РУС
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Бойцы ГУР поразили новейшую российскую РЛС "Подлет". Ее стоимость составляет более $5 млн. ВИДЕО

Украинские военные атаковали одну из новейших радиолокационных станций российских захватчиков "Подлет", стоимость которой составляет более 5 млн долларов. Она использовалась для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Отмечается, что обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет" группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес".

Так, была успешно атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, питавшая комплекс.

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"Радиолокационная станция "Подлет" сравнительно новая российская разработка - на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов", - отмечают в разведке.

Указанную систему враг использовал для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

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Автор: 

РЛС (76) уничтожение (6909) ГУР (425)


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Топ комментарии
+7
Почекай трохи...при коммунізмі грошей не буде.
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27.04.2024 09:57
+5
Называется "Подлет" - а совсем не подлетела. Даже не трухнулась. Ничего нормально не могут сделать, бракоделы.
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27.04.2024 09:43
+4
Подльот у прольоті.
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27.04.2024 09:45
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Называется "Подлет" - а совсем не подлетела. Даже не трухнулась. Ничего нормально не могут сделать, бракоделы.
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27.04.2024 09:43 Ответить
Подльот у прольоті.
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27.04.2024 09:45 Ответить
Все на гроші переводиться. Нові покоління....
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27.04.2024 09:53 Ответить
Почекай трохи...при коммунізмі грошей не буде.
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27.04.2024 09:57 Ответить
Хведорович, не виляй хвостом. Я писав не про гроші.
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27.04.2024 12:13 Ответить
- а про що?
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27.04.2024 12:45 Ответить
Він писав про свій прихід. ))
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27.04.2024 14:08 Ответить
Якщо шукаєш собі подібних, то цього разу не поталанило. ))
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27.04.2024 23:47 Ответить
Про те, що все у світі переводиться на гроші. Та мені поуй, скільки коштує та фігня. Хоч копійку. Головне - вона вже не гавкає.
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27.04.2024 14:49 Ответить
Але від її вартості залежить сила гавкоту.
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27.04.2024 14:53 Ответить
Кучма 8млрд баксів спNздив - підліток тай годі!
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27.04.2024 10:52 Ответить
До чого це? Ти читати вмієш? Чи звивини немає зрозуміти, про що річ?
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27.04.2024 12:15 Ответить
Вже всі зрозуміли, окрім тебе. ))
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27.04.2024 14:06 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
РЛС орків, уже на підльоті!!!…
Приклад того, як Українці ******* та захищають Україну, а не розводять пустопорожній срач, балачки/баляси, « а я, неможу стріляти, воювати, та таке, подібне…»!!!
Одні, Українці, захищають Україну своїми діями, а інші, особи, розводять ротом, лайно з водою…,про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію!!
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27.04.2024 09:58 Ответить
Був подльот, став разльот
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27.04.2024 10:07 Ответить
Подльот, хлапок, задьімлєніє.
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27.04.2024 10:26 Ответить
Після попадання на моніторах з'вився "Ну, погоди!"
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27.04.2024 10:27 Ответить
Навіщо по два рази писати про вартість та призначення станції? Для наповнення тексту?
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27.04.2024 11:05 Ответить
Дрон з ШІ, самонаводний.
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27.04.2024 11:44 Ответить
Інше поважне джерело вказує ціну не 5, а 7 мільйонів (якщо дерев'яний все ще конвертований) :

"Жирный улов", - ГУР с артиллеристами ВСУ сожгли российский "Подлет" за 700 млн рублей

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/293954_1714201165
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27.04.2024 12:38 Ответить
Просто модернізували «Подльот» в «Прільот»!
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27.04.2024 13:21 Ответить
Кацапам все равно скоько оно стоит. ***** говорило, что захват Украины стоит любых расходов.
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27.04.2024 15:18 Ответить
Ну, значит придется 10 миллионов кацапов здесь угандошить. Как думаешь, хватит им?
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28.04.2024 04:10 Ответить
 
 