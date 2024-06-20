МАГАТЭ не может заставить россиян покинуть Запорожскую АЭС, - Гросси

МАГАТЭ не имеет полномочий, чтобы заставить россиян выполнять резолюции Агентства. В частности, относительно срочного вывода всего российского несанкционированного персонала с Запорожской АЭС и до немедленного возвращения станции под контроль компетентных органов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

"Опять же, МАГАТЭ не имеет полномочий для принудительного выполнения резолюций, а тем более - резолюций, которые предусматривают применение военной силы - поскольку то, что вы говорите мне, означает, что мы должны выгнать людей с Запорожской атомной электростанции. Следовательно, это уже за рамками (полномочий МАГАТЭ, - ред.)", - прокомментировал Гросси вопрос о том, как МАГАТЭ планирует обеспечить выполнение своих резолюций, особенно относительно немедленного вывода несанкционированного персонала с ЗАЭС.

Рядом с этим, он указал на то что в принятых резолюциях "не говорится о том, что МАГАТЭ должна это сделать". "Резолюции говорят о том, что Россия должна покинуть станцию. Они не говорят, что МАГАТЭ обеспечит выполнение этого; ни одна международная организация не имеет возможности сделать это", - заявил Гросси.

По его словам, в МАГАТЭ обсуждался вопрос присутствия РФ в организации, а многие страны-участницы, но также директивные органы агентства осудили российские действия в Украине.

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"И мы знаем, что позиция стран является очень четкой. Многие, очень многие страны осуждают, и не забывайте, что есть резолюции, одобренные Советом управляющих, а также Генеральной конференцией МАГАТЭ, которые содержат осуждение действий, осуществляемых Россией. Так что директивные органы МАГАТЭ не промолчали", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Комментируя вопрос о наказании России согласно Уставу МАГАТЭ за захват украинской ЗАЭС, он заявил, что "это вопрос не к генеральному директору", а к государствам-членам организации, "хотят ли они что-то делать".

"Есть возможности, например, и это уже случалось в прошлом, когда приостанавливалось техническое сотрудничество со странами, которые по каким-то причинам могли признаваться не соблюдающими Устав МАГАТЭ. Это рассматривалось. Насколько я понимаю, государства-члены по определенным причинам, о которых я уже упоминал, не считают, что такие действия были бы полезными", - заявил Гросси.