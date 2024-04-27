Бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот". Її вартість становить понад $5 млн. ВIДЕО

Українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських загарбників "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів. Вона використовувалася для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Зазначається, що виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот" група ГУР "Гуси-9" спільно із військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс".

Так, була успішно атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.

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"Радіолокаційна станція "Подльот" порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів", - зазначають у розвідці.

Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

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