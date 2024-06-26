Российское "руководство" ЗАЭС помогает военным РФ вывозить со станции оборудование

Назначенный оккупантами заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным вывозить со станции незадействованное оборудование.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по сообщениям местных, командированный из Ростова Атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции на нужды оккупантов, а также их размещение на территории.

"Он постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это является очередным свидетельством того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект", - отметил в ЦОС.

Также читайте: МАГАТЭ владеет ситуацией на ЗАЭС, - Гросси