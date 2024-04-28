Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam. ВИДЕО
Зенитчики морской пехоты Военно-морских ВСУ сбили разведывательный дрон SuperСam. "Приземлить" БПЛА удалось из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
Об этом в телеграмме сообщают Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.
Вражеский беспилотник летал над позициями украинских военных, фиксируя необходимую информацию. Полученные данные оккупанты могут использовать для дальнейших ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.
Благодаря своевременно полученным координатам и точному попаданию зенитчики уничтожили российский разведывательный дрон. Сбитым БПЛА оказался Supercam.
Такие дроны российские террористы используют для аэрофотосъемки местности, наблюдения, ведения разведки и сброса средств поражения. Кроме того, БПЛА Supercam могут быть оснащены каналами передачи данных с шифрованием и повышенной устойчивостью к помехам.
Напомним, вчера, 27 апреля, российский дрон-разведчик был сбит в Одесской области с борта поршневого учебно-тренировочного самолета Як-52.
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