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Новини
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У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля окупованої Запорізької АЕС

МАГАТЕ

Виникнення інтенсивних пожеж поблизу тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС стає ще одним із викликів, з якими стикається найбільша в Європі атомна електростанція, ставлячи під загрозу її зовнішнє електропостачання.

Про це повідомляється у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Протягом минулого тижня Місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ISAMZ) кілька разів спостерігала пожежі на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл. На вихідних експерти МАГАТЕ спостерігали дим, що надходив з району на північ від ЗАЕС біля вхідного каналу ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пожежа була під повітряними кабелями лінії 750 кіловольтів (кВ) "Дніпровська" та резервної лінії електропередач "Феросплавна" 1 330 кВ – останніх двох зовнішніх ліній електропередач, що залишилися для живлення ЗАЕС.

"Оскільки літня спека триває, такі пожежі вздовж трас двох ліній, що залишилися, ставлять ЗАЕС під загрозу втрати зовнішнього електропостачання. Хоча цього разу відключення жодної з ліній не відбулося, ситуація підкреслила крихкість зовнішнього електропостачання ЗАЕС", - заявили в МАГАТЕ.

Автор: 

ліс (765) МАГАТЕ (708) пожежа (4311) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+8
Тобто кацапській танки, артилерія та міни прямо в блоках то ок?
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08.08.2024 22:49
+6
Попейте валерьянки, може попустит. А то всё беспокоятся и беспокоятся, бесполезные пид..сы.
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08.08.2024 22:50
+5
- А пожежі біля Курської АЕС у вас були?

-Ні.

- Будуть...
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08.08.2024 22:55
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Тобто кацапській танки, артилерія та міни прямо в блоках то ок?
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08.08.2024 22:49 Відповісти
Попейте валерьянки, може попустит. А то всё беспокоятся и беспокоятся, бесполезные пид..сы.
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08.08.2024 22:50 Відповісти
За безпеку на окупованих територіях несе відповідальність окупант.
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08.08.2024 22:52 Відповісти
Це те магате, що фінансує іранську ядерну програму?

От скотиняки продажні
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08.08.2024 22:53 Відповісти
- А пожежі біля Курської АЕС у вас були?

-Ні.

- Будуть...
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08.08.2024 22:55 Відповісти
Точно ху@ло виплати протермінував своїм очколизам,спочатку Гуттереш вискочив,щось незрозуміле наплів,тепер ще один філіал ФСБ "занепокоїний"...
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08.08.2024 22:58 Відповісти
всі занепокоєнці пішли нах.., ніякого толку від вашого меекання
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08.08.2024 23:00 Відповісти
зєльонка нам ні до чого - дрони погано бачать
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08.08.2024 23:01 Відповісти
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08.08.2024 23:12 Відповісти
А рівень занепкоеоєння який? Га?
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08.08.2024 23:06 Відповісти
Ключ в слові "знепокоєні".
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08.08.2024 23:29 Відповісти
А занепокины как? Просто занепокоены? Сильно занепокоены, или решительно занепокоены?
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09.08.2024 00:45 Відповісти
Занепокоєння - це не страшно. От як буде панічна атака - тоді нехай подзвонять. У спортлото .
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09.08.2024 01:54 Відповісти
 
 