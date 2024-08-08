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Новини
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На території окупованої ЗАЕС загарбники зареєстрували військову частину

аес,запорізька

На території тимчасово окупованого Енергодара відбулася реєстрація нового підрозділу російської гвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське із посиланням на "Центр журналістських розслідувань".

Згідно з російськими реєстрами, військова частина №6945 (ІПН 9001028566) зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. За цією самою адресою розташовані промислові потужності ЗАЕС.

У російському реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Однак є дані про засновника - це Федеральна служба військ національної гвардії РФ.

Нагадаємо, на території окупованої Запорізької атомної станції перебуває близько тисячі російських військових, озброєних у тому числі й фугасною зброєю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували електропідстанцію в окупованому Енергодарі: поранено працівників, - МАГАТЕ

Автор: 

Росгвардія (99) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1401)


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Ну тепер те ж саме треба зробити на Курській АЕС і вимкнути її.

Півдеь Роісі одразу опиниться у кам'яному віці.
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08.08.2024 09:34 Відповісти
ага. примчить гроссі і почне тошнити, що не можна.
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08.08.2024 09:49 Відповісти
Ескалація, а ми терористи..
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08.08.2024 09:50 Відповісти
Хай мчить і нудить. Факту це вже не змінить.

Не можна, але вже закомпостовано.
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08.08.2024 10:00 Відповісти
і що тепер? всьо? не можна нападати на кацапські військові частини? тим більше, нацгвардії. бо вибіжуть відлупцюють кийками та в автозак запхають?
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08.08.2024 09:52 Відповісти
Заповіт про поховання у Курський народній республіці ці ****** вже склали?
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08.08.2024 10:00 Відповісти
Новина - бомба! Прямо, плять, сенсація!
А ви очікували, що нам будуть розповідати, чому ми відступаємо по всьому фронту?
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08.08.2024 10:51 Відповісти
 
 