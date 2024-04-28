Силы Обороны наносят поражение оккупантам в Нетайлово на Донетчине. ВИДЕО
Армия РФ не прекращает давление после успехов в Первомайском - силами пехоты пытается продвигаться дальше, закрепляясь в домах.
Как сообщает DeepState, ситуация осложняется. Тем не менее, украинские защитники показали, как они нанесли поражение по оккупантам в населенном пункте Нетайлово, передает Цензор.НЕТ.
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Kfor Fanatik
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Andrew Moon
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