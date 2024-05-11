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Новости Война
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Россияне не дают МАГАТЭ возможности оценить квалификацию персонала на Запорожской АЭС, - Гросси

Запорізька АЕС

Российские оккупанты заявили представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС, что на захваченной РФ станции работает персонал численностью около 5 тыс. человек.

Об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что в настоящее время на ней работает около 5 тыс. сотрудников, что является увеличением по сравнению с прошлым годом, но все же значительно меньше, чем было до конфликта (так в МАГАТЭ называют войну страны-агрессора России против Украины. - Ред.)", - говорится в релизе.

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В нем в МАГАТЭ объяснили, что россияне заявили, что "номинальная численность персонала АЭС, которую эксплуатирует "Росатом" (который якобы контролирует ЗАЭС), значительно ниже соответствующей штатной численности Украины", но они якобы "продолжают нанимать персонал и сейчас имеют 800 открытых вакансий".

"Однако на ЗАЭС заявили, что набрали достаточно квалифицированный персонал, в частности необходимое количество авторизованных операторов для главных диспетчерских, для текущего состояния остановки энергоблоков. Однако экспертам МАГАТЭ по-прежнему не дают возможности свободно общаться с персоналом главного щита управления, что влияет на способность агентства независимо оценивать знания и опыт этого персонала, которые необходимы для поддержания ядерной безопасности на ЗАЭС", - отметили в МАГАТЭ.

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Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ "внимательно следит за кадровой ситуацией, поскольку она имеет жизненно важное значение для ядерной безопасности".

"Для этой цели нашим экспертам также понадобится возможность пообщаться с операторами главных диспетчерских и другим квалифицированным персоналом", - пояснил гендиректор МАГАТЭ.

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МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


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Питання: в ситуації, коли кацапи хочуть знищити Українців як народ, чи є правильним вважати кацапські АЕС стратегічними цілями ЗСУ?
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11.05.2024 22:39 Ответить
Діючі АЕС Європейської частини кацапії: Ленінградська 1 і 2; Смоленська 1 і 2; Калінінська; Воронізька, Ростовська, Балаківська.
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11.05.2024 22:44 Ответить
Магате на колінах у кацапії , зовсім немає крашенок. Хоча, я в певен , у кацапії є якась ліцензія на будівництво АЕС від магате . Тобто призупинити ліцензію за небезпечні дії кацапів на ЗАЕС не те ,що можно ,а потрібно . Але у гроссі тремтять завжди коліни .
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11.05.2024 22:53 Ответить
Надіюсь що хтось і з них читає. Наші коментарі, якщо ні то скоро буде.,,,
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11.05.2024 23:31 Ответить
Вони навіть про цей ресурс не знають..
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11.05.2024 23:51 Ответить
Исключите РФашистов из МАГАТЭ и введите санкции против РосАтома.

А безсмысленные стоны и озабоченности выглядят предельно глупо и позорно.
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12.05.2024 08:07 Ответить
Як МАГАТЕ не може робити те за для чого його створили то навіщо воно потрібно
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12.05.2024 13:35 Ответить
 
 