МАГАТЕ не може примусити росіян залишити Запорізьку АЕС, - Гроссі

МАГАТЕ не має повноважень, щоб примусити росіян виконувати резолюції Агентства. Зокрема щодо термінового виведення всього російського несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС та до негайного повернення станції під контроль компетентних органів України.

про це в інтерв'ю Укрінформу заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

"Знову ж таки, МАГАТЕ не має повноважень для примусового виконання резолюцій, а тим більше резолюцій, які передбачають застосування військової сили – оскільки те, що ви кажете мені, означає, що ми повинні вигнати людей із Запорізької атомної електростанції. Отже, це вже за рамками (повноважень МАГАТЕ, – ред.)", - прокоментував Гроссі питання про те, як МАГАТЕ планує забезпечити виконання своїх резолюцій, особливо щодо негайного виведення несанкціонованого персоналу із ЗАЕС.

Поруч з цим, він вказав на те що в прийнятих резолюціях "не йдеться про те, що МАГАТЕ має це зробити". "Резолюції говорять про те, що Росія повинна покинути станцію. Вони не кажуть, що МАГАТЕ забезпечить виконання цього; жодна міжнародна організація не має змоги зробити це", - заявив Гроссі.

За його словами, в МАГАТЕ обговорювалося питання присутності РФ в організації, а багато країн-учасниць, але також директивні органи агентства засудили російські дії в Україні.

"І ми знаємо, що позиція країн є дуже чіткою. Багато, дуже багато країн засуджують, і не забувайте, що є резолюції, схвалені Радою керуючих, а також Генеральною конференцією МАГАТЕ, які містять засудження дій, що здійснюються Росією. Отже, директивні органи МАГАТЕ не промовчали", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Коментуючи питання щодо покарання Росії згідно зі Статутом МАГАТЕ за захоплення української ЗАЕС, він заявив, що "це питання не до генерального директора", а до держав-членів організації, "чи хочуть вони щось робити".

"Є можливості, наприклад, і це вже траплялося в минулому, коли призупинялося технічне співробітництво з країнами, які з якихось причин могли визнаватися такими, що не дотримуються Статуту МАГАТЕ. Це розглядалося. Наскільки я розумію, держави-члени з певних причин, про які я вже згадував, не вважають, що такі дії були б корисними", - заявив Гроссі.