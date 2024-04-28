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Бійці 148 ОАБр спалили КамАЗ та знищили мінометну позицію російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу 148 ОАБр "Echo" спалили КамАЗ та знищили мінометну позицію російських окупантів дронами "Дикі шершні".

Воїни дякують спільнотам "Цензор.НЕТ" та Бутусов Плюс за таку можливість.

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знищення (7221) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Тяжела і нєказіста жисть лапатнава камазіста...
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28.04.2024 17:52 Відповісти
Воїни дякують спільнотам та http://t.me/ButusovPlus Бутусов Плюс за таку можливість.
Блін ... Сил не вистачає ! А мали б отримувати від МО.
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28.04.2024 19:09 Відповісти
 
 