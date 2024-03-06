Разведчики около границы уничтожили замаскированный российский комплекс "Муром-П" стоимостью $50 000. ВИДЕО

Военные, работающие около украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения Муром-П и уничтожили его FPV-дроном. Стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов, а его оптика способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 километров камерой и до 4 километров тепловизором.

Об этом информирует Главное управление разведки в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Во время ведения разведки операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, на котором передвигались российские захватчики – его тоже атаковали дроном.

Также смотрите: Два украинских танка зачищают лесополосу от оккупантов. ВИДЕО