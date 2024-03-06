Разведчики около границы уничтожили замаскированный российский комплекс "Муром-П" стоимостью $50 000. ВИДЕО
Военные, работающие около украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения Муром-П и уничтожили его FPV-дроном. Стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов, а его оптика способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 километров камерой и до 4 километров тепловизором.
Об этом информирует Главное управление разведки в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Во время ведения разведки операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, на котором передвигались российские захватчики – его тоже атаковали дроном.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль