Окупанти анонсували перезапуск ЗАЕС, у Greenpeace заявили про загрозу ядерної катастрофи

Днями російські загарбники повідомили, що планують перезапустити роботу окупованої української Запорізької АЕС та попередили про це МАГАТЕ. Проте такі дії окупантів можуть швидко призвести до ядерної катастрофи на об’єкті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.

"В останній місяць ми бачили сигнали, що "Росатом" планує перезапустити Запорізьку АЕС. В документі, який було передано МАГАТЕ минулого тижня російський уряд відкриває свої плани щодо будівництва нової насосної станції на ЗАЕС... оскільки росіяни знищили Каховський резервуар. Вода з нього охолоджувала ЗАЕС", - зазначив він.

Берні зазначив, що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.

"Може трапитися катастрофа дуже швидко, а у росіян немає фахівців, яким ми довіряємо. Ми не віримо "Росатому" та російському регулятору, ми не віримо у те, о вони можуть безпечно працювати в Україні", - підсумував він.

Він наголосив, що росіяни планують до грудня цього року перезапустити один з енергоблоків.

"У звітах МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС останніми місяцями Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки. Ідея в тому, що "Росатом" запевняє, що це все буде безпечно, що вони проводять ремонтні роботи на станції тощо. Проте це брехня", - акцентував спеціаліст.

Нагадаємо, проведене Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) розслідування не зафіксувало жодного факту використання ядерних матеріалів в Україні не за призначенням.

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