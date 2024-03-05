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Дрон-камикадзе атаковал дом вблизи Авдеевки, в котором скрывались оккупанты. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпЛА 47-й механизированной бригады "Магура" вблизи Авдеевки FPV-дроном атаковали здание, в котором скрывались оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

Смотрите также: Украинские вертолеты наваливают оккупантам под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3608) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+4
Колэпс! Перевод: склеили ласты.
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05.03.2024 21:08
+3
Кто-кто в рукавичьке живьёт?
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05.03.2024 21:15
+3
Підори...
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05.03.2024 21:20
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Недолет, жаль.
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05.03.2024 21:03 Ответить
Ti proletel faneroi ? 🤔
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05.03.2024 21:24 Ответить
Колэпс! Перевод: склеили ласты.
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05.03.2024 21:08 Ответить
Кто-кто в рукавичьке живьёт?
показать весь комментарий
05.03.2024 21:15 Ответить
Підори...
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05.03.2024 21:20 Ответить
А гранату бросить?? Иди на куй, тебе сказали никого нету.... був колись такий анекдот про чапаєва ..
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05.03.2024 21:25 Ответить
Оркосвинособаки вирішили сховатися в залишках доміка "Ніф-ніфа"...
Але ж в них потужно дмухнув український дрон "WOLF".
І невіть шкварок не залишилось.
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05.03.2024 21:25 Ответить
Одним словом бада -бум !!! 👏👍🎉💥💥💥💥💥💥💥
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05.03.2024 21:28 Ответить
А тепер уявіть як нашим хлопцям бо у під.рів цих дронів в рази більше
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06.03.2024 05:30 Ответить
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06.03.2024 13:58 Ответить
 
 