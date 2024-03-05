Дрон-камікадзе атакував будинок поблизу Авдіївки, у якому ховались окупанти. ВIДЕО
Бійці роти ударних БпЛА 47-ої механізованої бригади "Магура" поблизу Авдіївки FPV-дроном атакували будинок, у якому ховались окупанти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.
Топ коментарі
+4 Эмирский бухарь
показати весь коментар05.03.2024 21:08
+3 Владислав Сварчевський
показати весь коментар05.03.2024 21:15
+3 віктор федорович #394174
показати весь коментар05.03.2024 21:20
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Але ж в них потужно дмухнув український дрон "WOLF".
І невіть шкварок не залишилось.