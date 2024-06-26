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Российское "руководство" ЗАЭС помогает военным РФ вывозить со станции оборудование

Запорізька АЕС

Назначенный оккупантами заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным вывозить со станции незадействованное оборудование.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по сообщениям местных, командированный из Ростова Атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции на нужды оккупантов, а также их размещение на территории.

"Он постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект", - отметил в ЦОС.

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Автор: 

Запорожская АЭС (712) Центр национального сопротивления (573)


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Південь України здали зермаки. Крапка.
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26.06.2024 14:05 Ответить
nakritj bi ih pri vyezde iz teritorii.....atakamsami
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26.06.2024 14:12 Ответить
Невже жєст доброй волі готують?
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26.06.2024 14:52 Ответить
Так рашисти, з 2014 року, офіційно усе тільки і КРАДУТЬ з України, від унітазів до обладнання Атомних станцій!!
Воєнні злочинці на московіі, самі й керують, вялічієм КРАДІВНИЦТВА…
Тому і санкції накладають на крадія!! Украв- заплати !
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26.06.2024 15:29 Ответить
Мародерам-окупантам ще далеко до мародерів, законно обраних.
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26.06.2024 15:40 Ответить
звісно можна дорікати що кацапи крадії, але ж з іншого боку то воєнний трофей, тож першочергове питання хто "подбав" щоб вони отримали цей трофей...
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26.06.2024 16:40 Ответить
 
 