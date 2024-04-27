Бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот". Її вартість становить понад $5 млн. ВIДЕО
Українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських загарбників "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів. Вона використовувалася для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.
Зазначається, що виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот" група ГУР "Гуси-9" спільно із військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс".
Так, була успішно атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.
"Радіолокаційна станція "Подльот" порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів", - зазначають у розвідці.
Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.
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РЛС орків, уже на підльоті!!!…
Приклад того, як Українці ******* та захищають Україну, а не розводять пустопорожній срач, балачки/баляси, « а я, неможу стріляти, воювати, та таке, подібне…»!!!
Одні, Українці, захищають Україну своїми діями, а інші, особи, розводять ротом, лайно з водою…,про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію!!
"Жирный улов", - ГУР с артиллеристами ВСУ сожгли российский "Подлет" за 700 млн рублей
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