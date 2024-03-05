Дрон-камикадзе атаковал дом вблизи Авдеевки, в котором скрывались оккупанты. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпЛА 47-й механизированной бригады "Магура" вблизи Авдеевки FPV-дроном атаковали здание, в котором скрывались оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

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