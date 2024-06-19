УКР
Якби МАГАТЕ не було на Запорізькій АЕС, там уже могла б статися ядерна аварія, - Гроссі

гроссі

Ситуація щодо Запорізької АЕС є одним з найбільших викликів для МАГАТЕ. Постійна присутність місії агентства на станції відіграє важливу роль у забезпеченні її безпеки.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що з точки зору уникнення ядерної аварії найбільшу безпосередню небезпеку становить ситуація в Україні – не лише навколо Запоріжжя, а й у багатьох інших місцях, яких стосується наша діяльність. Тож ми постійно цим займаємося – я і в цілому Агентство, яке дуже мобілізоване на цьому напрямі", - наголосив Гроссі.

"Я вважаю, що МАГАТЕ відіграє дуже важливу роль. І що стосується впливу, можливо, це для інших – судити, але я думаю, що наша присутність там, наша взаємодія там має дуже важливий вплив на ситуацію. Я переконаний, що якби МАГАТЕ не було там на постійній основі, ми вже могли б стикнутися з ядерною аварією", - прокоментував Гроссі питання про те, який вплив МАГАТЕ має на Росію в питанні забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

За словами гендиректора МАГАТЕ, агентство намагається "надавати підтримку станції, належним чином інформувати український ядерний регулятор, консультуватися з ним, взаємодіяти з ним".

Також читайте: Росіяни розуміють, що перезапуск ЗАЕС на цей момент є непрактичним і навіть небезпечним, - Гроссі

"Поки що, я вважаю, нам вдається – щоразу, коли виникає проблема, щоразу, коли відбувається відключення електроенергії, що загрожує безпеці станції, щоразу, коли відбувається атака – негайно інформувати, оцінювати ситуацію і, я б сказав, заспокоювати громадськість в Україні і в сусідніх країнах, в тому числі й у Росії. Оскільки, якщо станеться радіоактивна аварія, то постраждають усі. Це не зупиниться на кордонах. Це торкнеться дуже і дуже багатьох людей", - заявив Гроссі.

Нагадуємо, Запорізька АЕС перебуває в російській окупації із 4 березня 2022 року.

МАГАТЕ (765) Запорізька АЕС (1448) Гроссі Рафаель (323)
+11
Точно, а також запобіг 5 землетрусам, особисто збив два астероїди над АЕС і втримав землю від сходження зі своєї осі. Канонізувати потрібно
19.06.2024 18:52 Відповісти
+10
" .. коли відбувається відключення електроенергії, що загрожує безпеці станції, щоразу, коли відбувається атака -нам вдається негайно інформувати, оцінювати ситуацію і, я б сказав, заспокоювати громадськість".
Точно! Електрики взагалі пох... Головне інформування і заспокоєння. Дякуємо, Гросі. Якби не ти...
19.06.2024 18:50 Відповісти
+10
Санкції проти Росатому МАГАТЕ третій рік блокує теж щоб на ЗАЕС аварії не трапилося?
Добре б просто санкції блокували, вони відверто лоббіюються співпрацю з Росатомом. Тому РФ не тільки за час війни нічого не втратила, вона в плюс вийшла.
А на ЗАЕС просто піаряться, підіймаючі свій рейтинг та збільшуючі спонсорські надходження.
19.06.2024 19:03 Відповісти
Причому відключення електроенергією через бомбардування кацапських військ на АЕС, захопленій кацапськими військами.
19.06.2024 18:54 Відповісти
Та ти шо???!!! Зовсім знахабніли, рятівникі хрінові!!!!
19.06.2024 18:51 Відповісти
Це правильно, що є організації, які над війною. У них завдання не отримати черговий "Чорнобиль" або "Фукусіму". Шкода на Каховській ГЕС не сиділи представники якої-небудь ГідроТЕ.
19.06.2024 18:53 Відповісти
Ви на повному серьйозі вважаєте, що МАГАТЕ на щось там впливає??? Коли б це було так, то росіяни не перетворили б ЗАЕС на справжню військову базу з технікою, зброєю та ************. А працює ця станція тому, що там знаходяться захоплені українські фахівці.
А от чим має займатись ця організація, так це прикладати максимум зусиль для демілітарізації цієї АС.
Ще раз для розуміння, коли путін вирішить вчинити теракт ніякі Гроссі нічого не вдіють.
От чесно, оці лівацько-ліберальні самозаспокоювання і приведуть до катастрофи.
19.06.2024 21:21 Відповісти
Якщо Україна звільнить ЗАЕС, то теж захищатиме її військами. Це логічно. МАГАТЕ не може на це впливати. Їх завдання - забезпечити необхідний регламент, щоб не було катастрофи. За це їм шана і повага.
19.06.2024 21:38 Відповісти
Ще раз - там є працівники станції, які й без Гроссі знають свій "регламент". А магате має оббивати пороги посольвст G7 та G20, з вимогою знайти спосіб щоб демілітарізуватт АС.
А натомість Гроссі навіть відмовився поїхати до Швейцарії де головним питанням була ядерна безпека, а ще його турбують санкції проти росатому.

