Росіяни не дають МАГАТЕ можливості оцінити кваліфікацію персоналу на Запорізькій АЕС, - Гроссі

Російські окупанти заявили представникам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій АЕС, що на захопленій РФ станції працює персонал чисельністю приблизно 5 тис. осіб.

Про це йдеться в заяві гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"ЗАЕС проінформувала команду МАГАТЕ, що в цей час на ній працює приблизно 5 тис. співробітників, що є збільшенням порівняно з минулим роком, але все ж таки значно менше, ніж було до конфлікту (так у МАГАТЕ називають війну країни-агресора Росії проти України. – Ред.)", – ідеться в релізі.

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У ньому в МАГАТЕ пояснили, що росіяни заявили, що "номінальна чисельність персоналу АЕС, яку експлуатує "Росатом" (який нібито контролює ЗАЕС), значно нижча за відповідну штатну чисельність України", але вони нібито "й далі наймають персонал і зараз мають 800 відкритих вакансій".

"Проте на ЗАЕС заявили, що набрали досить кваліфікований персонал, зокрема необхідну кількість авторизованих операторів для головних диспетчерських, для поточного стану зупинення енергоблоків. Проте експертам МАГАТЕ, як і раніше, не дають можливості вільно спілкуватися з персоналом головного щита управління, що впливає на здатність агентства незалежно оцінювати знання і досвід цього персоналу, які необхідні для підтримування ядерної безпеки на ЗАЕС", – наголосили в МАГАТЕ.

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Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ "уважно стежить за кадровою ситуацією, оскільки вона має життєво важливе значення для ядерної безпеки".

"Для цієї мети нашим експертам також знадобиться можливість поспілкуватися з операторами головних диспетчерських й іншим кваліфікованим персоналом", – пояснив гендиректор МАГАТЕ.