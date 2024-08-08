На території окупованої ЗАЕС загарбники зареєстрували військову частину
На території тимчасово окупованого Енергодара відбулася реєстрація нового підрозділу російської гвардії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське із посиланням на "Центр журналістських розслідувань".
Згідно з російськими реєстрами, військова частина №6945 (ІПН 9001028566) зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. За цією самою адресою розташовані промислові потужності ЗАЕС.
У російському реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Однак є дані про засновника - це Федеральна служба військ національної гвардії РФ.
Нагадаємо, на території окупованої Запорізької атомної станції перебуває близько тисячі російських військових, озброєних у тому числі й фугасною зброєю.
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