На окупованій ЗАЕС росіяни тримають до 1000 військових, - голова Енергодару Орлов

На окупованій Запорізькій АЕС перебуває близько тисячі російських військових, озброєних у тому числі й фугасною зброєю. Також там працюють приблизно декілька тисяч співробітників, яких найняла компанія афілійована з концерном "Росатом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому виданню "Taz" розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Він зазначив, що це створює значну загрозу безпеці, враховуючи близькість до ядерних об'єктів, що може призвести до серйозних наслідків.

"На ЗАЕС близько 1000 окупантів. Включно зі своєю зброєю. І тому в безпосередній близькості від ядерних об’єктів є фугасна зброя. Це величезний ризик безпеці, який може мати дуже серйозні наслідки", - заявив Орлов.

Попри те, що на станції працюють кілька тисяч співробітників, найнятих компанією, яка пов'язана з російським концерном "Росатом", на ЗАЕС не вистачає кваліфікованого персоналу.

"Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір з оператором, - компанією, що належить російському атомному концерну "Росатом" - більше не має права на територію АЕС. Нині є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "Росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2000 співробітників. Але це не кваліфіковані працівники", - повідомив міський голова Енергодара.

Адже кваліфіковані працівники - це працівники, які постійно проходять навчання у досвідченого персоналу та постійно розширюють свої знання. Але з Енергодара виїхали всі, хто міг там готувати кадри,

Також Орлов зазначив, що усі шість атомних реакторів станції нині перебувають в стані холодної зупинки, який, на його думку, є "найнебезпечнішим способом закриття реактора".

Також він розповів, що окупанти значно вирубали ліс навколо ЗАЕС. І хоч влітку там завжди були пожежі, втім українська пожежна команда завжди тримала вогонь під контролем. Натомість пожежна команда росіян працює дуже непрофесійно. Також не зрозуміло, чи є в окупантів ще відповідна техніка, чи частину вже продали.

Яка ситуація в Енергодарі

За словами Орлова, постачання в окупованому місті ще ніколи не було таким поганим, як зараз. Електроенергії майже немає, а система центрального водопостачання та водовідведення значною мірою зруйнована.

Зараз Енергодарська міська адміністрація знаходиться в Запоріжжі. Із Запоріжжя мало що можна зробити для тих, хто залишився в Енергодарі. Нам тут дав приміщення університет. У них ми зберігаємо пакунки з гуманітарною допомогою, які передаємо тим, хто втік з Енергодара. На жаль, останнім часом ми отримуємо менше гуманітарної допомоги з-за кордону, - сказав Орлов

Також він прокоментував підготовку Енергодара до зими.

Зараз атомна електростанція і місцева ТЕЦ не можуть забезпечити місто ні електроенергією, ні центральним теплом. Не кажучи вже про подачу гарячої води. Так, це наслідки атаки на Енергодар для населення. Вже зараз можна передбачити, що взимку люди будуть мерзнути у своїх домівках, - спрогнозував мер.

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