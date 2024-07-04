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Беспилотники атаковали электроподстанцию ​​в оккупированном Энергодаре: ранены работники, - МАГАТЭ

Підстанцію біля ЗАЕС знову атакували ворожі безпілотники

Вражеские беспилотники в среду, 3 июля, атаковали несколько объектов возле Запорожской АЭС, в частности - распределительную электроподстанцию "Радуга" во временно оккупированном Энергодаре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Представители ЗАЭС сообщили экспертам агентства, что несколько беспилотников сегодня (3 июля, - ред.) ударили по местам вблизи площадки, нанеся ранения работникам и вызвав лесные пожары", - говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ, работаdibt на станции, отметили, что видели густой дым и слышали взрывы возле распределительной станции, но в отчете не упоминается о последствиях ударов по атомной электростанции.

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"Как сообщили на ЗАЭС, недалеко от города Энергодар три удара беспилотников, начиная с 10:40 утра по местному времени, попали в одну из электрических подстанций, ранив восемь работников, один из которых нуждался в медицинской помощи. Экспертам МАГАТЭ сообщили, что вероятный удар также вызвал утечку масла по меньшей мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также соединительную линию", - говорится в сообщении.

Вследствие этого пока не работает подстанция "Радуга", но Энергодар и прилегающая промышленная зона все еще получают электроэнергию, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Как заявили в МАГАТЭ, этот последний инцидент создает дополнительный риск для ядерной безопасности, поскольку единственная линия электропередач 750 кВ, оставшаяся на ЗАЭС, поставляет электроэнергию за пределы площадки, необходимую для охлаждения шести реакторов во время холодной остановки, а также для других важных функций ядерной и физической безопасности.

"Вызывает чрезвычайное беспокойство то, что эти атаки беспилотниками продолжаются, несмотря на очевидную опасность, которую они представляют для людей в Энергодаре, а также для безопасности на Запорожской атомной электростанции. Они должны немедленно прекратиться", - прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Автор: 

МАГАТЭ (408) Энергодар (158) Запорожская АЭС (720) Рафаэль Гросси (186)


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как это "Ворожі безпілотники" в окупированном Энергодаре???
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04.07.2024 14:19 Ответить
А "так ето" = московити роблять провокацію у вигляді атаки беспілотниками, критичного об'єкту, з метою звинуватити в цьому Україну.

=

"Як заявили в МАГАТЕ, цей останній інцидент створює додатковий ризик для ядерної безпеки, оскільки єдина лінія електропередач 750 кВ, що залишилася на ЗАЕС, постачає електроенергію за межі майданчика, необхідну для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки, а також для інших важливих функцій ядерної та фізичної безпеки."

Джерело: https://censor.net/ua/n3498076
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04.07.2024 16:09 Ответить
А навіщо? Щось тупо.
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04.07.2024 14:24 Ответить
ЗАЕС треба знеструмити - нехай це буде проблемою окупантів
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04.07.2024 14:24 Ответить
Якщо не тямиш у цих питаннях, то краще помовчи. Після знеструмлення АЕС проблеми виникнуть не тільки в Україні, а накриє всю Європу
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04.07.2024 15:07 Ответить
І нехай накриє - Чорнобиль пережили і це переживемо. Але це реально вижене окупантів
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04.07.2024 15:12 Ответить
прффессор,а можна підробиці. що станеться з аес, коли реактори не працюють третій рік.
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04.07.2024 19:03 Ответить
Заява магате, як завжди, спрямована до чотирьох стихій і елементалей планети Земля. То може хай там і зарплатню отримують.
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04.07.2024 14:42 Ответить
Дивні співпадіння!Якісь безпілотніки атакували подстанцію ЗАЕС.А через деякий час никрило м.Нікополь важкою артілерією.Дуже богато руйнювань,поранених судячи з місцевих пабліків.Кацапські недобітки таким чином виправдовують атаку на гражданське населення.І безпілотніки кацапсько-іранськи з кітайсько-комунякскою електронікой.
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04.07.2024 16:07 Ответить
 
 