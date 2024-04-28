Бойцы 148-й ОАБр сожгли КамАЗ и уничтожили минометную позицию российских оккупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО
Бойцы подразделения 148-й ОАБр "Echo" сожгли КамАЗ и уничтожили минометную позицию российских оккупантов дронами "Дикі шершні".
Воины благодарят сообщества "Цензор.НЕТ" и Бутусов Плюс за такую возможность.
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Блін ... Сил не вистачає ! А мали б отримувати від МО.