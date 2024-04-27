Бойцы ГУР поразили новейшую российскую РЛС "Подлет". Ее стоимость составляет более $5 млн. ВИДЕО

Украинские военные атаковали одну из новейших радиолокационных станций российских захватчиков "Подлет", стоимость которой составляет более 5 млн долларов. Она использовалась для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Отмечается, что обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет" группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес".

Так, была успешно атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, питавшая комплекс.

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"Радиолокационная станция "Подлет" сравнительно новая российская разработка - на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов", - отмечают в разведке.

Указанную систему враг использовал для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

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