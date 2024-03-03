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Дрон-камикадзе ликвидировал оккупанта у заброшенной вражеской бронетехники. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали российского захватчика у заброшенной вражеской бронетехники дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите также: Силы спецопераций уничтожили склад боеприпасов и российскую технику на Донецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


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Топ комментарии
+25
Оператору Подяка за Працю!
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03.03.2024 13:29
+17
і ванька іспустіл рускій дух...
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03.03.2024 13:26
+11
Здох кацап, ну й куй з ним!
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03.03.2024 13:44
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А чого вже немає у нього автомата? вже розхотілось воювати- тільки в момент смерті дійшло.
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03.03.2024 13:26 Ответить
і ванька іспустіл рускій дух...
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03.03.2024 13:26 Ответить
Через пукан
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03.03.2024 14:12 Ответить
Оператору Подяка за Працю!
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03.03.2024 13:29 Ответить
оператор "вихватив" дрон вчасно ...
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03.03.2024 13:32 Ответить
щей так удачно..
не зразу, а в сраку та під бронік....
акуітєльно
дав підару почути всю дорозичливість українського нараду!!!
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03.03.2024 15:36 Ответить
Ну хоч зігрівся під кінець
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03.03.2024 13:37 Ответить
Здох кацап, ну й куй з ним!
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03.03.2024 13:44 Ответить
Оператор красунчик наїбав козла і кінчив. Прямо як і футболі.
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03.03.2024 13:44 Ответить
Нажаль кацапських придурків як гною. Де мільйон дронів?
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03.03.2024 13:54 Ответить
придурки придурками але жити хочуть всі. так що ненагнітайте про їх силу силенну.
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05.03.2024 22:02 Ответить
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03.03.2024 14:13 Ответить
Цей орк напевно прийшов помародерити серед своїх таваріщєй, бо навкруги тушок кацапських трішки лежить - і це те, що потрапило на камеру, а їх скоріш за все більше. І як бонус - отримав джекпот.
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03.03.2024 14:15 Ответить
200 нема кому забирати з 0 на одного нашого бійця 3-4 кацапські дрони камікадзе полююють , а тут усе на контролі у сирського,це як назвати?
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03.03.2024 15:08 Ответить
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03.03.2024 17:12 Ответить
Ци ви кацапи для себе заготовили?
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03.03.2024 17:17 Ответить
Будь-які Ваші пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну .
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03.03.2024 17:37 Ответить
Ви помилилися адресою шановна,я не актор і не паяц,з цим зверніться до зеленського.
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03.03.2024 17:46 Ответить
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03.03.2024 17:52 Ответить
В действиях лемминга наблюдается некоторая неторопливость и обречённость..
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03.03.2024 15:13 Ответить
Рядом в воронке еще кучка ванек лежала, уже которые с кобзонм. Твари вонючие!
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03.03.2024 15:15 Ответить
Специ підкажіть - це БТР 80А чи 82А ?
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03.03.2024 15:41 Ответить
А вам для кого? На передовій, зможете самі їх помацати і запитаєте у орка…
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03.03.2024 16:15 Ответить
поряд башта з 30 мм гарматою, то схоже що бтр-82. аналоговнєтЪ.
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03.03.2024 20:36 Ответить
Чувак не мiг розiбратися, в якiй позi крепче спать.
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03.03.2024 16:59 Ответить
впало і парує
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03.03.2024 18:35 Ответить
оце так бздонув рускім духом - димить і не вивітрюється.
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03.03.2024 20:34 Ответить
Вообще-то так никаких дронов не хватит, если по одному солдату уничтожать. Хотя бы уже какой-нибудь грузовичек нашел, или подождал, пока орки пушку притащат. Это называется из пушки по воробьям!
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04.04.2024 00:25 Ответить
 
 