РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12763 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 174 29

МАГАТЭ не может заставить россиян покинуть Запорожскую АЭС, - Гросси

заес

МАГАТЭ не имеет полномочий, чтобы заставить россиян выполнять резолюции Агентства. В частности, относительно срочного вывода всего российского несанкционированного персонала с Запорожской АЭС и до немедленного возвращения станции под контроль компетентных органов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

"Опять же, МАГАТЭ не имеет полномочий для принудительного выполнения резолюций, а тем более - резолюций, которые предусматривают применение военной силы - поскольку то, что вы говорите мне, означает, что мы должны выгнать людей с Запорожской атомной электростанции. Следовательно, это уже за рамками (полномочий МАГАТЭ, - ред.)", - прокомментировал Гросси вопрос о том, как МАГАТЭ планирует обеспечить выполнение своих резолюций, особенно относительно немедленного вывода несанкционированного персонала с ЗАЭС.

Рядом с этим, он указал на то что в принятых резолюциях "не говорится о том, что МАГАТЭ должна это сделать". "Резолюции говорят о том, что Россия должна покинуть станцию. Они не говорят, что МАГАТЭ обеспечит выполнение этого; ни одна международная организация не имеет возможности сделать это", - заявил Гросси.

По его словам, в МАГАТЭ обсуждался вопрос присутствия РФ в организации, а многие страны-участницы, но также директивные органы агентства осудили российские действия в Украине.

Читайте также: Если бы МАГАТЭ не было на Запорожской АЭС, там уже могла бы произойти ядерная авария, - Гросси

"И мы знаем, что позиция стран является очень четкой. Многие, очень многие страны осуждают, и не забывайте, что есть резолюции, одобренные Советом управляющих, а также Генеральной конференцией МАГАТЭ, которые содержат осуждение действий, осуществляемых Россией. Так что директивные органы МАГАТЭ не промолчали", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Комментируя вопрос о наказании России согласно Уставу МАГАТЭ за захват украинской ЗАЭС, он заявил, что "это вопрос не к генеральному директору", а к государствам-членам организации, "хотят ли они что-то делать".

"Есть возможности, например, и это уже случалось в прошлом, когда приостанавливалось техническое сотрудничество со странами, которые по каким-то причинам могли признаваться не соблюдающими Устав МАГАТЭ. Это рассматривалось. Насколько я понимаю, государства-члены по определенным причинам, о которых я уже упоминал, не считают, что такие действия были бы полезными", - заявил Гросси.

Автор: 

МАГАТЭ (394) Запорожская АЭС (709) Рафаэль Гросси (175)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Імпотенти проїбали АЕС.
показать весь комментарий
20.06.2024 07:10
+13
Ну а що ви хотіли ? Щоб магате штурмувало Енергодар ? Треба було думати як здавати без жодного пострілу
а зараз хотіти шоб просто так віддали це треба бути або наївним або просто ідіотом
показать весь комментарий
20.06.2024 07:10
+11
варіант №2-ідіоти,мінімум 73%
показать весь комментарий
20.06.2024 07:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Політични імпотенти.
показать весь комментарий
20.06.2024 07:05 Ответить
Імпотенти проїбали АЕС.
показать весь комментарий
20.06.2024 07:10 Ответить
Ну чого Ви так про єрмака і команду?
показать весь комментарий
20.06.2024 08:36 Ответить
Не тільки, а ще ядерноенергетичні
показать весь комментарий
20.06.2024 07:24 Ответить
А що воно може? І чи може хоч щось?
показать весь комментарий
20.06.2024 07:06 Ответить
Може! Оприходувать бабло від рашки
показать весь комментарий
20.06.2024 07:22 Ответить
Тому що МАГАТЕ моzкалячі ху#@$соси.
показать весь комментарий
20.06.2024 07:06 Ответить
рублі в кишенях заважають
показать весь комментарий
20.06.2024 07:06 Ответить
Ну а що ви хотіли ? Щоб магате штурмувало Енергодар ? Треба було думати як здавати без жодного пострілу
а зараз хотіти шоб просто так віддали це треба бути або наївним або просто ідіотом
показать весь комментарий
20.06.2024 07:10 Ответить
варіант №2-ідіоти,мінімум 73%
показать весь комментарий
20.06.2024 07:11 Ответить
А ногою тупнути чи кулаком по столі не пробували?
показать весь комментарий
20.06.2024 07:10 Ответить
Зачем, лучше пусть пообещали разрешить рыть окопы в Чернобыльской зоне.
показать весь комментарий
20.06.2024 08:30 Ответить
"...вигнати людей із Запорізької атомної електростанції..." Джерело:

