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Силы Обороны наносят поражение оккупантам в Нетайлово на Донетчине. ВИДЕО

Армия РФ не прекращает давление после успехов в Первомайском - силами пехоты пытается продвигаться дальше, закрепляясь в домах.

Как сообщает DeepState, ситуация осложняется. Тем не менее, украинские защитники показали, как они нанесли поражение по оккупантам в населенном пункте Нетайлово, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909)


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То все до сраки.Выигруют войну те у кого авиация и ракеты .Солдат с автомата не собьёт самолёт а вот самолёт бомбами разбомбит все что угодно
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28.04.2024 16:01 Ответить
Розкажи це талібам.
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28.04.2024 16:03 Ответить
Нетайлове вже все. Коли упремося в рідну землю ?
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28.04.2024 16:51 Ответить
за ним -Карлівка, а там вже по дорозі і Дніпропетровщина недалеко. Укріплення тільки на Запоріжжі будують?
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28.04.2024 19:10 Ответить
 
 