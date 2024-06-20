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МАГАТЭ владеет ситуацией на ЗАЭС, - Гросси

заес,аес,запорізька

Российские захватчики ограничили специалистам Международного агентства по атомной энергии доступ на оккупированную ЗАЭС. Несмотря на это эксперты владеют ситуацией на станции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Нет, это уже слишком. Это - правда, что они не всегда дают нам весь доступ, который нам нужен. Мы настаиваем, и не только настаиваем, я об этом говорю, я об этом отчитываюсь. Поэтому всем понятно, в какой ситуации мы находимся. Но изображать ситуацию, как будто мы смотрим на искусственное, как вы говорите, "потемкинское село" - то есть, то, чего не существует - это не так", - подчеркнул Гросси.

Он добавил, что на станции в настоящее время находятся высококвалифицированные специалисты.

"Они очень опытные эксперты и очень хорошо знают, как отделить правду от лжи. И они прекрасно видят, что происходит на станции".

Комментируя заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что информация в направленных Россией в Секретариат МАГАТЭ нотах по ситуации на ЗАЭС не соответствует действительности, Гросси заверил, что агентство имеет возможность проверять такую информацию.

"Что ж, мы проверяем. Не забывайте, что мы не просто получаем информацию. У нас есть свои эксперты, которые ежедневно ходят по станции. Поэтому когда проводятся определенные мероприятия по безопасности или заменяется какое-то оборудование, мы идем и проверяем, было это сделано или нет. Мы не просто пассивно получаем информацию, а потом публикуем ее. В этом вся суть. Иначе нас бы там не было", - сказал он.

Напомним, Гросси заявил, что ситуация с Запорожской АЭС является одним из самых больших вызовов для МАГАТЭ. Постоянное присутствие миссии агентства на станции играет важную роль в обеспечении ее безопасности.

Также читайте: МАГАТЭ не может заставить россиян покинуть Запорожскую АЭС, - Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (394) Запорожская АЭС (709) Рафаэль Гросси (175)


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Топ комментарии
+4
МЕГАТЕ буде винним у катастрофі в Європі. Так скажуть кацапи, так ... почує світ. І ще звісно ЗСУ, які звісно винні у розв'язанні війни та їх вторгненню на Київщину та ЧАЕС.
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20.06.2024 08:09
+3
Якійсь кончений..от на хвилинку - у того Гроссі бандюки, наприклад, окуповують будинок. І починають гратись з котлом опалювальним..поліцейські хочуть освободити будинок - Гроссі буде їх умовляти не чіпати кльових пацанів, бо в нього все під контролем?? Нехай дебілята граються, вони йому не заважають??
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20.06.2024 08:35
+1
Хрєном *уйла ви володієте!
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20.06.2024 08:44
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Правила форума Совет форумчан
МЕГАТЕ буде винним у катастрофі в Європі. Так скажуть кацапи, так ... почує світ. І ще звісно ЗСУ, які звісно винні у розв'язанні війни та їх вторгненню на Київщину та ЧАЕС.
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20.06.2024 08:09 Ответить
Главное шоб ветер дул на юга васток
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20.06.2024 09:01 Ответить
Мабуть, через це, отой Гутієраш, так глибоко і зхвильований, упродовж останніх 10 років!?!
Як не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ!!
Дякуємо…
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20.06.2024 08:20 Ответить
МАГАТЕ, прокинеться - ви обісрались співучасники терористів
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20.06.2024 08:24 Ответить
Сам признав.
МАГАТЕ на чолі з Ґроссі - пасивні гомосексуалісти.
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20.06.2024 08:27 Ответить
я навіть обісрався.... МАГАТЕ володіє..... підомагате ідіть в сра....у
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20.06.2024 08:33 Ответить
Якійсь кончений..от на хвилинку - у того Гроссі бандюки, наприклад, окуповують будинок. І починають гратись з котлом опалювальним..поліцейські хочуть освободити будинок - Гроссі буде їх умовляти не чіпати кльових пацанів, бо в нього все під контролем?? Нехай дебілята граються, вони йому не заважають??
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20.06.2024 08:35 Ответить
Ну не знаю, я б, наприклад, в такому випадку був би дуже стурбований, навіть, посмішку б не втримав
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20.06.2024 08:38 Ответить
Хрєном *уйла ви володієте!
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20.06.2024 08:44 Ответить
МАГАТЕ володіє ситуацією на ЗАЕС, - Гроссі = Кремль володіє ситуацією.
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20.06.2024 09:00 Ответить
Гросі і ті що ходять по ЗАПОРІЖСЬКІЙ АЕС отримують преміальні від куйла...КУЙЛО ВОЛОДІЄ СИТУАЦІЄЮ В МАГАТЕ І НАПРАВЛЄ ЇХ ПРАЦЮ В ПОТРІБНОМУ ЙОМУ РУСЛІ...
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20.06.2024 09:28 Ответить
Угу. Це як у тій народній небилиці:

- Тату! Я зловив ведмедя!
- То веди його сюди!
- Та не ведеться бо!
- То держи його!
- Не держиться бо!
- То пусти його!
- Не пускається бо...

(і картинка: величезний ведмідь облапив і міцно тримає молодого дурника, чимось схожого на пересічного зє!-виборця).
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20.06.2024 09:50 Ответить
Володіти інформацією на "ЗАЕС" не одне й те ж, що володіти ситуацією.
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20.06.2024 12:16 Ответить
 
 