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Бойцы ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС "Репейник" оккупантов стоимостью $100 тысяч. ВИДЕО

Подразделениям Главного управления разведки удалось с помощью дрона уничтожить новейшую российскую систему радиолокации "Репейник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Операция была проведена 26 апреля - бойцы группы "Гуси-9", совместно с подразделением активных действий ГУР, обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и самой станции.

РЛС "Репейник" использовали для обнаружения малых воздушных целей, в частности - дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.

Напомним, на днях украинские военные атаковали одну из новейших радиолокационных станций российских захватчиков "Подлет", стоимость которой составляет более 5 млн долларов. Она использовалась для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет" группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15-й ОБрАР "Чорний ліс".

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Автор: 

РЛС (76) уничтожение (6909) ГУР (425)


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28.04.2024 18:52 Ответить
Там «репейнік», теж викосили Українці, тому, що це, бур'ян!
Молодці, бур'яну, немає
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28.04.2024 20:56 Ответить
Ой летіли дикі гуси...
Красунчики!
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28.04.2024 19:12 Ответить
Щось тліє,але "рєпейніка" не бачу...
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28.04.2024 19:21 Ответить
Якщо йде боротьба ********
технологій з совковими,то ми повинні
перемогти.Але ж Запад загравав
з совєтами,будував підприємства,
ділився технологіями,купує др сих
пір газ...Війна раші тримвється на
грошах від продажу ресурсів на
Запад.Невже неможливо відмовитись
від ресурсів бкнзоколонки і тоді
війна скінчилася б за один день....
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28.04.2024 19:22 Ответить
Не хочуть...гроші не пахнуть
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28.04.2024 20:40 Ответить
Як корабль назовеш, так він і попливе
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28.04.2024 19:29 Ответить
"Репейник".. Какое красивое имя.. )
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28.04.2024 20:36 Ответить
Дякуємо захисникам України! Поки московіти, готувалися та будували РЛС усілякі, Зеленський теж не спав… Він для них дороги асфальтував..
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28.04.2024 20:54 Ответить
 
 