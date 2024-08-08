На территории оккупированной ЗАЭС захватчики зарегистрировали воинскую часть

На территории временно оккупированного Энергодара состоялась регистрация нового подразделения российской гвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське со ссылкой на "Центр журналистских расследований".

Согласно российским реестрам, воинская часть №6945 (ИНН 9001028566) зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. По этому же адресу расположены промышленные мощности ЗАЭС.

В российском реестре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Однако есть данные об учредителе - это Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Напомним, на территории оккупированной Запорожской атомной станции находится около тысячи российских военных, вооруженных в том числе и фугасным оружием.

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