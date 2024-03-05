Украинские вертолеты наваливают оккупантам под Авдеевкой. ВИДЕО
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показала, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении фронта. Украинские вертолеты мощно наносят врагу огневые удары.
Эффектные кадры опубликовали в телеграм-канале 47-й бригады. На них видно, как два вертолета с украинской символикой выполнили задание и среди облаков дыма покинули поле боя, информирует Цензор.НЕТ.
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