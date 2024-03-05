Дрон-камикадзе атаковал дом вблизи Авдеевки, в котором скрывались оккупанты. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БпЛА 47-й механизированной бригады "Магура" вблизи Авдеевки FPV-дроном атаковали здание, в котором скрывались оккупанты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.
Топ комментарии
+4 Эмирский бухарь
показать весь комментарий05.03.2024 21:08
+3 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий05.03.2024 21:15
+3 віктор федорович #394174
показать весь комментарий05.03.2024 21:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж в них потужно дмухнув український дрон "WOLF".
І невіть шкварок не залишилось.