У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля окупованої Запорізької АЕС

Виникнення інтенсивних пожеж поблизу тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС стає ще одним із викликів, з якими стикається найбільша в Європі атомна електростанція, ставлячи під загрозу її зовнішнє електропостачання.

Про це повідомляється у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Протягом минулого тижня Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ISAMZ) кілька разів спостерігала пожежі на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл. На вихідних експерти МАГАТЕ спостерігали дим, що надходив з району на північ від ЗАЕС біля вхідного каналу ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території окупованої ЗАЕС загарбники зареєстрували військову частину

Зазначається, що пожежа була під повітряними кабелями лінії 750 кіловольтів (кВ) "Дніпровська" та резервної лінії електропередач "Феросплавна" 1 330 кВ – останніх двох зовнішніх ліній електропередач, що залишилися для живлення ЗАЕС.

"Оскільки літня спека триває, такі пожежі вздовж трас двох ліній, що залишилися, ставлять ЗАЕС під загрозу втрати зовнішнього електропостачання. Хоча цього разу відключення жодної з ліній не відбулося, ситуація підкреслила крихкість зовнішнього електропостачання ЗАЕС", - заявили в МАГАТЕ.