Якби МАГАТЕ не було на Запорізькій АЕС, там уже могла б статися ядерна аварія, - Гроссі

Ситуація щодо Запорізької АЕС є одним з найбільших викликів для МАГАТЕ. Постійна присутність місії агентства на станції відіграє важливу роль у забезпеченні її безпеки.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що з точки зору уникнення ядерної аварії найбільшу безпосередню небезпеку становить ситуація в Україні – не лише навколо Запоріжжя, а й у багатьох інших місцях, яких стосується наша діяльність. Тож ми постійно цим займаємося – я і в цілому Агентство, яке дуже мобілізоване на цьому напрямі", - наголосив Гроссі.

"Я вважаю, що МАГАТЕ відіграє дуже важливу роль. І що стосується впливу, можливо, це для інших – судити, але я думаю, що наша присутність там, наша взаємодія там має дуже важливий вплив на ситуацію. Я переконаний, що якби МАГАТЕ не було там на постійній основі, ми вже могли б стикнутися з ядерною аварією", - прокоментував Гроссі питання про те, який вплив МАГАТЕ має на Росію в питанні забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

За словами гендиректора МАГАТЕ, агентство намагається "надавати підтримку станції, належним чином інформувати український ядерний регулятор, консультуватися з ним, взаємодіяти з ним".

"Поки що, я вважаю, нам вдається – щоразу, коли виникає проблема, щоразу, коли відбувається відключення електроенергії, що загрожує безпеці станції, щоразу, коли відбувається атака – негайно інформувати, оцінювати ситуацію і, я б сказав, заспокоювати громадськість в Україні і в сусідніх країнах, в тому числі й у Росії. Оскільки, якщо станеться радіоактивна аварія, то постраждають усі. Це не зупиниться на кордонах. Це торкнеться дуже і дуже багатьох людей", - заявив Гроссі.

Нагадуємо, Запорізька АЕС перебуває в російській окупації із 4 березня 2022 року.