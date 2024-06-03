Росіяни розуміють, що перезапуск ЗАЕС на цей момент є непрактичним і навіть небезпечним, - Гроссі
За нинішніх обставин перезапуск росіянами Запорізької АЕС є недоцільним, і вони це також розуміють.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час пресконференції у понеділок у Відні.
"Щодо Калінінграда, то я б не говорив про те, що Росія хоче запустити (ЗАЕС. – Ред.), а я намагаюся завадити їй це зробити. Це було б несправедливо і неправильно. Але очевидно, що була інформація, ознаки, які вказували на те, що такий намір був. Тож я одразу відреагував на ці речі. Я сказав: "Ну, добре. Гаразд, яка тут ідея? Чи є часові рамки?". Тож я думаю, що технічні розмови дозволили нам зрозуміти, що вони (росіяни. – Ред.) дійсно мають намір використовувати цю станцію, але вони визнають, скажімо так, що ми сходимося або маємо однакову точку зору, що на даний момент це було б непрактично і, можливо, навіть небезпечно", - сказав Гроссі, коментуючи свою зустріч 28 травня у Калінінграді з російською міжвідомчою делегацією.
Водночас він зауважив про те, що дискусії в Калінінграді не варто характеризувати "як формальну домовленість". "Це була технічна дискусія, але зі збігом у тому сенсі, що за нинішніх обставин перезапуск, поступовий або одночасний, або декількох блоків, був би недоцільним. Причинами цього є, по-перше, звичайно, військові дії, які все ще тривають у регіоні. А по-друге – ситуація навколо зовнішнього енергопостачання", - зазначив Гроссі.
За його словами, російська сторона наразі розуміє "недоцільність" перезапуску ЗАЕС.
"Я думаю, що висновок, і я був радий відзначити, що це єдиний висновок російського менеджменту, полягає в тому, що за нинішніх обставин це було б недоцільно. Ідея, звичайно, у них є – перезапустити в якийсь момент. Вони не планують виводити цю атомну електростанцію з експлуатації", - заявив гендиректор МАГАТЕ.
Він наголосив на тому, що спочатку в районі ЗАЕС не повинно бути жодної військової активності, а також забезпечено стабільне зовнішнє електропостачання і проведено важливі ремонтні роботи.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що російські загарбники повідомили, що планують перезапустити роботу окупованої української Запорізької АЕС та попередили про це МАГАТЕ.
Будь ласка, зачекайте...
Вони лише відчувають. Дупою. Тому й роблять все саме через неї.
Ну ок...