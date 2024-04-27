Бойцы ГУР поразили новейшую российскую РЛС "Подлет". Ее стоимость составляет более $5 млн. ВИДЕО
Украинские военные атаковали одну из новейших радиолокационных станций российских захватчиков "Подлет", стоимость которой составляет более 5 млн долларов. Она использовалась для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Отмечается, что обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет" группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес".
Так, была успешно атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, питавшая комплекс.
"Радиолокационная станция "Подлет" сравнительно новая российская разработка - на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов", - отмечают в разведке.
Указанную систему враг использовал для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.
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РЛС орків, уже на підльоті!!!…
Приклад того, як Українці ******* та захищають Україну, а не розводять пустопорожній срач, балачки/баляси, « а я, неможу стріляти, воювати, та таке, подібне…»!!!
Одні, Українці, захищають Україну своїми діями, а інші, особи, розводять ротом, лайно з водою…,про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію!!
"Жирный улов", - ГУР с артиллеристами ВСУ сожгли российский "Подлет" за 700 млн рублей
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