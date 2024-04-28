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Бійці ГУР знищили новітню антидронову РЛС "Рєпейнік" окупантів за $100 тисяч. ВIДЕО

Підрозділам Головного управління розвідки вдалося за допомогою дрона знищити новітню російську систему радіолокації "Рєпейнік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Операцію було проведено 26 квітня – бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку та самій станції.

РЛС "Рєпєйнік" використовували для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Нагадаємо, днями українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських загарбників "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів. Вона використовувалася для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот" група ГУР "Гуси-9" спільно із військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс".

Також дивіться: Бійці 148 ОАБр спалили КамАЗ та знищили мінометну позицію російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

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РЛС (57) знищення (7221) ГУР (499)


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28.04.2024 18:52 Відповісти
Там «репейнік», теж викосили Українці, тому, що це, бур'ян!
Молодці, бур'яну, немає
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28.04.2024 20:56 Відповісти
Ой летіли дикі гуси...
Красунчики!
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28.04.2024 19:12 Відповісти
Щось тліє,але "рєпейніка" не бачу...
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28.04.2024 19:21 Відповісти
Якщо йде боротьба ********
технологій з совковими,то ми повинні
перемогти.Але ж Запад загравав
з совєтами,будував підприємства,
ділився технологіями,купує др сих
пір газ...Війна раші тримвється на
грошах від продажу ресурсів на
Запад.Невже неможливо відмовитись
від ресурсів бкнзоколонки і тоді
війна скінчилася б за один день....
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28.04.2024 19:22 Відповісти
Не хочуть...гроші не пахнуть
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28.04.2024 20:40 Відповісти
Як корабль назовеш, так він і попливе
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28.04.2024 19:29 Відповісти
"Репейник".. Какое красивое имя.. )
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28.04.2024 20:36 Відповісти
Дякуємо захисникам України! Поки московіти, готувалися та будували РЛС усілякі, Зеленський теж не спав… Він для них дороги асфальтував..
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28.04.2024 20:54 Відповісти
 
 