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Окупанти анонсували перезапуск ЗАЕС, у Greenpeace заявили про загрозу ядерної катастрофи

заес

Днями російські загарбники повідомили, що планують перезапустити роботу окупованої української Запорізької АЕС та попередили про це МАГАТЕ. Проте такі дії окупантів можуть швидко призвести до ядерної катастрофи на об’єкті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.

"В останній місяць ми бачили сигнали, що "Росатом" планує перезапустити Запорізьку АЕС. В документі, який було передано МАГАТЕ минулого тижня російський уряд відкриває свої плани щодо будівництва нової насосної станції на ЗАЕС... оскільки росіяни знищили Каховський резервуар. Вода з нього охолоджувала ЗАЕС", - зазначив він.

Берні зазначив,  що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.

"Може трапитися катастрофа дуже швидко, а у росіян немає фахівців, яким ми довіряємо. Ми не віримо "Росатому" та російському регулятору, ми не віримо у те, о вони можуть безпечно працювати в Україні", - підсумував він.

Він наголосив, що росіяни планують до грудня цього року перезапустити один з енергоблоків.

"У звітах МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС останніми місяцями Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки. Ідея в тому, що "Росатом" запевняє, що це все буде безпечно, що вони проводять ремонтні роботи на станції тощо. Проте це брехня", - акцентував спеціаліст.

Нагадаємо, проведене Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) розслідування не зафіксувало жодного факту використання ядерних матеріалів в Україні не за призначенням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не дають МАГАТЕ можливості оцінити кваліфікацію персоналу на Запорізькій АЕС, - Гроссі

Автор: 

окупація (6680) Greenpeace (14) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+10
МАГАТЕ це технічні спеціалісти, науковці і експерти з ядерної енергетики. Що вони, по вашому, мають зробити? Відбити в рашистів назад найбільшу в Європі АЕС, яку зе влада просто віддала без бою навіть
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22.05.2024 11:19
+7
достатньо ******* по підстанціях і мережах навколо 30 км зони від ЗАЕС і ніхто нічого запускати не буде
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22.05.2024 11:57
+6
Тільки одне те,що захвачений дикунами ядерний обєкт вистачило для того ,що би була найжорсткіша реакція всіж міжнародних,урядових,громадських організацій планети Земля ...замість того ми бачимо тупі дискусії і навіть виправдення хвостатих істот.....
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22.05.2024 12:38
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звіть на допомогу Грету.
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22.05.2024 10:54 Відповісти
вона така сама *******, як зеленський і безугла, тільки розумніше
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22.05.2024 11:58 Відповісти
****** куколди. Вас, *****, усім колективом магате треба туди перемістити, на ЗАЕС.
Терорист анонсує теракт, а вони "Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Джерело:
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22.05.2024 10:56 Відповісти
МАГАТЕ це технічні спеціалісти, науковці і експерти з ядерної енергетики. Що вони, по вашому, мають зробити? Відбити в рашистів назад найбільшу в Європі АЕС, яку зе влада просто віддала без бою навіть
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22.05.2024 11:19 Відповісти
Ще раз. магате(супєрспєци):
Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки. Джерело:

