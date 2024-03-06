Дрон-камикадзе атаковал квадроцикл с оккупантами на Авдеевском направлении. ВИДЕО
На Авдеевском направлении воины ВСУ атаковали дроном-камикадзе квадроцикл с российскими солдатами. Задание выполнили пилоты подразделения аэроразведки Shadow.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
А что он "может доделать", мы мы тут видим каждый день уже почти 5 лет.
Ви задовбали вже: лізете сюди срати трикопієчними коментами!
Это стол----за ним едят.
......на украинской территории, вооруженный человек в форме иностаного государства убивает людей----он враг,и подлежит уничтожению