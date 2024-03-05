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Украинские вертолеты наваливают оккупантам под Авдеевкой. ВИДЕО

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ показала, как армейская авиация поддерживает пехоту на Авдеевском направлении фронта. Украинские вертолеты мощно наносят врагу огневые удары.

Эффектные кадры опубликовали в телеграм-канале 47-й бригады. На них видно, как два вертолета с украинской символикой выполнили задание и среди облаков дыма покинули поле боя, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Авдеевка (2444) вертолёт (1106) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+14
Та є... Вважайте він вилитів, опнув в "молоко" відстрелив "тепловухи" й полетів назад. Так, просто моральна підтримка для піхоти....
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05.03.2024 19:49
+11
У білий світ,як в копійочку. Даремна витрата ***********
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05.03.2024 19:35
+6
Авдіевку втратили і кацапи сунут далі. Самокритично називати кацапів кацапами, так какЦап.
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05.03.2024 19:59
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У білий світ,як в копійочку. Даремна витрата ***********
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05.03.2024 19:35 Ответить
Кабрирование да, оно нифига не точное. Но борта целы и экипажи.
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05.03.2024 19:38 Ответить
Это как если бы атру заставили стрелять с завязанными глазами🤔
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05.03.2024 20:00 Ответить
С xeрa ли ти себе ето вигадав? 70 мм США НУРСы 75 в строю, 80 мм СРСР 50 років. Усі УБК, штурмовики і винищувачі під них мають СУО. Так само і усі розвідувальні, ударні і універсальні гвинтокрили. І усі ці люди маються фігнею, а ти один такий Д'Артаньян?
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05.03.2024 20:55 Ответить
Зачем вы 3.14здите? Чем оно хуже залпа града , например? Кацапу точно все равно, или его ***.ло б21 или вертолетом.
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05.03.2024 23:13 Ответить
У нас ще й гелікоптери є??? За два роки перший раз таке почув..
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05.03.2024 19:41 Ответить
Та є... Вважайте він вилитів, опнув в "молоко" відстрелив "тепловухи" й полетів назад. Так, просто моральна підтримка для піхоти....
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05.03.2024 19:49 Ответить
Аааа... хлопушка... а в мене з дитинства два кореша з Кременчуцького "вертолётного".. близька і в той час далека тема...((
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05.03.2024 19:57 Ответить
Так. Але це варте того. Крім того за кадром лишається грандіозна робота з виявлення завдяки ним кацапських радарів і ППО.
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05.03.2024 19:57 Ответить
Схоже на Мі-17...
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05.03.2024 20:20 Ответить
а може Мі-8?
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05.03.2024 21:49 Ответить
Багато є чого ти йолопе не знаєш.
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05.03.2024 21:43 Ответить
А ти дивлюсь швиденько вчишся..
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05.03.2024 21:51 Ответить
І ти оце телепню не "поясничай"..
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05.03.2024 21:56 Ответить
після бійки хоть ху.м махай, Авдіевку втратили і кацапи сунут далі.
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05.03.2024 19:53 Ответить
Авдіевку втратили і кацапи сунут далі. Самокритично називати кацапів кацапами, так какЦап.
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05.03.2024 19:59 Ответить
Тебе кацап далеко просунули,а Авдіївка це передмістя Донецька,щоб ти знав,кацап.
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05.03.2024 20:06 Ответить
И шо теперь, до Чопа отступать, не мешая кацапу?
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05.03.2024 23:15 Ответить
Сам факт застосування вертольотів та ще й подібним чином, говорить багато...
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05.03.2024 20:20 Ответить
в нас ще залишились вертушки
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05.03.2024 20:58 Ответить
Долбойоби - знатоки, удар наноситься по скупченню живою сили та техніки....
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05.03.2024 21:11 Ответить
Украинские самые коптеры в мире!!!! Удачи вам, птицы!
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05.03.2024 21:17 Ответить
Яке бойове завдання виконали ці гелікоптери?
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05.03.2024 21:21 Ответить
Відпрацювали по скупченню техніки ворога, яка накопичувалась перед виходом на рубіж розгортання?
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05.03.2024 21:27 Ответить
знак питання зайвий.
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05.03.2024 22:55 Ответить
Обратись в Генштаб, кацапе, может тебе расскажут.
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05.03.2024 23:17 Ответить
Мову вивчи спочатку, омєріканєц.
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05.03.2024 23:42 Ответить
Опача, почали літати гвинтокрили на надмалих в секторі. Оце, панство, результат відсутності в повітрі літаків А-50У та системної роботи ракетами AGM-88 HARM. РЛС-ити засрашинцям нічим.
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05.03.2024 21:25 Ответить
Вже кілка раз показували такі постріли авіацією і ні разу результати,дрон там повісити.самому екіпажу ж цікаво.
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06.03.2024 00:23 Ответить
І що таким способом реально кудись влучити?
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06.03.2024 01:00 Ответить
Кудись по площі по приблизно заданому напрямку та відстані.
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06.03.2024 08:11 Ответить
Це відео доказує що нам потрібні такі птиці, але вже серйозніші, західні штурмові.
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06.03.2024 10:15 Ответить
 
 