МАГАТЭ владеет ситуацией на ЗАЭС, - Гросси

Российские захватчики ограничили специалистам Международного агентства по атомной энергии доступ на оккупированную ЗАЭС. Несмотря на это эксперты владеют ситуацией на станции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Нет, это уже слишком. Это - правда, что они не всегда дают нам весь доступ, который нам нужен. Мы настаиваем, и не только настаиваем, я об этом говорю, я об этом отчитываюсь. Поэтому всем понятно, в какой ситуации мы находимся. Но изображать ситуацию, как будто мы смотрим на искусственное, как вы говорите, "потемкинское село" - то есть, то, чего не существует - это не так", - подчеркнул Гросси.

Он добавил, что на станции в настоящее время находятся высококвалифицированные специалисты.

"Они очень опытные эксперты и очень хорошо знают, как отделить правду от лжи. И они прекрасно видят, что происходит на станции".

Комментируя заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что информация в направленных Россией в Секретариат МАГАТЭ нотах по ситуации на ЗАЭС не соответствует действительности, Гросси заверил, что агентство имеет возможность проверять такую информацию.

"Что ж, мы проверяем. Не забывайте, что мы не просто получаем информацию. У нас есть свои эксперты, которые ежедневно ходят по станции. Поэтому когда проводятся определенные мероприятия по безопасности или заменяется какое-то оборудование, мы идем и проверяем, было это сделано или нет. Мы не просто пассивно получаем информацию, а потом публикуем ее. В этом вся суть. Иначе нас бы там не было", - сказал он.

Напомним, Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС является одним из самых больших вызовов для МАГАТЭ. Постоянное присутствие миссии агентства на станции играет важную роль в обеспечении ее безопасности.

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