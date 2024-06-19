Если бы МАГАТЭ не было на Запорожской АЭС, там уже могла бы произойти ядерная авария, - Гросси
Ситуация с Запорожской АЭС является одним из самых больших вызовов для МАГАТЭ. Постоянное присутствие миссии Агентства на станции играет важную роль в обеспечении ее безопасности.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очевидно, что с точки зрения избежания ядерной аварии наибольшую непосредственную опасность представляет ситуация в Украине - не только вокруг Запорожья, но и во многих других местах, которых касается наша деятельность. Поэтому мы постоянно этим занимаемся - я и в целом Агентство, которое очень мобилизовано на этом направлении", - подчеркнул Гросси.
"Я считаю, что МАГАТЭ играет очень важную роль. И что касается влияния, возможно, это для других - судить, но я думаю, что наше присутствие там, наше взаимодействие там имеет очень важное влияние на ситуацию. Я убежден, что если бы МАГАТЭ не было там на постоянной основе, мы уже могли бы столкнуться с ядерной аварией", - прокомментировал Гросси вопрос о том, какое влияние МАГАТЭ имеет на Россию в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
По словам гендиректора МАГАТЭ, агентство пытается "оказывать поддержку станции, должным образом информировать украинский ядерный регулятор, консультироваться с ним, взаимодействовать с ним".
"Пока, я считаю, нам удается - каждый раз, когда возникает проблема, каждый раз, когда происходит отключение электроэнергии, что угрожает безопасности станции, каждый раз, когда происходит атака - немедленно информировать, оценивать ситуацию и, я бы сказал, успокаивать общественность в Украине и в соседних странах, в том числе и в России. Поскольку, если произойдет радиоактивная авария, то пострадают все. Это не остановится на границах. Это коснется очень и очень многих людей", - заявил Гросси.
Напоминаем, Запорожская АЭС находится в российской оккупации с 4 марта 2022 года.
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Точно! Електрики взагалі пох... Головне інформування і заспокоєння. Дякуємо, Гросі. Якби не ти...
А от чим має займатись ця організація, так це прикладати максимум зусиль для демілітарізації цієї АС.
Ще раз для розуміння, коли путін вирішить вчинити теракт ніякі Гроссі нічого не вдіють.
От чесно, оці лівацько-ліберальні самозаспокоювання і приведуть до катастрофи.
А натомість Гроссі навіть відмовився поїхати до Швейцарії де головним питанням була ядерна безпека, а ще його турбують санкції проти росатому.
Стосовно військових - то українська станція, на території України! І вона захоплена військовими іншої країни, які вже вчинили поряд екологічну катастрофу, підірвавши ГЕС!
Добре б просто санкції блокували, вони відверто лоббіюються співпрацю з Росатомом. Тому РФ не тільки за час війни нічого не втратила, вона в плюс вийшла.
А на ЗАЕС просто піаряться, підіймаючі свій рейтинг та збільшуючі спонсорські надходження.
Які обов'язково мусять брати до уваги думку такої авторитетної наддержавної організації як МАГАТЕ. Прибічники ж санкцій отримують хейт та звинувачення у спробі вчинити другий Чернобиль, що не додає підтримки їх позиції.
Що в лоб, що по лбу.
5річку за 3 роки в рамках ГігаВатництва.
Чорнобиль теж спричинило намагання йолопів отримати премію до травневих.