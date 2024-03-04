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Новости Видео Война
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Бойцы 3 ОШБр нанесли артиллерийские удары кассетными боеприпасами по врагу возле Авдеевки. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады с неба скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ. Бойцы нанесли артиллерийские удары кассетными боеприпасами по занятым врагом лесополосам возле Авдеевки.

Огневое поражение нанесли бойцы 1-го самоходного артиллерийского дивизиона "Команда Выстрел".

Также смотрите: Контрразведчики СБУ уничтожили вражеский штаб, УРАЛ и орудие Д-30 дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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04.03.2024 15:57 Ответить
От що касетний ********* животворящий робить......
Слава ЗСУ!
Смерть ворогам!
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04.03.2024 15:59 Ответить
Тишина..... Над полем боя пала тишина....."
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04.03.2024 16:02 Ответить
АМІНЬ .
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04.03.2024 16:05 Ответить
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04.03.2024 17:23 Ответить
харош)))
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04.03.2024 16:05 Ответить
"Сирия-2" - забава на гудственном игровом компе.
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04.03.2024 16:48 Ответить
 
 