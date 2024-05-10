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Новини Війна
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Рашисти обладнали повноцінні вогневі позиції на даху ЗАЕС, на станції зберігають техніку та боєприпаси, - мер Енергодара Орлов. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують порушувати норми ядерної безпеки на захопленій Запорізькій АЕС.

Про це у Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією з відкритих джерел (в тому числі й з особистих сторінок в соціальних мережах самих окупантів), на станції постійно перебувають російські військові, які прямо на території АЕС, всередині машзалів енергоблоків, розмістили свою військову техніку та боєприпаси, перетворивши ядерний об'єкт на військову базу", - зазначив він.

За словами Орлова, окупанти публікують відповідні фото у соцмережах.

"Крім того, в приміщеннях та на даху реакторних відділень енергоблоків російські військові обладнали повноцінні вогневі позиції.
Кулеметні точки в реакторному відділенні, купа важкої зброї та ПЗРК на даху енергоблоків, озброєні військові РФ на території станції - саме так зараз виглядає найбільша в Україні та Європі атомна електростанція", - додав він.

Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС
Окупанти розміщують техніку та боєприпаси на ЗАЕС

Читайте: Запуск Запорізької АЕС росіянами порушить міжнародне право, – Галущенко

Ситуація на Запорізькій АЕС

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що армія РФ використовує окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм.

ГУР МО повідомляло, що рашисти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.

Також експерти МАГАТЕ фіксували вихідний артилерійський вогонь із Запорізької АЕС.

Читайте: Окупанти не проводять необхідних перевірок та ремонтів на Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Автор: 

армія рф (17250) окупація (6671) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+13
Чому віддала ця влада ЗАЕС ворогу?
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10.05.2024 11:35
+13
Не тількі ЗАЕС, але і увесь південь, разом с Каховською ГЕС.
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10.05.2024 11:41
+9
Мабуть я помилився. Це все таки його телефон, як і червоні трусєля (стрінги?). То мабуть полкова жучка
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10.05.2024 11:27
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На третьому фото - у якоїсь жіночки віджав телефон, мразота.
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10.05.2024 11:24 Відповісти
Мабуть я помилився. Це все таки його телефон, як і червоні трусєля (стрінги?). То мабуть полкова жучка
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10.05.2024 11:27 Відповісти
100% ! Телефон під стрінги, а віджав кросовки....
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10.05.2024 11:30 Відповісти
потвори всі взуття повіджимали..харі довольні..
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10.05.2024 11:34 Відповісти
ляшка на нього немає
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10.05.2024 19:33 Відповісти
під#р типовий , як і всі свинорили
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10.05.2024 12:25 Відповісти
Якщо повернуться живими додому то стануть місцевими знаменитостями. Не у кожного ж чоловіка світяться яйця.
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10.05.2024 11:26 Відповісти
Добре, що вони свої А - 50 не розміщають ще. На даху.
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10.05.2024 11:26 Відповісти
Чому віддала ця влада ЗАЕС ворогу?
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10.05.2024 11:35 Відповісти
Не тількі ЗАЕС, але і увесь південь, разом с Каховською ГЕС.
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10.05.2024 11:41 Відповісти
А чим зараз займається мер Енергодара?
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10.05.2024 11:45 Відповісти
Слуги не алігархів,а путіна.
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10.05.2024 12:12 Відповісти
Тилові щури. Вгодовані, упаковані, зброя ******* (РПГ-30 "Крюк" на 4 фото). Головне - у повній безпеці: ані "Хаймарс" не прилетить, ані дрон. Курорт.
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10.05.2024 11:48 Відповісти
Може прилетіти від своїх , як провокація .
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10.05.2024 12:05 Відповісти
Дебіл з гаджетом і шлунком замість мозгу.Поруч знаходяться невеличкі міста з людьми.Як що щось там взірветься,то замість лайків под відосіками будеш випльовувати свій шлунок,який у тебе замість мозгу.
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10.05.2024 12:17 Відповісти
Таке враження, що ви там поряд живете, або родичі.
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10.05.2024 12:23 Відповісти
Що мені подобається у рашистів, так це те, що вони витрачають безліч зусиль на засобів на безглузді дії!
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10.05.2024 11:49 Відповісти
І що оте ''моготе'' тільки скавчить! Зате по наших АЕС нишпорять, аби українці ''брудну бомбу'' не зробили. Шакали нікчемні!
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10.05.2024 11:51 Відповісти
Так і позиції ж облаштовані виключно для захисту "місії" того "моготе" від "біндєравцов".
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10.05.2024 11:55 Відповісти
Уже минимум 3 раза испытана.
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10.05.2024 16:00 Відповісти
не там то магатэ шныряет
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10.05.2024 16:01 Відповісти
Шось зелені гніди за Енергодар мовчати, наче його і не було. І відрсіков нема, жодного
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10.05.2024 12:39 Відповісти
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10.05.2024 12:48 Відповісти
дермак і Зеленське, з верещучкою, особисто мають відповісти, окремо і за ЗАЕС...
- "вийдіть Атсюда, розбійники"(с), годі розвалювати Державу Україна, будувати свою ларьочну портново-татаровську диктатурку та знущатися над Українцями, малюськіни тюрми саме звільняються для Зе мафії зрадників-мародерів
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10.05.2024 12:55 Відповісти
Ну звісно, чому б ні, гарне прикриття, не треба було віддавати станцію а зараз на весь світ говорити про ядерну безпеку і на самміті миру в Швейцарії чогось вимагати
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10.05.2024 13:27 Відповісти
Смотреть на это просто катастрофа..
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10.05.2024 16:00 Відповісти
Вот в этом месте можно разок нарушить всякие там международные договоренности по хим вооружениям. V-газытоканакрышу - досвидос кацапы.
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10.05.2024 16:06 Відповісти
Зеленський нехоче за це відповісти? За Порошенка такого небуло. Де той стадіон с.ка б...дь.
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10.05.2024 16:33 Відповісти
Від волань про зраду південь сам не звільниться. Треба відбивати. Звичайно що після війни гарант та його зелена команда мусять відповісти українцям на багато незручних та неприємних (для них) питань. І так буде, я в це вірю. А ви???
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10.05.2024 16:58 Відповісти
Чому після війни?
Чи залишиться щось від України з таки верховним та його посіпаками?
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10.05.2024 18:52 Відповісти
А що там МАГАТЕ думає??? Чи воно вже зовсім нічого не думає, а просто робить вид що нічого не відбувається?
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10.05.2024 17:26 Відповісти
Оточена фортеця ЗАЕС скільки простоїть без продовольства? Може рік, а потім арешт і тюрма за терроризм.
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10.05.2024 18:52 Відповісти
 
 