Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиянина: "Вилазь, сука!". ВИДЕО
Воины 2-й роты "Hydra" 3-й отдельной штурмовой бригады пополнили обменный фонд российским военнослужащим на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Украинский воин спросил оккупанта, почему он приехал убивать людей в чужую страну, на что россиянин ответил, что "его заставили".
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показать весь комментарий05.03.2024 17:11
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курви кацапські.
рука не здригнулась би розчавити це насєкомоє
Оманські видно, оберігають… строк збігає до кінця…
на жаль 😠