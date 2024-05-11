Россияне не дают МАГАТЭ возможности оценить квалификацию персонала на Запорожской АЭС, - Гросси

Российские оккупанты заявили представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС, что на захваченной РФ станции работает персонал численностью около 5 тыс. человек.

Об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что в настоящее время на ней работает около 5 тыс. сотрудников, что является увеличением по сравнению с прошлым годом, но все же значительно меньше, чем было до конфликта (так в МАГАТЭ называют войну страны-агрессора России против Украины. - Ред.)", - говорится в релизе.

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В нем в МАГАТЭ объяснили, что россияне заявили, что "номинальная численность персонала АЭС, которую эксплуатирует "Росатом" (который якобы контролирует ЗАЭС), значительно ниже соответствующей штатной численности Украины", но они якобы "продолжают нанимать персонал и сейчас имеют 800 открытых вакансий".

"Однако на ЗАЭС заявили, что набрали достаточно квалифицированный персонал, в частности необходимое количество авторизованных операторов для главных диспетчерских, для текущего состояния остановки энергоблоков. Однако экспертам МАГАТЭ по-прежнему не дают возможности свободно общаться с персоналом главного щита управления, что влияет на способность агентства независимо оценивать знания и опыт этого персонала, которые необходимы для поддержания ядерной безопасности на ЗАЭС", - отметили в МАГАТЭ.

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Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ "внимательно следит за кадровой ситуацией, поскольку она имеет жизненно важное значение для ядерной безопасности".

"Для этой цели нашим экспертам также понадобится возможность пообщаться с операторами главных диспетчерских и другим квалифицированным персоналом", - пояснил гендиректор МАГАТЭ.