Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиянина: "Вилазь, сука!". ВИДЕО

Воины 2-й роты "Hydra" 3-й отдельной штурмовой бригады пополнили обменный фонд российским военнослужащим на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский воин спросил оккупанта, почему он приехал убивать людей в чужую страну, на что россиянин ответил, что "его заставили".

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