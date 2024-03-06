Бійці ССО знищили вже сьому ворожу РЛС "Зоопарк-1" на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1", вартість якого перевищує 10 мільйонів доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час ведення розвідки на Лиманському напрямку воїни ССО виявили РЛС росіян та певний час супроводжували ціль. Згодом бійці надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.
Варто заначити, вже сім РЛС такого типу знищено "Медоїдами".
Топ коментарі
+11 GICKO_ BANAN
показати весь коментар06.03.2024 18:42
+7 Alex Nosov #582146
показати весь коментар06.03.2024 18:55
+5 Alessandro Moretti
показати весь коментар06.03.2024 18:53
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Як там погода ? сонячно ?
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні! Пильнуймо Україну від КВНщиків…
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
Так як там погода в Австрії? Сонячно ?
Не використовуйте ваше "Пильнуймо Україну"- це як інструмент для розпалювання розбіжностей та агрессивного дискурсу.
.
Може і знищено.