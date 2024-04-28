Бійці ГУР знищили новітню антидронову РЛС "Рєпейнік" окупантів за $100 тисяч. ВIДЕО

Підрозділам Головного управління розвідки вдалося за допомогою дрона знищити новітню російську систему радіолокації "Рєпейнік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Операцію було проведено 26 квітня – бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку та самій станції.

РЛС "Рєпєйнік" використовували для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Нагадаємо, днями українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських загарбників "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів. Вона використовувалася для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот" група ГУР "Гуси-9" спільно із військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс".

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