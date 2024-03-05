Бійці 3 ОШБр взяли у полон росіянина: "Вилазь, сука!". ВIДЕО
Воїни 2-ої роти "Hydra" 3-ої окремої штурмової бригади поповнили обмінний фонд російським військовослужбовцем на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Український воїн запитав в окупанта чому він приїхав вбивати людей в чужу країну, на що росіянин відповів, що "його змусили".
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+24 Olena Teslenko
показати весь коментар05.03.2024 17:11
+13 Dust
показати весь коментар05.03.2024 17:13
+9 Самий правий Укр
показати весь коментар05.03.2024 17:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
курви кацапські.
рука не здригнулась би розчавити це насєкомоє
Оманські видно, оберігають… строк збігає до кінця…
на жаль 😠