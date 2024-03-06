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Бійці ССО знищили вже сьому ворожу РЛС "Зоопарк-1" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1", вартість якого перевищує 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час ведення розвідки на Лиманському напрямку воїни ССО виявили РЛС росіян та певний час супроводжували ціль. Згодом бійці надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Варто заначити, вже сім РЛС такого типу знищено "Медоїдами".

Дивіться: Розвідники поблизу кордону знищили замаскований російський комплекс "Муром-П" вартістю $50 000. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (60) знищення (7355) ССО (521)


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Топ коментарі
+11
Дуже гарно по перше . Друге- підтвердження кацапи своїх не бросають.
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06.03.2024 18:42
+7
Ага. Бурятам или индусам допустили управлять такой передовой РЛС как Зоопарк? Там елитные касабы. Вот пускай весь мир видит как елитные росийские офицеры сваих не брасают
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06.03.2024 18:55
+5
Пошли уже, ***! Та шо-то ноги нихуя не несут 😂
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06.03.2024 18:53
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Дуже гарно по перше . Друге- підтвердження кацапи своїх не бросають.
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06.03.2024 18:42 Відповісти
То або індуси, або непальці.... Найгірше - бурьяти(
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06.03.2024 18:46 Відповісти
Ага. Бурятам или индусам допустили управлять такой передовой РЛС как Зоопарк? Там елитные касабы. Вот пускай весь мир видит как елитные росийские офицеры сваих не брасают
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06.03.2024 18:55 Відповісти
Невже Ви думаєте, що лишньохромосомні понесли втрати? Якщо "анналоговньєт" знищено - то тільки обслуга! Або перелякані виходці з країни Зіти і Гіти, або з Кубабарадеро)
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06.03.2024 19:02 Відповісти
Та ні, звісно, що лишньохромосомні не понесли втрати. Це їм на парашуті спустили букет квітів і ордери на квартири в Одесі. Один навіть втратив свідомість від щастя і надмірних емоцій.
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06.03.2024 21:13 Відповісти
Захисники боронять Україну, а зам Міноборони, прост втік до Італії, як ухилянт…

https://368.media/2024/03/06/zastupnik-ministra-oboroni-pid-chas-vijni-perehovuvavsya-v-italiyi-yak-bizhenets/
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06.03.2024 18:43 Відповісти
Це ви побачили з Австрії, адже Австрія межує з Італією (довжина кордону 430 км.)

Як там погода ? сонячно ?
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06.03.2024 19:32 Відповісти
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні! Пильнуймо Україну від КВНщиків…
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06.03.2024 19:38 Відповісти
Швидко час спливає( Герою Слава!
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06.03.2024 19:56 Відповісти
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!

Так як там погода в Австрії? Сонячно ?

Не використовуйте ваше "Пильнуймо Україну"- це як інструмент для розпалювання розбіжностей та агрессивного дискурсу.

.
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06.03.2024 20:11 Відповісти
Шана МЕДОЇДАМ!!!!! Але інші медохзнахто автівки купують...
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06.03.2024 18:44 Відповісти
мені одному здалось що промазали ?
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06.03.2024 18:47 Відповісти
Та да, щось тільки по пінгвінчиках в трусиках...
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06.03.2024 18:49 Відповісти
Пошли уже, ***! Та шо-то ноги нихуя не несут 😂
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06.03.2024 18:53 Відповісти
Оперативно,супер!!!
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06.03.2024 18:55 Відповісти
Снять с фронта и послать в Судан, там "вагнеров"( и других диких обезьян ) видели.
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06.03.2024 19:08 Відповісти
А ви впевненi що таки знищили?
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06.03.2024 19:21 Відповісти
стадо розростається
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06.03.2024 19:32 Відповісти
Взагалі-то на інших сайтах інший ролік завантажується. Зокрема, на арміяінформ.
Може і знищено.
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06.03.2024 19:34 Відповісти
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06.03.2024 20:21 Відповісти
Брешуть звісно, бо орківський Т-72 це трохи зменшена "армата" Т-14 і з одного пострілу може покласти два "леопарда" і мінімум "абрамс". Армата одним пострілом кладе "абрамс", "меркаву" і пучок "леопардів", але ще не на передку - труднощі з пересуванням.
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06.03.2024 23:14 Відповісти
А ты им напиши, что Стугна без выстрела Т-72 положила. Доказательствами же они не парятся.
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07.03.2024 05:33 Відповісти
поди
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07.03.2024 07:17 Відповісти
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.03.2024 23:47 Відповісти
 
 