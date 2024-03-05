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Дрон-камікадзе атакував будинок поблизу Авдіївки, у якому ховались окупанти. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА 47-ої механізованої бригади "Магура" поблизу Авдіївки FPV-дроном атакували будинок, у якому ховались окупанти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

Дивіться: Українські гелікоптери навалюють окупантам під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3992) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+4
Колэпс! Перевод: склеили ласты.
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05.03.2024 21:08
+3
Кто-кто в рукавичьке живьёт?
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05.03.2024 21:15
+3
Підори...
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05.03.2024 21:20
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Недолет, жаль.
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05.03.2024 21:03 Відповісти
Ti proletel faneroi ? 🤔
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05.03.2024 21:24 Відповісти
Колэпс! Перевод: склеили ласты.
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05.03.2024 21:08 Відповісти
Кто-кто в рукавичьке живьёт?
показати весь коментар
05.03.2024 21:15 Відповісти
Підори...
показати весь коментар
05.03.2024 21:20 Відповісти
А гранату бросить?? Иди на куй, тебе сказали никого нету.... був колись такий анекдот про чапаєва ..
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05.03.2024 21:25 Відповісти
Оркосвинособаки вирішили сховатися в залишках доміка "Ніф-ніфа"...
Але ж в них потужно дмухнув український дрон "WOLF".
І невіть шкварок не залишилось.
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05.03.2024 21:25 Відповісти
Одним словом бада -бум !!! 👏👍🎉💥💥💥💥💥💥💥
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05.03.2024 21:28 Відповісти
А тепер уявіть як нашим хлопцям бо у під.рів цих дронів в рази більше
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06.03.2024 05:30 Відповісти
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06.03.2024 13:58 Відповісти
 
 