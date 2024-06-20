УКР
МАГАТЕ не може примусити росіян залишити Запорізьку АЕС, - Гроссі

заес

МАГАТЕ не має повноважень, щоб примусити росіян виконувати резолюції Агентства. Зокрема щодо термінового виведення всього російського несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС та до негайного повернення станції під контроль компетентних органів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

"Знову ж таки, МАГАТЕ не має повноважень для примусового виконання резолюцій, а тим більше резолюцій, які передбачають застосування військової сили – оскільки те, що ви кажете мені, означає, що ми повинні вигнати людей із Запорізької атомної електростанції. Отже, це вже за рамками (повноважень МАГАТЕ, – ред.)", - прокоментував Гроссі питання про те, як МАГАТЕ планує забезпечити виконання своїх резолюцій, особливо щодо негайного виведення несанкціонованого персоналу із ЗАЕС.

Поруч з цим, він вказав на те що в прийнятих резолюціях "не йдеться про те, що МАГАТЕ має це зробити". "Резолюції говорять про те, що Росія повинна покинути станцію. Вони не кажуть, що МАГАТЕ забезпечить виконання цього; жодна міжнародна організація не має змоги зробити це", - заявив Гроссі.

За його словами, в МАГАТЕ обговорювалося питання присутності РФ в організації, а багато країн-учасниць, але також директивні органи агентства засудили російські дії в Україні.

"І ми знаємо, що позиція країн є дуже чіткою. Багато, дуже багато країн засуджують, і не забувайте, що є резолюції, схвалені Радою керуючих, а також Генеральною конференцією МАГАТЕ, які містять засудження дій, що здійснюються Росією. Отже, директивні органи МАГАТЕ не промовчали", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Коментуючи питання щодо покарання Росії згідно зі Статутом МАГАТЕ за захоплення української ЗАЕС, він заявив, що "це питання не до генерального директора", а до держав-членів організації, "чи хочуть вони щось робити".

"Є можливості, наприклад, і це вже траплялося в минулому, коли призупинялося технічне співробітництво з країнами, які з якихось причин могли визнаватися такими, що не дотримуються Статуту МАГАТЕ. Це розглядалося. Наскільки я розумію, держави-члени з певних причин, про які я вже згадував, не вважають, що такі дії були б корисними", - заявив Гроссі.

МАГАТЕ (765) Запорізька АЕС (1448) Гроссі Рафаель (323)
+15
Імпотенти проїбали АЕС.
20.06.2024 07:10 Відповісти
+13
Ну а що ви хотіли ? Щоб магате штурмувало Енергодар ? Треба було думати як здавати без жодного пострілу
а зараз хотіти шоб просто так віддали це треба бути або наївним або просто ідіотом
20.06.2024 07:10 Відповісти
+11
варіант №2-ідіоти,мінімум 73%
20.06.2024 07:11 Відповісти
Політични імпотенти.
20.06.2024 07:05 Відповісти
Імпотенти проїбали АЕС.
20.06.2024 07:10 Відповісти
Ну чого Ви так про єрмака і команду?
20.06.2024 08:36 Відповісти
Не тільки, а ще ядерноенергетичні
20.06.2024 07:24 Відповісти
А що воно може? І чи може хоч щось?
20.06.2024 07:06 Відповісти
Може! Оприходувать бабло від рашки
20.06.2024 07:22 Відповісти
Тому що МАГАТЕ моzкалячі ху#@$соси.
20.06.2024 07:06 Відповісти
рублі в кишенях заважають
20.06.2024 07:06 Відповісти
Ну а що ви хотіли ? Щоб магате штурмувало Енергодар ? Треба було думати як здавати без жодного пострілу
а зараз хотіти шоб просто так віддали це треба бути або наївним або просто ідіотом
20.06.2024 07:10 Відповісти
варіант №2-ідіоти,мінімум 73%
20.06.2024 07:11 Відповісти
А ногою тупнути чи кулаком по столі не пробували?
20.06.2024 07:10 Відповісти
Зачем, лучше пусть пообещали разрешить рыть окопы в Чернобыльской зоне.
20.06.2024 08:30 Відповісти
"...вигнати людей із Запорізької атомної електростанції..."

Де-Біл!!!
20.06.2024 07:15 Відповісти
Не промовчали, а отсосали і проковтнули ...
20.06.2024 07:17 Відповісти
Ця організація пропутлєрівська, босидить на її платні. Бо чого ж вона не брала участь у Саміті, одне з питань якого напряму стосувалось цієї рашорганізації?
20.06.2024 07:20 Відповісти
Чергова нікчемна блабла-конторка з неробами. Одна з багатьох,які наплодилися по всьому світу.
20.06.2024 07:40 Відповісти
Ніхто МАГАТЕ і не проситьзброєю виганяти 3.14дорів зі станції. Від вас вимагається виконати свої зобов'язання - анулювання ліцензії та права виконувати роботи з ДІВ суб'єктам, порушуючим ваші ж правила. На кого розраховані ці тупі відмазки?
20.06.2024 07:41 Відповісти
За великим рахунком х...лу байдуже якісь ліцензії чи ще щось - як з літаками пасажирськими - залишив їх в Росії та вони літають у межах. Вони і виробництво мають по виготовленню яд.палива. Взагалі їм все пох.
20.06.2024 07:52 Відповісти
Є велика різниця, виробляти паливо та торгувати їм на законних підставах, або мати статус терористичної організації і робити це незаконно
20.06.2024 07:59 Відповісти
Та будуть купувати. По перше оті вісі зла. Тай інші, через них же. Головне ціна. А демпінг х...ло включе 100%.
20.06.2024 11:05 Відповісти
Та і ООН і ОБСЄ і т.д. і т.п. також не може. А не треба було Чонгар розміновувати і "щурів" при владі плодити!
20.06.2024 07:47 Відповісти
зачем такая организация, которая, по факту, ничего не может?
20.06.2024 07:53 Відповісти
Якщо примусити глибокою стурбованностю то це буде ескалація
20.06.2024 07:53 Відповісти
А на куя тоді ви потрібні? ЗП окуегі отримувати та мандрувати світом за чужі кошти? Як Вальодя ZEленскай?
20.06.2024 08:03 Відповісти
вигнати людей... то не люди, то орки та окупанти!
20.06.2024 08:36 Відповісти
Вигнати, звичайно, не можливо, але, якщо ви дійсно міжнародна організація з повноваженнями, ви давно мали виключити з організації московію і вимагати санкцій проти росатому. Де усе це?
20.06.2024 08:40 Відповісти
ok - a daļše orki ih vygoņat nafig iz ZAES....i komu ot etovo bude ļegče ?
20.06.2024 09:24 Відповісти
Зате нишпорити по українських атомках в пошуках брудної бомби ви можете.
20.06.2024 09:34 Відповісти
Як там СБУ доречі? На західних кордонах мережі ухилянтів викривають замість розслідування хто злив АЕС? Немає серед них героїв?
Напевно ні, бо так і зірочки дадуть і влада задоволена.
20.06.2024 16:13 Відповісти
 
 