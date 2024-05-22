Окупанти анонсували перезапуск ЗАЕС, у Greenpeace заявили про загрозу ядерної катастрофи
Днями російські загарбники повідомили, що планують перезапустити роботу окупованої української Запорізької АЕС та попередили про це МАГАТЕ. Проте такі дії окупантів можуть швидко призвести до ядерної катастрофи на об’єкті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.
"В останній місяць ми бачили сигнали, що "Росатом" планує перезапустити Запорізьку АЕС. В документі, який було передано МАГАТЕ минулого тижня російський уряд відкриває свої плани щодо будівництва нової насосної станції на ЗАЕС... оскільки росіяни знищили Каховський резервуар. Вода з нього охолоджувала ЗАЕС", - зазначив він.
Берні зазначив, що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.
"Може трапитися катастрофа дуже швидко, а у росіян немає фахівців, яким ми довіряємо. Ми не віримо "Росатому" та російському регулятору, ми не віримо у те, о вони можуть безпечно працювати в Україні", - підсумував він.
Він наголосив, що росіяни планують до грудня цього року перезапустити один з енергоблоків.
"У звітах МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС останніми місяцями Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки. Ідея в тому, що "Росатом" запевняє, що це все буде безпечно, що вони проводять ремонтні роботи на станції тощо. Проте це брехня", - акцентував спеціаліст.
Нагадаємо, проведене Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) розслідування не зафіксувало жодного факту використання ядерних матеріалів в Україні не за призначенням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Терорист анонсує теракт, а вони "Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Джерело:
Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки. Джерело:
Тобто вони, *****, не впевнені. Можливо не добра ідея, можливо добра, можливо зла...
Що зробити? хрося в оон може заявити, що росатом збирається учинити терористичний акт і що він закликає визнати їх терористичною організацією, тому що [гігабайти фізичних формул і стоси сторінок які показують, що без охолодження запускати атомну станцію - це *******]. Того вистачило б для початку. Нє, я розумію, що хросі теж перепадає від ***** і він цього не зробить. Але якщо б зробив, було б хоч щось зроблено.
зе! звичайно здав станцію в рамках оманських договорняків і не магате її відбивати. Але магате має тисячу способів аргументувати, що це теракт - запускати її зараз.
Проголосовали бы они снова за Зеленского?
И таки да - есть запорожцы,которым все нипочем
И они готовы продолжить БАНКЕТ С ЗЕЛЕНСКИМ
Гулять - так гулять!!
Будет о чем рассказать детям
О незабываемых приключениях с президентом Зеленским!!!
Эти эксперименты закончатся трагедией для всего мира!!!!
Вот это уже очень, очень серьёзно и опасно!
На ЗАЕС та в Енергодар ординці зайшли лише 4 березня ... на 8 добу від початку вторгнення. ЗСУ там чомусь не було. А між Нікополем та Енергодаром є переправа по Каховці ... тобто за тиждень спокійно можно було перекинути хоча б одну бригаду ЗСУ для захисту найбільшої АЕС в Європі.
АЛЕ ... ніхто в "зеленій" владі навіть не спробував захистити ЗАЕС!
Схоже про ЗАЕС в Омані теж був договірняк про її здачу ОРДІ , а може й про продаж ... Єрмак краще знає.