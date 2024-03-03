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Російський полонений розповів про плани захопити Одесу та м’ясні штурми на Запоріжжі: "В этом наступлении все легли, все 200. Еб#наты, что сказать". ВIДЕО

Полонений осетин, єфрейтор Кусов Альберт Хаджімурзаєвич, стрілець 382-го окремого батальйону морської піхоти чорноморського флоту РФ розповів про підготовку РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. Каже, Росія планувала захопити Одесу, зокрема, за допомогою сплавів на БТР.

Полонений також розповів про м’ясні штурми в районі Роботиного Запорізької області. Каже, що на полі бою полягло багато росіян, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому наступі всі лягли, всі 200. Більшість 200, дуже мало 300. А хто 300, - той тяжкий. Еб#нати, що сказати. Може вони людей позбавляються, у м'ясний штурм по 10 людей відправляють. Це ж тупо, це навіть не військовій людині зрозуміло, що це тупо", - каже полонений.

Також дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував окупанта біля покинутої ворожої бронетехніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) полонені (2267)


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Топ коментарі
+32
В полоні всі кацапи різних сортів розумні стають.
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03.03.2024 15:13
+29
покажіть фото Мацієвського і .... при спробі втечі не промахніться!
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03.03.2024 15:10
+24
Така твоя касапська доля.. краще би бився за незалежність своєї дупоосетії
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03.03.2024 15:11
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Морпех? Да ещё и руSSьге??? Шо у них с хромосомами?.....
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03.03.2024 15:09 Відповісти
Красиво баянить...

Виколоти одне око, відрубати по одній руці та нозі і пустити по руZZі вялікой - хай по електричках про бої проти укропів розповідає
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03.03.2024 15:21 Відповісти
не пускалі..., забралі....
ви ж кріпаки, по-русски рабы
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03.03.2024 23:06 Відповісти
покажіть фото Мацієвського і .... при спробі втечі не промахніться!
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03.03.2024 15:10 Відповісти
Хаджімурзаєвіч-засчітнік рускага міра і ізіка.
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03.03.2024 15:11 Відповісти
Така твоя касапська доля.. краще би бився за незалежність своєї дупоосетії
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03.03.2024 15:11 Відповісти
В полоні всі кацапи різних сортів розумні стають.
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03.03.2024 15:13 Відповісти
Уявіть його в зворотній ситуації з нашим полоненим... Там весь людський наліт випарується вмить і залишаться тільки звірячі ікла.
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03.03.2024 16:56 Відповісти
В Афганистане не слушали долго истории пленных и поэтому никто не стремился туда попасть.
Нынешние истории каzапов кому то заходят.И они прутся пачками....
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03.03.2024 15:16 Відповісти
Гроші правлять світом. А касапами тільки вони і ніщо крім них.
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03.03.2024 15:23 Відповісти
Які там історії?! Там ГРОШІ! Шалені! Принаймні для тих районів, звідки пнуться і пнуться добровольці! Для маскви та расчленінграда ті підйомні - копійки, а для холопів з депресивних округів то казковий прибуток, якого вони за 10 років не зароблять та не отримають (бо вони ледарі та пияки з малих рочків). Та ще й можливість "мір повідать" і привезти додому унітаз та жіночі мереживні труси, хоч би й вживані (примарна можливість, але...)
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03.03.2024 16:02 Відповісти
звідки ви там у Німеччині так добре все знаєте? що робиться у глухих расєйскії ***.......ях...ну ви німці й молодці! от що значить-культурна нація.....
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03.03.2024 18:04 Відповісти
Ну, по-перше, ми такі ж німці, як ви. Тому з 2014 року живемо у Сітці, допомагаємо ненці, чим можемо, а деякі друзі навіть поїхали воювати, та вже 2 роки у лавах ЗСУ Україну захищають. Тобто, багато чого знаємо з перших рук.

