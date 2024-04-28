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Бойцы 148-й ОАБр сожгли КамАЗ и уничтожили минометную позицию российских оккупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы подразделения 148-й ОАБр "Echo" сожгли КамАЗ и уничтожили минометную позицию российских оккупантов дронами "Дикі шершні".

Воины благодарят сообщества "Цензор.НЕТ" и Бутусов Плюс за такую возможность.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картf банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Тестирование "разумного" дрона "Дикі Шершні" с нейронной сетью на украинской электронике. ВИДЕО

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уничтожение (6909) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Тяжела і нєказіста жисть лапатнава камазіста...
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28.04.2024 17:52 Ответить
Воїни дякують спільнотам та http://t.me/ButusovPlus Бутусов Плюс за таку можливість.
Блін ... Сил не вистачає ! А мали б отримувати від МО.
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28.04.2024 19:09 Ответить
 
 