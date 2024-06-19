РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13096 посетителей онлайн
Новости
1 948 37

Если бы МАГАТЭ не было на Запорожской АЭС, там уже могла бы произойти ядерная авария, - Гросси

гроссі

Ситуация с Запорожской АЭС является одним из самых больших вызовов для МАГАТЭ. Постоянное присутствие миссии Агентства на станции играет важную роль в обеспечении ее безопасности.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что с точки зрения избежания ядерной аварии наибольшую непосредственную опасность представляет ситуация в Украине - не только вокруг Запорожья, но и во многих других местах, которых касается наша деятельность. Поэтому мы постоянно этим занимаемся - я и в целом Агентство, которое очень мобилизовано на этом направлении", - подчеркнул Гросси.

"Я считаю, что МАГАТЭ играет очень важную роль. И что касается влияния, возможно, это для других - судить, но я думаю, что наше присутствие там, наше взаимодействие там имеет очень важное влияние на ситуацию. Я убежден, что если бы МАГАТЭ не было там на постоянной основе, мы уже могли бы столкнуться с ядерной аварией", - прокомментировал Гросси вопрос о том, какое влияние МАГАТЭ имеет на Россию в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

По словам гендиректора МАГАТЭ, агентство пытается "оказывать поддержку станции, должным образом информировать украинский ядерный регулятор, консультироваться с ним, взаимодействовать с ним".

Читайте также: Россияне понимают, что перезапуск ЗАЭС на данный момент непрактичный и даже опасный, - Гросси

"Пока, я считаю, нам удается - каждый раз, когда возникает проблема, каждый раз, когда происходит отключение электроэнергии, что угрожает безопасности станции, каждый раз, когда происходит атака - немедленно информировать, оценивать ситуацию и, я бы сказал, успокаивать общественность в Украине и в соседних странах, в том числе и в России. Поскольку, если произойдет радиоактивная авария, то пострадают все. Это не остановится на границах. Это коснется очень и очень многих людей", - заявил Гросси.

Напоминаем, Запорожская АЭС находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года.

Автор: 

МАГАТЭ (394) Запорожская АЭС (709) Рафаэль Гросси (175)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Точно, а також запобіг 5 землетрусам, особисто збив два астероїди над АЕС і втримав землю від сходження зі своєї осі. Канонізувати потрібно
показать весь комментарий
19.06.2024 18:52
+10
" .. коли відбувається відключення електроенергії, що загрожує безпеці станції, щоразу, коли відбувається атака -нам вдається негайно інформувати, оцінювати ситуацію і, я б сказав, заспокоювати громадськість".
Точно! Електрики взагалі пох... Головне інформування і заспокоєння. Дякуємо, Гросі. Якби не ти...
показать весь комментарий
19.06.2024 18:50
+10
Санкції проти Росатому МАГАТЕ третій рік блокує теж щоб на ЗАЕС аварії не трапилося?
Добре б просто санкції блокували, вони відверто лоббіюються співпрацю з Росатомом. Тому РФ не тільки за час війни нічого не втратила, вона в плюс вийшла.
А на ЗАЕС просто піаряться, підіймаючі свій рейтинг та збільшуючі спонсорські надходження.
показать весь комментарий
19.06.2024 19:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" .. коли відбувається відключення електроенергії, що загрожує безпеці станції, щоразу, коли відбувається атака -нам вдається негайно інформувати, оцінювати ситуацію і, я б сказав, заспокоювати громадськість".
Точно! Електрики взагалі пох... Головне інформування і заспокоєння. Дякуємо, Гросі. Якби не ти...
показать весь комментарий
19.06.2024 18:50 Ответить
Причому відключення електроенергією через бомбардування кацапських військ на АЕС, захопленій кацапськими військами.
показать весь комментарий
19.06.2024 18:54 Ответить
Та ти шо???!!! Зовсім знахабніли, рятівникі хрінові!!!!
показать весь комментарий
19.06.2024 18:51 Ответить
Точно, а також запобіг 5 землетрусам, особисто збив два астероїди над АЕС і втримав землю від сходження зі своєї осі. Канонізувати потрібно
показать весь комментарий
19.06.2024 18:52 Ответить
Це правильно, що є організації, які над війною. У них завдання не отримати черговий "Чорнобиль" або "Фукусіму". Шкода на Каховській ГЕС не сиділи представники якої-небудь ГідроТЕ.
показать весь комментарий
19.06.2024 18:53 Ответить
Ви на повному серьйозі вважаєте, що МАГАТЕ на щось там впливає??? Коли б це було так, то росіяни не перетворили б ЗАЕС на справжню військову базу з технікою, зброєю та ************. А працює ця станція тому, що там знаходяться захоплені українські фахівці.
А от чим має займатись ця організація, так це прикладати максимум зусиль для демілітарізації цієї АС.
Ще раз для розуміння, коли путін вирішить вчинити теракт ніякі Гроссі нічого не вдіють.
От чесно, оці лівацько-ліберальні самозаспокоювання і приведуть до катастрофи.
показать весь комментарий
19.06.2024 21:21 Ответить
Якщо Україна звільнить ЗАЕС, то теж захищатиме її військами. Це логічно. МАГАТЕ не може на це впливати. Їх завдання - забезпечити необхідний регламент, щоб не було катастрофи. За це їм шана і повага.
показать весь комментарий
19.06.2024 21:38 Ответить
Ще раз - там є працівники станції, які й без Гроссі знають свій "регламент". А магате має оббивати пороги посольвст G7 та G20, з вимогою знайти спосіб щоб демілітарізуватт АС.
А натомість Гроссі навіть відмовився поїхати до Швейцарії де головним питанням була ядерна безпека, а ще його турбують санкції проти росатому.

