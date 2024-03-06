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Дрон-камікадзе атакував квадроцикл із окупантами на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

На Авдіївському напрямку воїни ЗСУ атакували дроном-камікадзе квадроцикл із російськими солдатами. Завдання виконали пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський пропагандист закликав знищувати побільше молодих українців: "Потом нам будет легче". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3992) Авдіївка (2342) дрони (4776)


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Топ коментарі
+9
дякую за турботу, ходила, в мене відшарування сітківки, якщо вас цікавив мій діагноз. Тож, стан мого зору ми визначили, а тепер я вважаю, що і вас можу послати в мандрівку слідом за русським кораблем, вам там саме місце зважаючи на хамський коментар
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06.03.2024 17:32
+8
Никуда он не убежал, приехали вдвоём к финишу. В конце видео то третий Вася подбежал какой то
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06.03.2024 18:18
+7
"Это стул---на нем сидят
Это стол----за ним едят.
......на украинской территории, вооруженный человек в форме иностаного государства убивает людей----он враг,и подлежит уничтожению
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06.03.2024 17:29
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Вот и обратитесь к президенту Украины, чью фамилию Вы взяли себе никнеймом. Уверен, он Вас услышит и примет меры.
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06.03.2024 17:06 Відповісти
Безусловно.
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06.03.2024 17:12 Відповісти
Зря -- не зря... Так моя совесть чище.

А что он "может доделать", мы мы тут видим каждый день уже почти 5 лет.
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06.03.2024 17:18 Відповісти
как погода в Тамбове?
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06.03.2024 17:32 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів - що ти "наліпив"? Як ви, НЕУКИ, вже "задрали"! В голові - "три класи і коридор"... Але лізете "рассуждать а палитике"...
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06.03.2024 17:11 Відповісти
Та вже залийся тим пивом і впади під лавку, ПТУ-шнику подоляцький!
Ви задовбали вже: лізете сюди срати трикопієчними коментами!
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06.03.2024 17:29 Відповісти
Файербол
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06.03.2024 16:54 Відповісти
За зелепського? Давай,нах,до свиданиЁ..
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06.03.2024 16:56 Відповісти
Блискавично! Але чому стiльки вогню? Нiбито влучили в цистерну з паливом...
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06.03.2024 17:04 Відповісти
Баки квадроцкла з бензином 😊
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06.03.2024 17:09 Відповісти
по відео він був один і встиг зіскочити, я так побачила...
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06.03.2024 17:05 Відповісти
сходи до окуліста
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06.03.2024 17:21 Відповісти
дякую за турботу, ходила, в мене відшарування сітківки, якщо вас цікавив мій діагноз. Тож, стан мого зору ми визначили, а тепер я вважаю, що і вас можу послати в мандрівку слідом за русським кораблем, вам там саме місце зважаючи на хамський коментар
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06.03.2024 17:32 Відповісти
на 0:21 там чітко видно що було двоє,але нажаль один Ємєля все таки вислизнув.
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06.03.2024 18:10 Відповісти
Никуда он не убежал, приехали вдвоём к финишу. В конце видео то третий Вася подбежал какой то
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06.03.2024 18:18 Відповісти
Васе подбежал за запчастями. В хозяйстве, мол, пригодиться. Покойникам то они зачем?
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06.03.2024 20:20 Відповісти
Не розумію - які сліпі коти тебе залайкали! Мабуть з таким зором, як у тебе! Чітко видно двох підарів, і керманич шось запідозрив та хотів звалити, але не встиг! На шашлик підійшов третій уібан, вирішив, що поки не та прожарка та пішов чекати повного приготування...
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06.03.2024 18:46 Відповісти
На відео чітко видно 2 оккупанта, які задвухсотились, а ти або тупа і сліпа, або промосковьская тварина яка хоче применшити заслуги українських бійців!
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06.03.2024 19:07 Відповісти
у тебе розшарування мозку, в плеєрі є можливість зробити швидкість відтворення 0.25, і там чітко видно, що в момент влучання там було два .....ідара
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07.03.2024 07:32 Відповісти
розгорнулась ціла дискусія і з`явилось декілька версій, з чого можу зробити висновок, що не тільки я не точно побачила. А нетерпимим хамам хочеться сказати багато чого, наприклад: -іди і провір свої очі; -коли тобі буде 55 в тебе тежтаке буде; -якшо не можеш спілкуватись як вихована людина, краще заткни пельку; - у когось розшарування дупи з якої лізе лайно яким ви з насолодою кидаєте в усіх оточуючих. Все ж, так і не зрозуміла що в моєму коментарі, про то шо не все побачила на відео, вас так образило, шо ви пробіглись по мені особисто зі своїми конченими зауваженнями?!
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07.03.2024 13:35 Відповісти
"Это стул---на нем сидят
Это стол----за ним едят.
......на украинской территории, вооруженный человек в форме иностаного государства убивает людей----он враг,и подлежит уничтожению
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06.03.2024 17:29 Відповісти
Он думал что он приехал на сафари..... оказалось наоборот , что охотятся исключительно на дебилов и террористов
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06.03.2024 17:34 Відповісти
Кацапи вже до того знахабніли, що у фронтовій смузі роз"їзджають на квадроциклах, навіть, без примітивного бронювання, як у себе вдома. Невже в нас все там настільки погано?
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06.03.2024 18:18 Відповісти
Та ладно! Типу всі повинні їздити виключно на БТРах... Просто їх дох...я і їх не жалко. Один з 10 добереться... Патерь нєт!
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06.03.2024 18:50 Відповісти
Вони з мангалом їхали та дровами-брикет.
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06.03.2024 19:06 Відповісти
Взагалі то кацапи для того їх і купували в Китаю(1500 шт як гольфавто) типу всюдихід,тран.поранених,підвіз ***********,продуктів.зганяти за самогонкою ітд.
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06.03.2024 20:07 Відповісти
Оце й погано. Кацапи в прифронтовій зоні повинні боятися носа з бліндажа висунути, а не те, щоб ганяти на квадроциклах за самогонкою.
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06.03.2024 21:37 Відповісти
у них брага
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06.03.2024 22:20 Відповісти
Смажений кабанчик, курка з майонезом.....
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06.03.2024 19:27 Відповісти
Как изменился характер боевых действий!
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06.03.2024 20:24 Відповісти
 
 