Дрон-камікадзе ліквідував окупанта біля покинутої ворожої бронетехніки. ВIДЕО
Українські захисники ліквідували російського загарбника біля покинутої ворожої бронетехніки дроном-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+25 Stas Volkov
показати весь коментар03.03.2024 13:29
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.03.2024 13:26
+11 Николай #549736
показати весь коментар03.03.2024 13:44
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не зразу, а в сраку та під бронік....
акуітєльно
дав підару почути всю дорозичливість українського нараду!!!