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Новини Відео Війна
19 111 20

Бійці 3 ОШБр взяли у полон росіянина: "Вилазь, сука!". ВIДЕО

Воїни 2-ої роти "Hydra" 3-ої окремої штурмової бригади поповнили обмінний фонд російським військовослужбовцем на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Український воїн запитав в окупанта чому він приїхав вбивати людей в чужу країну, на що росіянин відповів, що "його змусили".

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Російський полонений розповів про плани захопити Одесу та м’ясні штурми на Запоріжжі: "В этом наступлении все легли, все 200. Еб#наты, что сказать". ВIДЕО

Автор: 

полонені (2267) 3 Окрема штурмова бригада (440)


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Топ коментарі
+24
Які ж класні, 3ОШБр!!! Супер Воїни! Слава ЗСУ!!!
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05.03.2024 17:11
+13
а виховна лекція прикладом по іпалу була ?

курви кацапські.
рука не здригнулась би розчавити це насєкомоє
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05.03.2024 17:13
+9
Тепер Нам цю суку годувати.. добили би діпіла..
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05.03.2024 17:09
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....всіх на палю.
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05.03.2024 17:09 Відповісти
Тепер Нам цю суку годувати.. добили би діпіла..
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05.03.2024 17:09 Відповісти
Занадто мороки за шмат лайна.
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05.03.2024 17:11 Відповісти
Які ж класні, 3ОШБр!!! Супер Воїни! Слава ЗСУ!!!
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05.03.2024 17:11 Відповісти
а виховна лекція прикладом по іпалу була ?

курви кацапські.
рука не здригнулась би розчавити це насєкомоє
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05.03.2024 17:13 Відповісти
Грізний диванозавр?
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06.03.2024 00:04 Відповісти
Заставила жінка: "3.14*дуй зарабативай дєньгі ілі хотя би холодільнік от хохлов прівєзі".
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05.03.2024 17:18 Відповісти
На усіх фото був єрмак з ОПУ, а тут його і немає….
Оманські видно, оберігають… строк збігає до кінця…
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05.03.2024 17:43 Відповісти
ЕЩЕ И УГОВАРИВАЕТ ЕГО!!!!
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05.03.2024 18:15 Відповісти
как над стариками и детьми Украинскими издеваться так эти ****** кацапские все херои!а как он плен попал так сразу заставили!
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05.03.2024 18:46 Відповісти
Для обміну на наших хлопців потрібні такі покидьки із кацапіі ,
на жаль 😠
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05.03.2024 20:49 Відповісти
Мать у мирному житті вчителем був... Організьм не тільки пішов, а ще й обіссявся від захвату!
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05.03.2024 21:07 Відповісти
Не розумію, чому наші військові переходять на псячу мову? Навіщо?
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05.03.2024 22:27 Відповісти
Там абосца даже в свой каазламордый лэнгвич не втыкает, а ви хтiли з ним поспiлкуватися солов`iною.
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05.03.2024 23:29 Відповісти
Боюсь, шо после Победы не тока негры, но и кацапы будут знать украинский , шо отче наш.
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06.03.2024 00:17 Відповісти
...після Перемоги!
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06.03.2024 00:36 Відповісти
 
 