Тобто вони, *****, не впевнені. Можливо не добра ідея, можливо добра, можливо зла...
Що зробити? хрося в оон може заявити, що росатом збирається учинити терористичний акт і що він закликає визнати їх терористичною організацією, тому що [гігабайти фізичних формул і стоси сторінок які показують, що без охолодження запускати атомну станцію - це *******]. Того вистачило б для початку. Нє, я розумію, що хросі теж перепадає від ***** і він цього не зробить. Але якщо б зробив, було б хоч щось зроблено.
зе! звичайно здав станцію в рамках оманських договорняків і не магате її відбивати. Але магате має тисячу способів аргументувати, що це теракт - запускати її зараз.
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22.05.2024 11:41 Відповісти
Если рашисты запустят ЗАЕС и подключат к своей сети то потом деокупация окупированных территорий будет проблематична. Так как любые боевые действия в регионе могут привести к ядерной катастрофе. На етот шантаж рашисты и надеятся. Надеюсь наша власть ето понимает и не будет сидеть молча наблюдать. Нужно уничтожать все попытки рашистов настрои комуникации до того как они заявят что ЗАЕС запустили
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22.05.2024 11:15 Відповісти
"Надеюсь наша власть ето понимает и не будет сидеть молча наблюдать." - буде....
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22.05.2024 11:50 Відповісти
Вчера посмотрела опрос жителей Запорожья на улицах города
Проголосовали бы они снова за Зеленского?
И таки да - есть запорожцы,которым все нипочем
И они готовы продолжить БАНКЕТ С ЗЕЛЕНСКИМ
Гулять - так гулять!!
Будет о чем рассказать детям
О незабываемых приключениях с президентом Зеленским!!!
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22.05.2024 11:28 Відповісти
достатньо ******* по підстанціях і мережах навколо 30 км зони від ЗАЕС і ніхто нічого запускати не буде
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22.05.2024 11:57 Відповісти
Это же, на минутку, одна из крупнейших АЭС Европы! Повторение сценария на Чернобыльской АЭС им. В. И. Ленина в 1986 году?!
Эти эксперименты закончатся трагедией для всего мира!!!!
Вот это уже очень, очень серьёзно и опасно!
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22.05.2024 12:35 Відповісти
Тільки одне те,що захвачений дикунами ядерний обєкт вистачило для того ,що би була найжорсткіша реакція всіж міжнародних,урядових,громадських організацій планети Земля ...замість того ми бачимо тупі дискусії і навіть виправдення хвостатих істот.....
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22.05.2024 12:38 Відповісти
Головне не ескалувати, а то путінг ще розізлиться. Що там може трапитися, просто хмарка прикольної радіації прилеить до Єевропи.
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22.05.2024 12:53 Відповісти
интересно, как бы реагировал мир, если бы кто то захватил курскую или ростовскую атомную станцию и устроил там военную базу...
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22.05.2024 13:07 Відповісти
Да миру похрен,своих забот хватает.Коли вітер з радіоакивним пилом повіє на Европу і штати тоді зачухаються.
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22.05.2024 14:08 Відповісти
Я шось не бачив, щоб хріпате опудало у своїх відсіках за станцію та місто шось казали, наче й не було нічого.
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22.05.2024 13:13 Відповісти
Зато оте ''моготе'' скрізь носа по українських АЕС аби часом не зробили брудну бомбу. А те що кацапи фактично закладають годинниковий механізм під атомку то ''моготе'' лише ''неодобряє''.
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22.05.2024 15:43 Відповісти
Санкції проти Росатому хоч будуть нарешті?
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22.05.2024 18:05 Відповісти
Саме тому зброі у нас недостатньо і бити нею по оркостану НІЗЯ???? Бо настає ядерний писдець!!! зо ви заспіваєте якщо не дай Бог під кордоном польщі та словачини будуть стояти ядерні ракети і не буде такого буфера як Украіна??? Ідіоти ***…
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22.05.2024 19:30 Відповісти
А що скаже Військовий Вождь ?

На ЗАЕС та в Енергодар ординці зайшли лише 4 березня ... на 8 добу від початку вторгнення. ЗСУ там чомусь не було. А між Нікополем та Енергодаром є переправа по Каховці ... тобто за тиждень спокійно можно було перекинути хоча б одну бригаду ЗСУ для захисту найбільшої АЕС в Європі.

АЛЕ ... ніхто в "зеленій" владі навіть не спробував захистити ЗАЕС!

Схоже про ЗАЕС в Омані теж був договірняк про її здачу ОРДІ , а може й про продаж ... Єрмак краще знає.
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22.05.2024 19:51 Відповісти
тому, що послали самих боєспособних захищати оточений Маріуполь зсередини. Їх як казали було не менше десяти тисяч? ну то якраз би вистачило аби не допустити кацапів у Енергодар. Навіть якби він був у напівоточенні, то і тоді б через нешироке водосховище можна було б постачати туди все потрібне. І хіба б посміли москалі бомбити станцію так, як вони бомбили Маріуполь?
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22.05.2024 21:35 Відповісти
 
 