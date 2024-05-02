Росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС, - ГУР МО. ВIДЕО

Російські окупанти використовують ударні дрони над ядерними реакторами захопленої Запорізької атомної електростанції. Відповідний відеодоказ отримало Головне управління розвідки Міноборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Зазначається, що підрозділи активних дій ГУР здобули докази того, що російські окупанти використовують дрони-камікадзе на захопленій ЗАЕС. Відео з російського FPV-безпілотника отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки.

На кадрах є маркування UT4D.TT, що вказує, що безпілотник постачало Міноборони РФ.

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Використовують станцію для тренувань пілотів БПЛА

Також в українській розвідці зафіксували, що траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у напрямку підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних ворожих атак.

Крім того, біля шостого реактора станції росіяни обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА.

"З літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів - цим займається так звана школа "Арханґєл", яка фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ (колишнє "ГРУ")", - зазначили в ГУР.

"Перелічені факти й докази ― чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", - наголосили в розвідці.

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Нагадаємо, 18 квітня навчальний центр Запорізької атомної електростанції вчергове був атакований безпілотником. Представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку за місцевим часом. Їм було відмовлено в доступі до навчального центру, який знаходиться за межами периметра майданчика ЗАЕС, для оцінки масштабів інциденту.

А вже через день, 19 квітня, експерти МАГАТЕ зафіксували вихідний артилерійський вогонь із Запорізької АЕС.