Дрон-камікадзе атакував квадроцикл із окупантами на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
На Авдіївському напрямку воїни ЗСУ атакували дроном-камікадзе квадроцикл із російськими солдатами. Завдання виконали пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Татьяна В
показати весь коментар06.03.2024 17:32
+8 Задохин Роман
показати весь коментар06.03.2024 18:18
+7 bob bruk
показати весь коментар06.03.2024 17:29
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А что он "может доделать", мы мы тут видим каждый день уже почти 5 лет.
Ви задовбали вже: лізете сюди срати трикопієчними коментами!
Это стол----за ним едят.
......на украинской территории, вооруженный человек в форме иностаного государства убивает людей----он враг,и подлежит уничтожению