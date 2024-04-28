Бойцы ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС "Репейник" оккупантов стоимостью $100 тысяч. ВИДЕО

Подразделениям Главного управления разведки удалось с помощью дрона уничтожить новейшую российскую систему радиолокации "Репейник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Операция была проведена 26 апреля - бойцы группы "Гуси-9", совместно с подразделением активных действий ГУР, обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и самой станции.

РЛС "Репейник" использовали для обнаружения малых воздушных целей, в частности - дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.

Напомним, на днях украинские военные атаковали одну из новейших радиолокационных станций российских захватчиков "Подлет", стоимость которой составляет более 5 млн долларов. Она использовалась для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет" группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15-й ОБрАР "Чорний ліс".

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