Дрон-камікадзе атакував будинок поблизу Авдіївки, у якому ховались окупанти. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА 47-ої механізованої бригади "Магура" поблизу Авдіївки FPV-дроном атакували будинок, у якому ховались окупанти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

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