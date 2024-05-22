Оккупанты анонсировали перезапуск ЗАЭС, в Greenpeace заявили об угрозе ядерной катастрофы
На днях российские захватчики сообщили, что планируют перезапустить работу оккупированной украинской Запорожской АЭС и предупредили об этом МАГАТЭ. Однако такие действия оккупантов могут вскоре привести к ядерной катастрофе на объекте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.
"В последний месяц мы видели сигналы, что "Росатом" планирует перезапустить Запорожскую АЭС. В документе, который был передан МАГАТЭ на прошлой неделе, российское правительство открывает свои планы по строительству новой насосной станции на ЗАЭС... поскольку россияне уничтожили Каховский резервуар. Вода из него охлаждала ЗАЭС", - отметил он.
Берни отметил, что сейчас на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.
"Может случиться катастрофа уже вскоре, а у россиян нет специалистов, которым мы доверяем. Мы не верим "Росатому" и российскому регулятору, мы не верим в то, что они могут безопасно работать в Украине", - подытожил он.
Он отметил, что россияне планируют до декабря этого года перезапустить один из энергоблоков.
"В отчетах МАГАТЭ относительно ситуации на ЗАЭС в последние месяцы Агентство не приняло позиции против перезапуска. Они говорят, что это, возможно, не хорошая идея, и должны быть приняты меры безопасности. Идея в том, что "Росатом" уверяет, что это все будет безопасно, что они проводят ремонтные работы на станции и тому подобное. Однако это - ложь", - акцентировал специалист.
Напомним, проведенное Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) расследование не зафиксировало ни одного факта использования ядерных материалов в Украине не по назначению.
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Терорист анонсує теракт, а вони "Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Джерело:
Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки. Джерело:
Тобто вони, *****, не впевнені. Можливо не добра ідея, можливо добра, можливо зла...
Що зробити? хрося в оон може заявити, що росатом збирається учинити терористичний акт і що він закликає визнати їх терористичною організацією, тому що [гігабайти фізичних формул і стоси сторінок які показують, що без охолодження запускати атомну станцію - це *******]. Того вистачило б для початку. Нє, я розумію, що хросі теж перепадає від ***** і він цього не зробить. Але якщо б зробив, було б хоч щось зроблено.
зе! звичайно здав станцію в рамках оманських договорняків і не магате її відбивати. Але магате має тисячу способів аргументувати, що це теракт - запускати її зараз.
Проголосовали бы они снова за Зеленского?
И таки да - есть запорожцы,которым все нипочем
И они готовы продолжить БАНКЕТ С ЗЕЛЕНСКИМ
Гулять - так гулять!!
Будет о чем рассказать детям
О незабываемых приключениях с президентом Зеленским!!!
Эти эксперименты закончатся трагедией для всего мира!!!!
Вот это уже очень, очень серьёзно и опасно!
На ЗАЕС та в Енергодар ординці зайшли лише 4 березня ... на 8 добу від початку вторгнення. ЗСУ там чомусь не було. А між Нікополем та Енергодаром є переправа по Каховці ... тобто за тиждень спокійно можно було перекинути хоча б одну бригаду ЗСУ для захисту найбільшої АЕС в Європі.
АЛЕ ... ніхто в "зеленій" владі навіть не спробував захистити ЗАЕС!
Схоже про ЗАЕС в Омані теж був договірняк про її здачу ОРДІ , а може й про продаж ... Єрмак краще знає.