Де-Біл!!!
показать весь комментарий
20.06.2024 07:15 Ответить
Не промовчали, а отсосали і проковтнули ...
показать весь комментарий
20.06.2024 07:17 Ответить
Ця організація пропутлєрівська, босидить на її платні. Бо чого ж вона не брала участь у Саміті, одне з питань якого напряму стосувалось цієї рашорганізації?
показать весь комментарий
20.06.2024 07:20 Ответить
Чергова нікчемна блабла-конторка з неробами. Одна з багатьох,які наплодилися по всьому світу.
показать весь комментарий
20.06.2024 07:40 Ответить
Ніхто МАГАТЕ і не проситьзброєю виганяти 3.14дорів зі станції. Від вас вимагається виконати свої зобов'язання - анулювання ліцензії та права виконувати роботи з ДІВ суб'єктам, порушуючим ваші ж правила. На кого розраховані ці тупі відмазки?
показать весь комментарий
20.06.2024 07:41 Ответить
За великим рахунком х...лу байдуже якісь ліцензії чи ще щось - як з літаками пасажирськими - залишив їх в Росії та вони літають у межах. Вони і виробництво мають по виготовленню яд.палива. Взагалі їм все пох.
показать весь комментарий
20.06.2024 07:52 Ответить
Є велика різниця, виробляти паливо та торгувати їм на законних підставах, або мати статус терористичної організації і робити це незаконно
показать весь комментарий
20.06.2024 07:59 Ответить
Та будуть купувати. По перше оті вісі зла. Тай інші, через них же. Головне ціна. А демпінг х...ло включе 100%.
показать весь комментарий
20.06.2024 11:05 Ответить
Та і ООН і ОБСЄ і т.д. і т.п. також не може. А не треба було Чонгар розміновувати і "щурів" при владі плодити!
показать весь комментарий
20.06.2024 07:47 Ответить
зачем такая организация, которая, по факту, ничего не может?
показать весь комментарий
20.06.2024 07:53 Ответить
Якщо примусити глибокою стурбованностю то це буде ескалація
показать весь комментарий
20.06.2024 07:53 Ответить
А на куя тоді ви потрібні? ЗП окуегі отримувати та мандрувати світом за чужі кошти? Як Вальодя ZEленскай?
показать весь комментарий
20.06.2024 08:03 Ответить
вигнати людей... то не люди, то орки та окупанти!
показать весь комментарий
20.06.2024 08:36 Ответить
Вигнати, звичайно, не можливо, але, якщо ви дійсно міжнародна організація з повноваженнями, ви давно мали виключити з організації московію і вимагати санкцій проти росатому. Де усе це?
показать весь комментарий
20.06.2024 08:40 Ответить
ok - a daļše orki ih vygoņat nafig iz ZAES....i komu ot etovo bude ļegče ?
показать весь комментарий
20.06.2024 09:24 Ответить
Зате нишпорити по українських атомках в пошуках брудної бомби ви можете.
показать весь комментарий
20.06.2024 09:34 Ответить
Як там СБУ доречі? На західних кордонах мережі ухилянтів викривають замість розслідування хто злив АЕС? Немає серед них героїв?
Напевно ні, бо так і зірочки дадуть і влада задоволена.
показать весь комментарий
20.06.2024 16:13 Ответить
 
 