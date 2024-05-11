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Новини Війна
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Росіяни не дають МАГАТЕ можливості оцінити кваліфікацію персоналу на Запорізькій АЕС, - Гроссі

Запорізька АЕС

Російські окупанти заявили представникам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій АЕС, що на захопленій РФ станції працює персонал чисельністю приблизно 5 тис. осіб.

Про це йдеться в заяві гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"ЗАЕС проінформувала команду МАГАТЕ, що в цей час на ній працює приблизно 5 тис. співробітників, що є збільшенням порівняно з минулим роком, але все ж таки значно менше, ніж було до конфлікту (так у МАГАТЕ називають війну країни-агресора Росії проти України. – Ред.)", – ідеться в релізі.

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У ньому в МАГАТЕ пояснили, що росіяни заявили, що "номінальна чисельність персоналу АЕС, яку експлуатує "Росатом" (який нібито контролює ЗАЕС), значно нижча за відповідну штатну чисельність України", але вони нібито "й далі наймають персонал і зараз мають 800 відкритих вакансій".

"Проте на ЗАЕС заявили, що набрали досить кваліфікований персонал, зокрема необхідну кількість авторизованих операторів для головних диспетчерських, для поточного стану зупинення енергоблоків. Проте експертам МАГАТЕ, як і раніше, не дають можливості вільно спілкуватися з персоналом головного щита управління, що впливає на здатність агентства незалежно оцінювати знання і досвід цього персоналу, які необхідні для підтримування ядерної безпеки на ЗАЕС", – наголосили в МАГАТЕ.

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Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ "уважно стежить за кадровою ситуацією, оскільки вона має життєво важливе значення для ядерної безпеки".

"Для цієї мети нашим експертам також знадобиться можливість поспілкуватися з операторами головних диспетчерських й іншим кваліфікованим персоналом", – пояснив гендиректор МАГАТЕ.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Питання: в ситуації, коли кацапи хочуть знищити Українців як народ, чи є правильним вважати кацапські АЕС стратегічними цілями ЗСУ?
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11.05.2024 22:39 Відповісти
Діючі АЕС Європейської частини кацапії: Ленінградська 1 і 2; Смоленська 1 і 2; Калінінська; Воронізька, Ростовська, Балаківська.
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11.05.2024 22:44 Відповісти
Магате на колінах у кацапії , зовсім немає крашенок. Хоча, я в певен , у кацапії є якась ліцензія на будівництво АЕС від магате . Тобто призупинити ліцензію за небезпечні дії кацапів на ЗАЕС не те ,що можно ,а потрібно . Але у гроссі тремтять завжди коліни .
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11.05.2024 22:53 Відповісти
Надіюсь що хтось і з них читає. Наші коментарі, якщо ні то скоро буде.,,,
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11.05.2024 23:31 Відповісти
Вони навіть про цей ресурс не знають..
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11.05.2024 23:51 Відповісти
Исключите РФашистов из МАГАТЭ и введите санкции против РосАтома.

А безсмысленные стоны и озабоченности выглядят предельно глупо и позорно.
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12.05.2024 08:07 Відповісти
Як МАГАТЕ не може робити те за для чого його створили то навіщо воно потрібно
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12.05.2024 13:35 Відповісти
 
 