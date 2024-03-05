Бійці 3 ОШБр взяли у полон росіянина: "Вилазь, сука!". ВIДЕО

Воїни 2-ої роти "Hydra" 3-ої окремої штурмової бригади поповнили обмінний фонд російським військовослужбовцем на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Український воїн запитав в окупанта чому він приїхав вбивати людей в чужу країну, на що росіянин відповів, що "його змусили".

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