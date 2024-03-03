Російський полонений розповів про плани захопити Одесу та м’ясні штурми на Запоріжжі: "В этом наступлении все легли, все 200. Еб#наты, что сказать". ВIДЕО
Полонений осетин, єфрейтор Кусов Альберт Хаджімурзаєвич, стрілець 382-го окремого батальйону морської піхоти чорноморського флоту РФ розповів про підготовку РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. Каже, Росія планувала захопити Одесу, зокрема, за допомогою сплавів на БТР.
Полонений також розповів про м’ясні штурми в районі Роботиного Запорізької області. Каже, що на полі бою полягло багато росіян, інформує Цензор.НЕТ.
"У цьому наступі всі лягли, всі 200. Більшість 200, дуже мало 300. А хто 300, - той тяжкий. Еб#нати, що сказати. Може вони людей позбавляються, у м'ясний штурм по 10 людей відправляють. Це ж тупо, це навіть не військовій людині зрозуміло, що це тупо", - каже полонений.
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Виколоти одне око, відрубати по одній руці та нозі і пустити по руZZі вялікой - хай по електричках про бої проти укропів розповідає
ви ж кріпаки, по-русски рабы
Нынешние истории каzапов кому то заходят.И они прутся пачками....
А по-друге, ми ж бачимо тих російських німців - репатріантів, що приїхали сюди з тих місць, куди їхніх батьків та дідусів сослав срср. І, повірте, вони не з москви та петербургу! А з таких "глубєнєй" Уралу, Сибіру на Північного Казахстану, що навіть Марс ближче. І це не самі ледащі та пиющі, - це все ж таки нащадки німців. Але це дійсно інша планета!
нас не знищатьми їх не знищимо
- Як? Усі?!!
Якби не генерал Марченко і Миколаївська Самооборона, кацапи десь 6-7 березня були б в Одесі.
В чому гумор і сатира?
Хтось з високоінтелектуальних коментаторів може пояснити?
Русня пре на Сумському напрямку теж.
СNN показало нагромадження техніки та авіації. Не дадуть сволота спокою.
Треба знову бомбити Брянщену, Белгородщину і за 7-ми місячне немовл, що загинуло в Одесі
довбанути по московії!!!
кордони на московії відкриті , раз пішов зі зброєю в Україну підлягає утилізації
Є підозра, що вона набере потрібних 25 тісячь підписів ....