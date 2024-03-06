Розвідники поблизу кордону знищили замаскований російський комплекс "Муром-П" вартістю $50 000. ВIДЕО

Військові, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном. Зауважується, що вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів, а його оптика здатна виявляти людину на відстані до 10 кілометрів камерою та до 4 кілометрів тепловізором.

Про це інформує Головне управління розвідки у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Під час ведення розвідки оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувалися російські загарбники – його теж атакували дроном.

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