Сили Оборони завдають ураження окупантам у Нетайловому на Донеччині. ВIДЕО
Армія РФ не припиняє тиск після успіхів в Первомайському - силами піхоти намагається просуватися далі, закріплюючись у будинках.
Як повідомляє DeepState, ситуація ускладнюється. Проте, українські захисники показали, як вони завдали ураження окупантам в населеному пункті Нетайлове, передає Цензор.НЕТ.
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Kfor Fanatik
показати весь коментар28.04.2024 16:01 Відповісти Мені подобається 0
Andrew Moon
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Олександр #581937
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юрий Шмалько #512164
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