Дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта у заброшенной вражеской бронетехники. ВИДЕО
Украинские защитники ликвидировали российского захватчика у заброшенной вражеской бронетехники дроном-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Оперативный ВСУ.
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+25 Stas Volkov
показать весь комментарий03.03.2024 13:29
+17 Александр Чуднивец #474549
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+11 Николай #549736
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не зразу, а в сраку та під бронік....
акуітєльно
дав підару почути всю дорозичливість українського нараду!!!