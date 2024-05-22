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Оккупанты анонсировали перезапуск ЗАЭС, в Greenpeace заявили об угрозе ядерной катастрофы

заес

На днях российские захватчики сообщили, что планируют перезапустить работу оккупированной украинской Запорожской АЭС и предупредили об этом МАГАТЭ. Однако такие действия оккупантов могут вскоре привести к ядерной катастрофе на объекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.

"В последний месяц мы видели сигналы, что "Росатом" планирует перезапустить Запорожскую АЭС. В документе, который был передан МАГАТЭ на прошлой неделе, российское правительство открывает свои планы по строительству новой насосной станции на ЗАЭС... поскольку россияне уничтожили Каховский резервуар. Вода из него охлаждала ЗАЭС", - отметил он.

Берни отметил, что сейчас на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.

"Может случиться катастрофа уже вскоре, а у россиян нет специалистов, которым мы доверяем. Мы не верим "Росатому" и российскому регулятору, мы не верим в то, что они могут безопасно работать в Украине", - подытожил он.

Он отметил, что россияне планируют до декабря этого года перезапустить один из энергоблоков.

"В отчетах МАГАТЭ относительно ситуации на ЗАЭС в последние месяцы Агентство не приняло позиции против перезапуска. Они говорят, что это, возможно, не хорошая идея, и должны быть приняты меры безопасности. Идея в том, что "Росатом" уверяет, что это все будет безопасно, что они проводят ремонтные работы на станции и тому подобное. Однако это - ложь", - акцентировал специалист.

Напомним, проведенное Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) расследование не зафиксировало ни одного факта использования ядерных материалов в Украине не по назначению.

Также читайте: Россияне не дают МАГАТЭ возможности оценить квалификацию персонала на Запорожской АЭС, - Гросси

Автор: 

оккупация (10130) Greenpeace (31) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+10
МАГАТЕ це технічні спеціалісти, науковці і експерти з ядерної енергетики. Що вони, по вашому, мають зробити? Відбити в рашистів назад найбільшу в Європі АЕС, яку зе влада просто віддала без бою навіть
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22.05.2024 11:19
+7
достатньо ******* по підстанціях і мережах навколо 30 км зони від ЗАЕС і ніхто нічого запускати не буде
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22.05.2024 11:57
+6
Тільки одне те,що захвачений дикунами ядерний обєкт вистачило для того ,що би була найжорсткіша реакція всіж міжнародних,урядових,громадських організацій планети Земля ...замість того ми бачимо тупі дискусії і навіть виправдення хвостатих істот.....
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22.05.2024 12:38
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звіть на допомогу Грету.
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22.05.2024 10:54 Ответить
вона така сама *******, як зеленський і безугла, тільки розумніше
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22.05.2024 11:58 Ответить
****** куколди. Вас, *****, усім колективом магате треба туди перемістити, на ЗАЕС.
Терорист анонсує теракт, а вони "Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Джерело:
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22.05.2024 10:56 Ответить
МАГАТЕ це технічні спеціалісти, науковці і експерти з ядерної енергетики. Що вони, по вашому, мають зробити? Відбити в рашистів назад найбільшу в Європі АЕС, яку зе влада просто віддала без бою навіть
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22.05.2024 11:19 Ответить
Ще раз. магате(супєрспєци):
Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки. Джерело:

Тобто вони, *****, не впевнені. Можливо не добра ідея, можливо добра, можливо зла...
Що зробити? хрося в оон може заявити, що росатом збирається учинити терористичний акт і що він закликає визнати їх терористичною організацією, тому що [гігабайти фізичних формул і стоси сторінок які показують, що без охолодження запускати атомну станцію - це *******]. Того вистачило б для початку. Нє, я розумію, що хросі теж перепадає від ***** і він цього не зробить. Але якщо б зробив, було б хоч щось зроблено.
зе! звичайно здав станцію в рамках оманських договорняків і не магате її відбивати. Але магате має тисячу способів аргументувати, що це теракт - запускати її зараз.
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22.05.2024 11:41 Ответить
Если рашисты запустят ЗАЕС и подключат к своей сети то потом деокупация окупированных территорий будет проблематична. Так как любые боевые действия в регионе могут привести к ядерной катастрофе. На етот шантаж рашисты и надеятся. Надеюсь наша власть ето понимает и не будет сидеть молча наблюдать. Нужно уничтожать все попытки рашистов настрои комуникации до того как они заявят что ЗАЕС запустили
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22.05.2024 11:15 Ответить
"Надеюсь наша власть ето понимает и не будет сидеть молча наблюдать." - буде....
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22.05.2024 11:50 Ответить
Вчера посмотрела опрос жителей Запорожья на улицах города
Проголосовали бы они снова за Зеленского?
И таки да - есть запорожцы,которым все нипочем
И они готовы продолжить БАНКЕТ С ЗЕЛЕНСКИМ
Гулять - так гулять!!
Будет о чем рассказать детям
О незабываемых приключениях с президентом Зеленским!!!
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22.05.2024 11:28 Ответить
достатньо ******* по підстанціях і мережах навколо 30 км зони від ЗАЕС і ніхто нічого запускати не буде
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22.05.2024 11:57 Ответить
Это же, на минутку, одна из крупнейших АЭС Европы! Повторение сценария на Чернобыльской АЭС им. В. И. Ленина в 1986 году?!
Эти эксперименты закончатся трагедией для всего мира!!!!
Вот это уже очень, очень серьёзно и опасно!
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22.05.2024 12:35 Ответить
Тільки одне те,що захвачений дикунами ядерний обєкт вистачило для того ,що би була найжорсткіша реакція всіж міжнародних,урядових,громадських організацій планети Земля ...замість того ми бачимо тупі дискусії і навіть виправдення хвостатих істот.....
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22.05.2024 12:38 Ответить
Головне не ескалувати, а то путінг ще розізлиться. Що там може трапитися, просто хмарка прикольної радіації прилеить до Єевропи.
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22.05.2024 12:53 Ответить
интересно, как бы реагировал мир, если бы кто то захватил курскую или ростовскую атомную станцию и устроил там военную базу...
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22.05.2024 13:07 Ответить
Да миру похрен,своих забот хватает.Коли вітер з радіоакивним пилом повіє на Европу і штати тоді зачухаються.
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22.05.2024 14:08 Ответить
Я шось не бачив, щоб хріпате опудало у своїх відсіках за станцію та місто шось казали, наче й не було нічого.
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22.05.2024 13:13 Ответить
Зато оте ''моготе'' скрізь носа по українських АЕС аби часом не зробили брудну бомбу. А те що кацапи фактично закладають годинниковий механізм під атомку то ''моготе'' лише ''неодобряє''.
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22.05.2024 15:43 Ответить
Санкції проти Росатому хоч будуть нарешті?
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22.05.2024 18:05 Ответить
Саме тому зброі у нас недостатньо і бити нею по оркостану НІЗЯ???? Бо настає ядерний писдець!!! зо ви заспіваєте якщо не дай Бог під кордоном польщі та словачини будуть стояти ядерні ракети і не буде такого буфера як Украіна??? Ідіоти ***…
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22.05.2024 19:30 Ответить
А що скаже Військовий Вождь ?

На ЗАЕС та в Енергодар ординці зайшли лише 4 березня ... на 8 добу від початку вторгнення. ЗСУ там чомусь не було. А між Нікополем та Енергодаром є переправа по Каховці ... тобто за тиждень спокійно можно було перекинути хоча б одну бригаду ЗСУ для захисту найбільшої АЕС в Європі.

АЛЕ ... ніхто в "зеленій" владі навіть не спробував захистити ЗАЕС!

Схоже про ЗАЕС в Омані теж був договірняк про її здачу ОРДІ , а може й про продаж ... Єрмак краще знає.
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22.05.2024 19:51 Ответить
тому, що послали самих боєспособних захищати оточений Маріуполь зсередини. Їх як казали було не менше десяти тисяч? ну то якраз би вистачило аби не допустити кацапів у Енергодар. Навіть якби він був у напівоточенні, то і тоді б через нешироке водосховище можна було б постачати туди все потрібне. І хіба б посміли москалі бомбити станцію так, як вони бомбили Маріуполь?
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22.05.2024 21:35 Ответить
 
 