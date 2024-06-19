Якби МАГАТЕ не було на Запорізькій АЕС, там уже могла б статися ядерна аварія, - Гроссі
Ситуація щодо Запорізької АЕС є одним з найбільших викликів для МАГАТЕ. Постійна присутність місії агентства на станції відіграє важливу роль у забезпеченні її безпеки.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, що з точки зору уникнення ядерної аварії найбільшу безпосередню небезпеку становить ситуація в Україні – не лише навколо Запоріжжя, а й у багатьох інших місцях, яких стосується наша діяльність. Тож ми постійно цим займаємося – я і в цілому Агентство, яке дуже мобілізоване на цьому напрямі", - наголосив Гроссі.
"Я вважаю, що МАГАТЕ відіграє дуже важливу роль. І що стосується впливу, можливо, це для інших – судити, але я думаю, що наша присутність там, наша взаємодія там має дуже важливий вплив на ситуацію. Я переконаний, що якби МАГАТЕ не було там на постійній основі, ми вже могли б стикнутися з ядерною аварією", - прокоментував Гроссі питання про те, який вплив МАГАТЕ має на Росію в питанні забезпечення безпеки Запорізької АЕС.
За словами гендиректора МАГАТЕ, агентство намагається "надавати підтримку станції, належним чином інформувати український ядерний регулятор, консультуватися з ним, взаємодіяти з ним".
"Поки що, я вважаю, нам вдається – щоразу, коли виникає проблема, щоразу, коли відбувається відключення електроенергії, що загрожує безпеці станції, щоразу, коли відбувається атака – негайно інформувати, оцінювати ситуацію і, я б сказав, заспокоювати громадськість в Україні і в сусідніх країнах, в тому числі й у Росії. Оскільки, якщо станеться радіоактивна аварія, то постраждають усі. Це не зупиниться на кордонах. Це торкнеться дуже і дуже багатьох людей", - заявив Гроссі.
Нагадуємо, Запорізька АЕС перебуває в російській окупації із 4 березня 2022 року.
Точно! Електрики взагалі пох... Головне інформування і заспокоєння. Дякуємо, Гросі. Якби не ти...
А от чим має займатись ця організація, так це прикладати максимум зусиль для демілітарізації цієї АС.
Ще раз для розуміння, коли путін вирішить вчинити теракт ніякі Гроссі нічого не вдіють.
От чесно, оці лівацько-ліберальні самозаспокоювання і приведуть до катастрофи.
А натомість Гроссі навіть відмовився поїхати до Швейцарії де головним питанням була ядерна безпека, а ще його турбують санкції проти росатому.
Стосовно військових - то українська станція, на території України! І вона захоплена військовими іншої країни, які вже вчинили поряд екологічну катастрофу, підірвавши ГЕС!
Добре б просто санкції блокували, вони відверто лоббіюються співпрацю з Росатомом. Тому РФ не тільки за час війни нічого не втратила, вона в плюс вийшла.
А на ЗАЕС просто піаряться, підіймаючі свій рейтинг та збільшуючі спонсорські надходження.
Які обов'язково мусять брати до уваги думку такої авторитетної наддержавної організації як МАГАТЕ. Прибічники ж санкцій отримують хейт та звинувачення у спробі вчинити другий Чернобиль, що не додає підтримки їх позиції.
Що в лоб, що по лбу.
5річку за 3 роки в рамках ГігаВатництва.
Чорнобиль теж спричинило намагання йолопів отримати премію до травневих.