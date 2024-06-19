Если бы МАГАТЭ не было на Запорожской АЭС, там уже могла бы произойти ядерная авария, - Гросси

Ситуация с Запорожской АЭС является одним из самых больших вызовов для МАГАТЭ. Постоянное присутствие миссии Агентства на станции играет важную роль в обеспечении ее безопасности.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что с точки зрения избежания ядерной аварии наибольшую непосредственную опасность представляет ситуация в Украине - не только вокруг Запорожья, но и во многих других местах, которых касается наша деятельность. Поэтому мы постоянно этим занимаемся - я и в целом Агентство, которое очень мобилизовано на этом направлении", - подчеркнул Гросси.

"Я считаю, что МАГАТЭ играет очень важную роль. И что касается влияния, возможно, это для других - судить, но я думаю, что наше присутствие там, наше взаимодействие там имеет очень важное влияние на ситуацию. Я убежден, что если бы МАГАТЭ не было там на постоянной основе, мы уже могли бы столкнуться с ядерной аварией", - прокомментировал Гросси вопрос о том, какое влияние МАГАТЭ имеет на Россию в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

По словам гендиректора МАГАТЭ, агентство пытается "оказывать поддержку станции, должным образом информировать украинский ядерный регулятор, консультироваться с ним, взаимодействовать с ним".

Читайте также: Россияне понимают, что перезапуск ЗАЭС на данный момент непрактичный и даже опасный, - Гросси

"Пока, я считаю, нам удается - каждый раз, когда возникает проблема, каждый раз, когда происходит отключение электроэнергии, что угрожает безопасности станции, каждый раз, когда происходит атака - немедленно информировать, оценивать ситуацию и, я бы сказал, успокаивать общественность в Украине и в соседних странах, в том числе и в России. Поскольку, если произойдет радиоактивная авария, то пострадают все. Это не остановится на границах. Это коснется очень и очень многих людей", - заявил Гросси.

Напоминаем, Запорожская АЭС находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года.