В градирні Запорізької АЕС росіяни підпалили автомобільні шини у великій кількості, - голова Нікопольської РВА Євтушенко

Росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС - підпалили велику кількість автомобільних шин.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - написав Євтушенко з посиланням на власні джерела.

Водночас, за його словами, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації.

Довідка

Градирня - споруда у вигляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям. Застосовується головним чином у системах оборотного водопостачання промислових підприємств (на шахтах, у хімічній, у атомній та іншій промисловості) та кондиціонування повітря.

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