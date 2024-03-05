Українські гелікоптери навалюють окупантам під Авдіївкою. ВIДЕО
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 47 окремої механізованої бригади ЗСУ показала, як армійська авіація підтримує піхоту на Авдіївському напрямку фронту. Українські гелікоптери потужно завдають ворогу вогневого ураження.
Ефектні кадри опублікували у телеграм-каналі 47-ої бригади. На них видно, як два гелікоптери з української символікою виконали завдання і серед хмар диму покинули поле бою, інформує Цензор.НЕТ.
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