Стосовно військових - то українська станція, на території України! І вона захоплена військовими іншої країни, які вже вчинили поряд екологічну катастрофу, підірвавши ГЕС!
показать весь комментарий
19.06.2024 21:56 Ответить
Думаю коли в Європі раптом з'являться концтабори з крематоріями, не здивуюсь коли виникне чергова нікчемна організація яка займатимиться вимірюванням викидів СО2.
показать весь комментарий
19.06.2024 22:05 Ответить
djakuemu panu Grossi ta IAEA koli taki spravi....ale laskovo prosimo bilshe molchati na budj jaku temu.
показать весь комментарий
19.06.2024 18:56 Ответить
мы пахали. я и трактор
показать весь комментарий
19.06.2024 19:02 Ответить
Санкції проти Росатому МАГАТЕ третій рік блокує теж щоб на ЗАЕС аварії не трапилося?
Добре б просто санкції блокували, вони відверто лоббіюються співпрацю з Росатомом. Тому РФ не тільки за час війни нічого не втратила, вона в плюс вийшла.
А на ЗАЕС просто піаряться, підіймаючі свій рейтинг та збільшуючі спонсорські надходження.
показать весь комментарий
19.06.2024 19:03 Ответить
МАГАТЕ не може блокувати санкції. Вони можуть тільки висловлювати свої побоювання. Вирішують держави.
показать весь комментарий
19.06.2024 19:08 Ответить
Так, вирішують держави.
Які обов'язково мусять брати до уваги думку такої авторитетної наддержавної організації як МАГАТЕ. Прибічники ж санкцій отримують хейт та звинувачення у спробі вчинити другий Чернобиль, що не додає підтримки їх позиції.
Що в лоб, що по лбу.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:17 Ответить
Другий "Чорнобиль" нікому не потрібен. Особливо Україні.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:27 Ответить
А з'явитися він може ще в цьому році. І саме в Україні, на Хмельницькій АЕС, де ZEлені вундеркінди вирішили прискорити будівництво енергоблоку номер 3.
5річку за 3 роки в рамках ГігаВатництва.
Чорнобиль теж спричинило намагання йолопів отримати премію до травневих.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:54 Ответить
Не хвилюйтеся ні цього року, ні наступного. Це просто слова.
показать весь комментарий
19.06.2024 21:41 Ответить
ну і нехай сидять там, ніхто їх не виганяє.
показать весь комментарий
19.06.2024 19:07 Ответить
а я ж оце все думав - і хто ж керує отими реакторами7 Виявляється оті два чуваки вахтовим методом, яких Гросі привозить на ЗАЕС. Вони ж і не пускають кацапів на головний центр управління станцією.
показать весь комментарий
19.06.2024 19:08 Ответить
Якби не було магате світ занурився б у пітьму.
показать весь комментарий
19.06.2024 19:13 Ответить
А той гросі попросив мордву не підривати поки що АЕС?
показать весь комментарий
19.06.2024 19:16 Ответить
Очередной бездельник дармоед
показать весь комментарий
19.06.2024 19:18 Ответить
Якби Зевлада не розмінувала південь , не заглядала в дупу пуйлу , то ЗАЕС не була окупована орками . І , якби в 2019 нарід думав головою , то і Зевлади не було б , і повномасштабної війни також .
показать весь комментарий
19.06.2024 19:26 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2024 19:33 Ответить
І що вони там роблять? Кацапам лекції читають про чьто такоє харашо, і чьто такоє плохо?
показать весь комментарий
19.06.2024 19:41 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2024 19:43 Ответить
Гросч, так ти ж казав шо ьреба знімати санкції з кацапсячого роZатома, бо вони шкодять безпеці. Ьоді і скажи кацапсинам, щоб уйопували з ЗАЕС
показать весь комментарий
19.06.2024 20:12 Ответить
Якщо би бовдури не привели до влади наркомана, то 1 кВт/ч зараз би мав вартисть 90 копійок, а про орків на ЗАЄС ніхто би не чув, бо їх би не було там.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:21 Ответить
Краще б там були солдати НАТО!
показать весь комментарий
19.06.2024 21:06 Ответить
Якби там не було росіян, цієї б заяви зовсім не існувало
показать весь комментарий
19.06.2024 21:31 Ответить
Не уже а вже!
показать весь комментарий
19.06.2024 21:45 Ответить
Сам себе не похвалиш, никто не похвалит.
показать весь комментарий
19.06.2024 22:40 Ответить
Бабло грязьпромовское брать не надо было начиная с 2010гг. Чуфырло 3-копеечное!
показать весь комментарий
19.06.2024 23:13 Ответить
 
 