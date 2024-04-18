По Запорізькій АЕС знову вдарив дрон, - МАГАТЕ
У четвер 18 квітня навчальний центр Запорізької атомної електростанції вчергове був атакований безпілотником.
Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду
Згідно з повідомленням, на щастя, обійшлося без пошкоджень або людських жертв.
Представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку за місцевим часом. Їм було відмовлено в доступі до навчального центру, який знаходиться за межами периметра майданчика ЗАЕС, для оцінки масштабів інциденту.
"Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", - йдеться у повідомленні.
"Досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але, як я заявив Раді Безпеки ООН кілька днів тому, ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені!" - заявив Гроссі.
Нагадаємо, 7 квітня Рафаель Гроссі заявив про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські окупаційні війська 9 квітня вчергове зімітували удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. У ГУР підкреслили, що Україна не вчиняє жодних військових дій чи провокацій щодо станції.
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"МАГАТЭ информирует, что к штаб-квартире приближается ракета, похоже, ядерная, вот она влетает в окно ген-директора, взрывается, вот взрывная волна резко приближается к нам, мы ....", к сожалению связь оборвалась, - говорит журналист.
Похороны Рафаэля Гросси, погибшего в результате информации об озабоченности ядерного удара будут назначены после того, как отшкребут его обгоревшие останки от штукатурки и битых кирпичей.
МАГАТЭ срочно эвакуирует своих инспекторов с ядерных объектов Ирана. Толку от них там было, как от козла молока, но все же люди. То ли что-то знают, то ли просто страхуются. Я не верю, что наши решатся на удар по этим заводам, но если да - сильно удивлюсь.
Году в 2010-2011 нам бы удалось такое провернуть и все последствия уже давно сошли бы на нет, но проклятое "не хотим большой войны" раз за разом приводит нас именно что - в большую войну.