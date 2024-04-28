Бійці 148 ОАБр спалили КамАЗ та знищили мінометну позицію російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Бійці підрозділу 148 ОАБр "Echo" спалили КамАЗ та знищили мінометну позицію російських окупантів дронами "Дикі шершні".
Воїни дякують спільнотам "Цензор.НЕТ" та Бутусов Плюс за таку можливість.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Картка банки: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Блін ... Сил не вистачає ! А мали б отримувати від МО.