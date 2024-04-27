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Бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот". Її вартість становить понад $5 млн. ВIДЕО

Українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських загарбників "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів. Вона використовувалася для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Зазначається, що виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот" група ГУР "Гуси-9" спільно із військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс".

Так, була успішно атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.

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"Радіолокаційна станція "Подльот" порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів", - зазначають у розвідці.

Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

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Автор: 

РЛС (57) знищення (7221) ГУР (499)


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Топ коментарі
+7
Почекай трохи...при коммунізмі грошей не буде.
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27.04.2024 09:57
+5
Называется "Подлет" - а совсем не подлетела. Даже не трухнулась. Ничего нормально не могут сделать, бракоделы.
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27.04.2024 09:43
+4
Подльот у прольоті.
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27.04.2024 09:45
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Называется "Подлет" - а совсем не подлетела. Даже не трухнулась. Ничего нормально не могут сделать, бракоделы.
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27.04.2024 09:43 Відповісти
Подльот у прольоті.
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27.04.2024 09:45 Відповісти
Все на гроші переводиться. Нові покоління....
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27.04.2024 09:53 Відповісти
Почекай трохи...при коммунізмі грошей не буде.
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27.04.2024 09:57 Відповісти
Хведорович, не виляй хвостом. Я писав не про гроші.
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27.04.2024 12:13 Відповісти
- а про що?
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27.04.2024 12:45 Відповісти
Він писав про свій прихід. ))
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27.04.2024 14:08 Відповісти
Якщо шукаєш собі подібних, то цього разу не поталанило. ))
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27.04.2024 23:47 Відповісти
Про те, що все у світі переводиться на гроші. Та мені поуй, скільки коштує та фігня. Хоч копійку. Головне - вона вже не гавкає.
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27.04.2024 14:49 Відповісти
Але від її вартості залежить сила гавкоту.
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27.04.2024 14:53 Відповісти
Кучма 8млрд баксів спNздив - підліток тай годі!
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27.04.2024 10:52 Відповісти
До чого це? Ти читати вмієш? Чи звивини немає зрозуміти, про що річ?
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27.04.2024 12:15 Відповісти
Вже всі зрозуміли, окрім тебе. ))
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27.04.2024 14:06 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
РЛС орків, уже на підльоті!!!…
Приклад того, як Українці ******* та захищають Україну, а не розводять пустопорожній срач, балачки/баляси, « а я, неможу стріляти, воювати, та таке, подібне…»!!!
Одні, Українці, захищають Україну своїми діями, а інші, особи, розводять ротом, лайно з водою…,про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію!!
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27.04.2024 09:58 Відповісти
Був подльот, став разльот
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27.04.2024 10:07 Відповісти
Подльот, хлапок, задьімлєніє.
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27.04.2024 10:26 Відповісти
Після попадання на моніторах з'вився "Ну, погоди!"
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27.04.2024 10:27 Відповісти
Навіщо по два рази писати про вартість та призначення станції? Для наповнення тексту?
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27.04.2024 11:05 Відповісти
Дрон з ШІ, самонаводний.
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27.04.2024 11:44 Відповісти
Інше поважне джерело вказує ціну не 5, а 7 мільйонів (якщо дерев'яний все ще конвертований) :

"Жирный улов", - ГУР с артиллеристами ВСУ сожгли российский "Подлет" за 700 млн рублей

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/293954_1714201165
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27.04.2024 12:38 Відповісти
Просто модернізували «Подльот» в «Прільот»!
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27.04.2024 13:21 Відповісти
Кацапам все равно скоько оно стоит. ***** говорило, что захват Украины стоит любых расходов.
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27.04.2024 15:18 Відповісти
Ну, значит придется 10 миллионов кацапов здесь угандошить. Как думаешь, хватит им?
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28.04.2024 04:10 Відповісти
 
 