Російський полонений розповів про плани захопити Одесу та м’ясні штурми на Запоріжжі: "В этом наступлении все легли, все 200. Еб#наты, что сказать". ВIДЕО

Полонений осетин, єфрейтор Кусов Альберт Хаджімурзаєвич, стрілець 382-го окремого батальйону морської піхоти чорноморського флоту РФ розповів про підготовку РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. Каже, Росія планувала захопити Одесу, зокрема, за допомогою сплавів на БТР.

Полонений також розповів про м’ясні штурми в районі Роботиного Запорізької області. Каже, що на полі бою полягло багато росіян, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому наступі всі лягли, всі 200. Більшість 200, дуже мало 300. А хто 300, - той тяжкий. Еб#нати, що сказати. Може вони людей позбавляються, у м'ясний штурм по 10 людей відправляють. Це ж тупо, це навіть не військовій людині зрозуміло, що це тупо", - каже полонений.

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