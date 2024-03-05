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Новости Видео Война
19 111 20

Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиянина: "Вилазь, сука!". ВИДЕО

Воины 2-й роты "Hydra" 3-й отдельной штурмовой бригады пополнили обменный фонд российским военнослужащим на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский воин спросил оккупанта, почему он приехал убивать людей в чужую страну, на что россиянин ответил, что "его заставили".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр нанесли артиллерийские удары кассетными боеприпасами по врагу возле Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2143) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427)


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Топ комментарии
+24
Які ж класні, 3ОШБр!!! Супер Воїни! Слава ЗСУ!!!
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05.03.2024 17:11
+13
а виховна лекція прикладом по іпалу була ?

курви кацапські.
рука не здригнулась би розчавити це насєкомоє
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05.03.2024 17:13
+9
Тепер Нам цю суку годувати.. добили би діпіла..
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05.03.2024 17:09
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Правила форума Совет форумчан
....всіх на палю.
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05.03.2024 17:09 Ответить
Тепер Нам цю суку годувати.. добили би діпіла..
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05.03.2024 17:09 Ответить
Занадто мороки за шмат лайна.
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05.03.2024 17:11 Ответить
Які ж класні, 3ОШБр!!! Супер Воїни! Слава ЗСУ!!!
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05.03.2024 17:11 Ответить
а виховна лекція прикладом по іпалу була ?

курви кацапські.
рука не здригнулась би розчавити це насєкомоє
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05.03.2024 17:13 Ответить
Грізний диванозавр?
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06.03.2024 00:04 Ответить
Заставила жінка: "3.14*дуй зарабативай дєньгі ілі хотя би холодільнік от хохлов прівєзі".
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05.03.2024 17:18 Ответить
На усіх фото був єрмак з ОПУ, а тут його і немає….
Оманські видно, оберігають… строк збігає до кінця…
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05.03.2024 17:43 Ответить
ЕЩЕ И УГОВАРИВАЕТ ЕГО!!!!
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05.03.2024 18:15 Ответить
как над стариками и детьми Украинскими издеваться так эти ****** кацапские все херои!а как он плен попал так сразу заставили!
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05.03.2024 18:46 Ответить
Для обміну на наших хлопців потрібні такі покидьки із кацапіі ,
на жаль 😠
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05.03.2024 20:49 Ответить
Мать у мирному житті вчителем був... Організьм не тільки пішов, а ще й обіссявся від захвату!
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05.03.2024 21:07 Ответить
Не розумію, чому наші військові переходять на псячу мову? Навіщо?
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05.03.2024 22:27 Ответить
Там абосца даже в свой каазламордый лэнгвич не втыкает, а ви хтiли з ним поспiлкуватися солов`iною.
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05.03.2024 23:29 Ответить
Боюсь, шо после Победы не тока негры, но и кацапы будут знать украинский , шо отче наш.
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06.03.2024 00:17 Ответить
...після Перемоги!
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06.03.2024 00:36 Ответить
 
 