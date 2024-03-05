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Українські гелікоптери навалюють окупантам під Авдіївкою. ВIДЕО

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 47 окремої механізованої бригади ЗСУ показала, як армійська авіація підтримує піхоту на Авдіївському напрямку фронту. Українські гелікоптери потужно завдають ворогу вогневого ураження.

Ефектні кадри опублікували у телеграм-каналі 47-ої бригади. На них видно, як два гелікоптери з української символікою виконали завдання і серед хмар диму покинули поле бою, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр взяли у полон росіянина: "Вилазь, сука!". ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) вертоліт (879) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
Та є... Вважайте він вилитів, опнув в "молоко" відстрелив "тепловухи" й полетів назад. Так, просто моральна підтримка для піхоти....
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05.03.2024 19:49
+11
У білий світ,як в копійочку. Даремна витрата ***********
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05.03.2024 19:35
+6
Авдіевку втратили і кацапи сунут далі. Самокритично називати кацапів кацапами, так какЦап.
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05.03.2024 19:59
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У білий світ,як в копійочку. Даремна витрата ***********
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05.03.2024 19:35 Відповісти
Кабрирование да, оно нифига не точное. Но борта целы и экипажи.
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05.03.2024 19:38 Відповісти
Это как если бы атру заставили стрелять с завязанными глазами🤔
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05.03.2024 20:00 Відповісти
С xeрa ли ти себе ето вигадав? 70 мм США НУРСы 75 в строю, 80 мм СРСР 50 років. Усі УБК, штурмовики і винищувачі під них мають СУО. Так само і усі розвідувальні, ударні і універсальні гвинтокрили. І усі ці люди маються фігнею, а ти один такий Д'Артаньян?
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05.03.2024 20:55 Відповісти
Зачем вы 3.14здите? Чем оно хуже залпа града , например? Кацапу точно все равно, или его ***.ло б21 или вертолетом.
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05.03.2024 23:13 Відповісти
У нас ще й гелікоптери є??? За два роки перший раз таке почув..
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05.03.2024 19:41 Відповісти
Та є... Вважайте він вилитів, опнув в "молоко" відстрелив "тепловухи" й полетів назад. Так, просто моральна підтримка для піхоти....
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05.03.2024 19:49 Відповісти
Аааа... хлопушка... а в мене з дитинства два кореша з Кременчуцького "вертолётного".. близька і в той час далека тема...((
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05.03.2024 19:57 Відповісти
Так. Але це варте того. Крім того за кадром лишається грандіозна робота з виявлення завдяки ним кацапських радарів і ППО.
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05.03.2024 19:57 Відповісти
Схоже на Мі-17...
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05.03.2024 20:20 Відповісти
а може Мі-8?
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05.03.2024 21:49 Відповісти
Багато є чого ти йолопе не знаєш.
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05.03.2024 21:43 Відповісти
А ти дивлюсь швиденько вчишся..
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05.03.2024 21:51 Відповісти
І ти оце телепню не "поясничай"..
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05.03.2024 21:56 Відповісти
після бійки хоть ху.м махай, Авдіевку втратили і кацапи сунут далі.
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05.03.2024 19:53 Відповісти
Авдіевку втратили і кацапи сунут далі. Самокритично називати кацапів кацапами, так какЦап.
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05.03.2024 19:59 Відповісти
Тебе кацап далеко просунули,а Авдіївка це передмістя Донецька,щоб ти знав,кацап.
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05.03.2024 20:06 Відповісти
И шо теперь, до Чопа отступать, не мешая кацапу?
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05.03.2024 23:15 Відповісти
Сам факт застосування вертольотів та ще й подібним чином, говорить багато...
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05.03.2024 20:20 Відповісти
в нас ще залишились вертушки
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05.03.2024 20:58 Відповісти
Долбойоби - знатоки, удар наноситься по скупченню живою сили та техніки....
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05.03.2024 21:11 Відповісти
Украинские самые коптеры в мире!!!! Удачи вам, птицы!
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05.03.2024 21:17 Відповісти
Яке бойове завдання виконали ці гелікоптери?
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05.03.2024 21:21 Відповісти
Відпрацювали по скупченню техніки ворога, яка накопичувалась перед виходом на рубіж розгортання?
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05.03.2024 21:27 Відповісти
знак питання зайвий.
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05.03.2024 22:55 Відповісти
Обратись в Генштаб, кацапе, может тебе расскажут.
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05.03.2024 23:17 Відповісти
Мову вивчи спочатку, омєріканєц.
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05.03.2024 23:42 Відповісти
Опача, почали літати гвинтокрили на надмалих в секторі. Оце, панство, результат відсутності в повітрі літаків А-50У та системної роботи ракетами AGM-88 HARM. РЛС-ити засрашинцям нічим.
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05.03.2024 21:25 Відповісти
Вже кілка раз показували такі постріли авіацією і ні разу результати,дрон там повісити.самому екіпажу ж цікаво.
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06.03.2024 00:23 Відповісти
І що таким способом реально кудись влучити?
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06.03.2024 01:00 Відповісти
Кудись по площі по приблизно заданому напрямку та відстані.
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06.03.2024 08:11 Відповісти
Це відео доказує що нам потрібні такі птиці, але вже серйозніші, західні штурмові.
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06.03.2024 10:15 Відповісти
 
 