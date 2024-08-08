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На территории оккупированной ЗАЭС захватчики зарегистрировали воинскую часть

аес,запорізька

На территории временно оккупированного Энергодара состоялась регистрация нового подразделения российской гвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське со ссылкой на "Центр журналистских расследований".

Согласно российским реестрам, воинская часть №6945 (ИНН 9001028566) зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. По этому же адресу расположены промышленные мощности ЗАЭС.

В российском реестре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Однако есть данные об учредителе - это Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Напомним, на территории оккупированной Запорожской атомной станции находится около тысячи российских военных, вооруженных в том числе и фугасным оружием.

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Автор: 

Росгвардия (85) Энергодар (157) Запорожская АЭС (701)


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Ну тепер те ж саме треба зробити на Курській АЕС і вимкнути її.

Півдеь Роісі одразу опиниться у кам'яному віці.
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08.08.2024 09:34 Ответить
ага. примчить гроссі і почне тошнити, що не можна.
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08.08.2024 09:49 Ответить
Ескалація, а ми терористи..
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08.08.2024 09:50 Ответить
Хай мчить і нудить. Факту це вже не змінить.

Не можна, але вже закомпостовано.
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08.08.2024 10:00 Ответить
і що тепер? всьо? не можна нападати на кацапські військові частини? тим більше, нацгвардії. бо вибіжуть відлупцюють кийками та в автозак запхають?
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08.08.2024 09:52 Ответить
Заповіт про поховання у Курський народній республіці ці ****** вже склали?
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08.08.2024 10:00 Ответить
Новина - бомба! Прямо, плять, сенсація!
А ви очікували, що нам будуть розповідати, чому ми відступаємо по всьому фронту?
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08.08.2024 10:51 Ответить
 
 