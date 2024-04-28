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Сили Оборони завдають ураження окупантам у Нетайловому на Донеччині. ВIДЕО

Армія РФ не припиняє тиск після успіхів в Первомайському - силами піхоти намагається просуватися далі, закріплюючись у будинках.

Як повідомляє DeepState, ситуація ускладнюється. Проте, українські захисники показали, як вони завдали ураження окупантам в населеному пункті Нетайлове, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант пірнув у яму з лайном, щоб заховатися від ударів українських бійців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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То все до сраки.Выигруют войну те у кого авиация и ракеты .Солдат с автомата не собьёт самолёт а вот самолёт бомбами разбомбит все что угодно
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28.04.2024 16:01 Відповісти
Розкажи це талібам.
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28.04.2024 16:03 Відповісти
Нетайлове вже все. Коли упремося в рідну землю ?
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28.04.2024 16:51 Відповісти
за ним -Карлівка, а там вже по дорозі і Дніпропетровщина недалеко. Укріплення тільки на Запоріжжі будують?
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28.04.2024 19:10 Відповісти
 
 