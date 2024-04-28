Прикордонники знищили ворожий склад БК на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" скидом з ударного бомбера "Вампір" знищили ворожий склад БК на Бахмутському напрямку.
Дане відео оприлюднили ДПСУ у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
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Александр Заболотнюк
показати весь коментар28.04.2024 17:28 Відповісти Мені подобається 4
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