Рашисти обладнали повноцінні вогневі позиції на даху ЗАЕС, на станції зберігають техніку та боєприпаси, - мер Енергодара Орлов. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують порушувати норми ядерної безпеки на захопленій Запорізькій АЕС.

Про це у Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією з відкритих джерел (в тому числі й з особистих сторінок в соціальних мережах самих окупантів), на станції постійно перебувають російські військові, які прямо на території АЕС, всередині машзалів енергоблоків, розмістили свою військову техніку та боєприпаси, перетворивши ядерний об'єкт на військову базу", - зазначив він.

За словами Орлова, окупанти публікують відповідні фото у соцмережах.

"Крім того, в приміщеннях та на даху реакторних відділень енергоблоків російські військові обладнали повноцінні вогневі позиції.

Кулеметні точки в реакторному відділенні, купа важкої зброї та ПЗРК на даху енергоблоків, озброєні військові РФ на території станції - саме так зараз виглядає найбільша в Україні та Європі атомна електростанція", - додав він.















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Ситуація на Запорізькій АЕС

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що армія РФ використовує окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм.

ГУР МО повідомляло, що рашисти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.

Також експерти МАГАТЕ фіксували вихідний артилерійський вогонь із Запорізької АЕС.

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