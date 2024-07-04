Беспилотники атаковали электроподстанцию ​​в оккупированном Энергодаре: ранены работники, - МАГАТЭ

Вражеские беспилотники в среду, 3 июля, атаковали несколько объектов возле Запорожской АЭС, в частности - распределительную электроподстанцию "Радуга" во временно оккупированном Энергодаре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Представители ЗАЭС сообщили экспертам агентства, что несколько беспилотников сегодня (3 июля, - ред.) ударили по местам вблизи площадки, нанеся ранения работникам и вызвав лесные пожары", - говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ, работаdibt на станции, отметили, что видели густой дым и слышали взрывы возле распределительной станции, но в отчете не упоминается о последствиях ударов по атомной электростанции.

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"Как сообщили на ЗАЭС, недалеко от города Энергодар три удара беспилотников, начиная с 10:40 утра по местному времени, попали в одну из электрических подстанций, ранив восемь работников, один из которых нуждался в медицинской помощи. Экспертам МАГАТЭ сообщили, что вероятный удар также вызвал утечку масла по меньшей мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также соединительную линию", - говорится в сообщении.

Вследствие этого пока не работает подстанция "Радуга", но Энергодар и прилегающая промышленная зона все еще получают электроэнергию, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Как заявили в МАГАТЭ, этот последний инцидент создает дополнительный риск для ядерной безопасности, поскольку единственная линия электропередач 750 кВ, оставшаяся на ЗАЭС, поставляет электроэнергию за пределы площадки, необходимую для охлаждения шести реакторов во время холодной остановки, а также для других важных функций ядерной и физической безопасности.

"Вызывает чрезвычайное беспокойство то, что эти атаки беспилотниками продолжаются, несмотря на очевидную опасность, которую они представляют для людей в Энергодаре, а также для безопасности на Запорожской атомной электростанции. Они должны немедленно прекратиться", - прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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