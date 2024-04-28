Бойцы ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС "Репейник" оккупантов стоимостью $100 тысяч. ВИДЕО
Подразделениям Главного управления разведки удалось с помощью дрона уничтожить новейшую российскую систему радиолокации "Репейник".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Операция была проведена 26 апреля - бойцы группы "Гуси-9", совместно с подразделением активных действий ГУР, обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и самой станции.
РЛС "Репейник" использовали для обнаружения малых воздушных целей, в частности - дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.
Напомним, на днях украинские военные атаковали одну из новейших радиолокационных станций российских захватчиков "Подлет", стоимость которой составляет более 5 млн долларов. Она использовалась для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет" группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15-й ОБрАР "Чорний ліс".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молодці, бур'яну, немає
Красунчики!
технологій з совковими,то ми повинні
перемогти.Але ж Запад загравав
з совєтами,будував підприємства,
ділився технологіями,купує др сих
пір газ...Війна раші тримвється на
грошах від продажу ресурсів на
Запад.Невже неможливо відмовитись
від ресурсів бкнзоколонки і тоді
війна скінчилася б за один день....