комахи.
Може хтось хоче перевиховати того коника?
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11.08.2024 22:07 Відповісти
БОВ просто конструкция там нечему гореть ..Их не используют для охлаждения уже лет 25 так как проще другой теплообменник использовать
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11.08.2024 21:52 Відповісти
Навіть якщо використовувати, то вода так не горить)
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11.08.2024 22:00 Відповісти
если начинка градирни осталась, то гореть пластик будет хорошо.
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12.08.2024 07:47 Відповісти
МАГАТЕ, ауууу!
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11.08.2024 21:55 Відповісти
 
 