Оккупанты анонсировали перезапуск ЗАЭС, в Greenpeace заявили об угрозе ядерной катастрофы

На днях российские захватчики сообщили, что планируют перезапустить работу оккупированной украинской Запорожской АЭС и предупредили об этом МАГАТЭ. Однако такие действия оккупантов могут вскоре привести к ядерной катастрофе на объекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.

"В последний месяц мы видели сигналы, что "Росатом" планирует перезапустить Запорожскую АЭС. В документе, который был передан МАГАТЭ на прошлой неделе, российское правительство открывает свои планы по строительству новой насосной станции на ЗАЭС... поскольку россияне уничтожили Каховский резервуар. Вода из него охлаждала ЗАЭС", - отметил он.

Берни отметил, что сейчас на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.

"Может случиться катастрофа уже вскоре, а у россиян нет специалистов, которым мы доверяем. Мы не верим "Росатому" и российскому регулятору, мы не верим в то, что они могут безопасно работать в Украине", - подытожил он.

Он отметил, что россияне планируют до декабря этого года перезапустить один из энергоблоков.

"В отчетах МАГАТЭ относительно ситуации на ЗАЭС в последние месяцы Агентство не приняло позиции против перезапуска. Они говорят, что это, возможно, не хорошая идея, и должны быть приняты меры безопасности. Идея в том, что "Росатом" уверяет, что это все будет безопасно, что они проводят ремонтные работы на станции и тому подобное. Однако это - ложь", - акцентировал специалист.

Напомним, проведенное Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) расследование не зафиксировало ни одного факта использования ядерных материалов в Украине не по назначению.

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