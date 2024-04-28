Сили Оборони завдають ураження окупантам у Нетайловому на Донеччині. ВIДЕО

Армія РФ не припиняє тиск після успіхів в Первомайському - силами піхоти намагається просуватися далі, закріплюючись у будинках.

Як повідомляє DeepState, ситуація ускладнюється. Проте, українські захисники показали, як вони завдали ураження окупантам в населеному пункті Нетайлове, передає Цензор.НЕТ.

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