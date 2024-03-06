Бійці ССО знищили вже сьому ворожу РЛС "Зоопарк-1" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1", вартість якого перевищує 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час ведення розвідки на Лиманському напрямку воїни ССО виявили РЛС росіян та певний час супроводжували ціль. Згодом бійці надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Варто заначити, вже сім РЛС такого типу знищено "Медоїдами".

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