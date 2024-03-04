Бойцы 3 ОШБр нанесли артиллерийские удары кассетными боеприпасами по врагу возле Авдеевки. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады с неба скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ. Бойцы нанесли артиллерийские удары кассетными боеприпасами по занятым врагом лесополосам возле Авдеевки.

Огневое поражение нанесли бойцы 1-го самоходного артиллерийского дивизиона "Команда Выстрел".

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