А по-друге, ми ж бачимо тих російських німців - репатріантів, що приїхали сюди з тих місць, куди їхніх батьків та дідусів сослав срср. І, повірте, вони не з москви та петербургу! А з таких "глубєнєй" Уралу, Сибіру на Північного Казахстану, що навіть Марс ближче. І це не самі ледащі та пиющі, - це все ж таки нащадки німців. Але це дійсно інша планета!
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03.03.2024 20:00 Відповісти
ЩЕ РАЗ - це не люди. Фізіологічно може так, але їхній мозок має відсутні емпатію, мораль, логіку і тд. Вони будуть дохнути міліонами поки нас не знищать
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03.03.2024 15:16 Відповісти
поки нас не знищать ми їх не знищимо
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03.03.2024 15:29 Відповісти
Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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03.03.2024 16:17 Відповісти
- Вуйку, чули? Москалі в космос полетіли!
- Як? Усі?!!
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03.03.2024 21:42 Відповісти
Ну шо, какао йому дайте і свіжих ватрушок.
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03.03.2024 15:17 Відповісти
Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
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03.03.2024 15:17 Відповісти
"Ми просто хотєлі нацистов убівать а командіри нас на смєрть посилают. Є*а**ти".
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03.03.2024 15:17 Відповісти
Касапська логіка - це щось за межами ... РОЗУМУ. Казати "У цьому наступі всі лягли, всі 200. ..це навіть не військовій людині зрозуміло, що це тупо ...", і одночасно приймати активну участь у цьому наступі, маючи зброю у руках. У Вов стріляли політруків у спину за політінформацію аля-сталін. Це на початку було "За сталіна! За родіну!" Потім було лише "За Родіну!"
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03.03.2024 15:18 Відповісти
Це по виду 100 % закінчений нарік,що тут дивитися,що скажуть тей повторює,тупий розвід.
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03.03.2024 15:20 Відповісти
Главное шоб на основе этих показаний ефрейтора Рада обороны не построила канцепцию стратегического наступления в обороне на 2024-2029 года зеленого правления!
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03.03.2024 15:49 Відповісти
Так а шо? Втратити Одесу було цілком реально - зелені шмаркачі навіть не дали наказ підірвати Антонівській міст (моральні метання зелених уйопків, які "псилологічно не були готові підривати мости, і які висловив рот Д'єрьмака Подляк, є в пошуку в інтернеті), вже 2 березня кацапи були в Херсоні.
Якби не генерал Марченко і Миколаївська Самооборона, кацапи десь 6-7 березня були б в Одесі.
В чому гумор і сатира?
Хтось з високоінтелектуальних коментаторів може пояснити?
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03.03.2024 15:51 Відповісти
лично зепредатель запретил взрывать мосты, без согласования с ним. Прямой командой запретил.
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03.03.2024 19:24 Відповісти
Брехло! В розхід на задньому дворі! До кадирова курву!
Русня пре на Сумському напрямку теж.
СNN показало нагромадження техніки та авіації. Не дадуть сволота спокою.
Треба знову бомбити Брянщену, Белгородщину і за 7-ми місячне немовл, що загинуло в Одесі
довбанути по московії!!!
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03.03.2024 15:51 Відповісти
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03.03.2024 16:15 Відповісти
Еще очередная заблудшая овца, эту куету которую он рассказывает заучено как Коран, в каждом обосранном ими окопе . Судя по фасу он хорошо спал и ел. Резюме, Мразь пришедшая на Украину с оружием в руках..
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03.03.2024 16:37 Відповісти
свідомий орк
кордони на московії відкриті , раз пішов зі зброєю в Україну підлягає утилізації
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03.03.2024 16:41 Відповісти
брехлива пика з випуклими очима щось там патякає. Не бачу сенсу в подібних відео. Цій путінській нечисті в тюрязі треба 24/7 крутити відео з їхніми злочинами бо занадто вже нахабно вони себе поводять
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03.03.2024 17:08 Відповісти
не тре їм нічого крутити.Здоровий орк- бугай ще років 20 може на урановій шахті працювати.
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03.03.2024 17:19 Відповісти
Рашиські виродки розстрілюють наших військовополонених ,ну зате в нас досить нормальне ставлення до рашистів і навіть колобораннтів лднр ,хоч цю паскуду треба просто розстрілювати ,на одного рашиського полоненого виділяєтся 10 тисяч гривень на місяць ,не погано за кошти платників податків.
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03.03.2024 17:10 Відповісти
Ну то іниціюй петицію - " Нахер ту євроінтеграцію! Ми одиннарот з орками, тож всіх хто потрапив у полон або відразу разстрілювати на місці, або тримати за колючим дротом під відкритим небом і годувати 1 літром води, 300 гамів якогось лайна нібито то хліб й грамів 200 сухої пшениці, чи якогось пшона на добу, і хай сєруть там де й жеруть".
Є підозра, що вона набере потрібних 25 тісячь підписів ....
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03.03.2024 18:53 Відповісти
Й обаний Бабай, чисто узький салдат. Якби воно взяло в полон нашого бійця я боюсь навіть уявити що з ним себе падло зробило б!
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03.03.2024 17:17 Відповісти
саюз нерюшимий ряспублик ..свабодных.. сплатила навеки кацапськая русь
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03.03.2024 18:00 Відповісти
його напоять гарячою кавою,нагодують,пригостять сигаретами,поважливо називатимуть мужиком і пацаном. потім в санаторій для росполонених-помиють,чисті простині,10000 тис/міс на утримання,приведуть в порядок зуби,позбавлять глистів.щотижня украртисти розважатимуть на концертах. робота не важка буде!Червоний Хрест триматиме на контролі умови!
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03.03.2024 18:08 Відповісти
....а середній укрпенс,після розрекламованого підвищення пенсій.з 40+ роками стажу,роботи на ЦЮ державу.....тепер отримуватиме 5717 грн/міс,правда без концертів і контролю Черв.Хреста...
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03.03.2024 18:11 Відповісти
Наволоч, бач, обурена тим, що неправильно штурмують. По "10 людей" відправляють на штурми. А воно знає як краще позиції ЗСУ штурмувати. Просто в нього не спитали. А спитали б та робили б, як він скаже - все норм було. Не були б його командири ї#анатами.
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03.03.2024 21:58 Відповісти
Дуже цікаво--чому це виплодок носить мультікам та 5.11!???Це ж форма враждєбнай Амєрікі!)))??
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04.03.2024 08:23 Відповісти
мені гидко від того, що його не застрелили або ще щось гірше. те, що вони роблять з українськими полоненими. і не треба тут мені про обмінний фонд - вони або розстрілюють наших або яйця відрізають.
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04.03.2024 09:54 Відповісти
 
 