Стосовно військових - то українська станція, на території України! І вона захоплена військовими іншої країни, які вже вчинили поряд екологічну катастрофу, підірвавши ГЕС!
19.06.2024 21:56 Відповісти
Думаю коли в Європі раптом з'являться концтабори з крематоріями, не здивуюсь коли виникне чергова нікчемна організація яка займатимиться вимірюванням викидів СО2.
показати весь коментар
djakuemu panu Grossi ta IAEA koli taki spravi....ale laskovo prosimo bilshe molchati na budj jaku temu.
19.06.2024 18:56 Відповісти
мы пахали. я и трактор
19.06.2024 19:02 Відповісти
МАГАТЕ не може блокувати санкції. Вони можуть тільки висловлювати свої побоювання. Вирішують держави.
19.06.2024 19:08 Відповісти
Так, вирішують держави.
Які обов'язково мусять брати до уваги думку такої авторитетної наддержавної організації як МАГАТЕ. Прибічники ж санкцій отримують хейт та звинувачення у спробі вчинити другий Чернобиль, що не додає підтримки їх позиції.
Що в лоб, що по лбу.
19.06.2024 20:17 Відповісти
Другий "Чорнобиль" нікому не потрібен. Особливо Україні.
19.06.2024 20:27 Відповісти
А з'явитися він може ще в цьому році. І саме в Україні, на Хмельницькій АЕС, де ZEлені вундеркінди вирішили прискорити будівництво енергоблоку номер 3.
5річку за 3 роки в рамках ГігаВатництва.
Чорнобиль теж спричинило намагання йолопів отримати премію до травневих.
19.06.2024 20:54 Відповісти
Не хвилюйтеся ні цього року, ні наступного. Це просто слова.
19.06.2024 21:41 Відповісти
ну і нехай сидять там, ніхто їх не виганяє.
19.06.2024 19:07 Відповісти
а я ж оце все думав - і хто ж керує отими реакторами7 Виявляється оті два чуваки вахтовим методом, яких Гросі привозить на ЗАЕС. Вони ж і не пускають кацапів на головний центр управління станцією.
19.06.2024 19:08 Відповісти
Якби не було магате світ занурився б у пітьму.
19.06.2024 19:13 Відповісти
А той гросі попросив мордву не підривати поки що АЕС?
19.06.2024 19:16 Відповісти
Очередной бездельник дармоед
19.06.2024 19:18 Відповісти
Якби Зевлада не розмінувала південь , не заглядала в дупу пуйлу , то ЗАЕС не була окупована орками . І , якби в 2019 нарід думав головою , то і Зевлади не було б , і повномасштабної війни також .
19.06.2024 19:26 Відповісти
19.06.2024 19:33 Відповісти
І що вони там роблять? Кацапам лекції читають про чьто такоє харашо, і чьто такоє плохо?
19.06.2024 19:41 Відповісти
19.06.2024 19:43 Відповісти
Гросч, так ти ж казав шо ьреба знімати санкції з кацапсячого роZатома, бо вони шкодять безпеці. Ьоді і скажи кацапсинам, щоб уйопували з ЗАЕС
19.06.2024 20:12 Відповісти
Якщо би бовдури не привели до влади наркомана, то 1 кВт/ч зараз би мав вартисть 90 копійок, а про орків на ЗАЄС ніхто би не чув, бо їх би не було там.
19.06.2024 20:21 Відповісти
Краще б там були солдати НАТО!
19.06.2024 21:06 Відповісти
Якби там не було росіян, цієї б заяви зовсім не існувало
19.06.2024 21:31 Відповісти
Не уже а вже!
19.06.2024 21:45 Відповісти
Сам себе не похвалиш, никто не похвалит.
19.06.2024 22:40 Відповісти
Бабло грязьпромовское брать не надо было начиная с 2010гг. Чуфырло 3-копеечное!
19.06.2024 23:13 Відповісти
 
 