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Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam. ВИДЕО

Зенитчики морской пехоты Военно-морских ВСУ сбили разведывательный дрон SuperСam. "Приземлить" БПЛА удалось из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Об этом в телеграмме сообщают Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

Вражеский беспилотник летал над позициями украинских военных, фиксируя необходимую информацию. Полученные данные оккупанты могут использовать для дальнейших ударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Благодаря своевременно полученным координатам и точному попаданию зенитчики уничтожили российский разведывательный дрон. Сбитым БПЛА оказался Supercam.

Такие дроны российские террористы используют для аэрофотосъемки местности, наблюдения, ведения разведки и сброса средств поражения. Кроме того, БПЛА Supercam могут быть оснащены каналами передачи данных с шифрованием и повышенной устойчивостью к помехам.

Напомним, вчера, 27 апреля, российский дрон-разведчик был сбит в Одесской области с борта поршневого учебно-тренировочного самолета Як-52.

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Автор: 

уничтожение (6909) 35 отдельная бригада морской пехоты (62)


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hi chat🖕
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28.04.2024 12:33 Ответить
У прутіна-воєнного злочинця, усьо паплану, долітався…
Чаушеску з Каддафі і Хусейном, його чекають!
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28.04.2024 12:35 Ответить
Все кацапське лайно має бути знищеним , як і самі кацапи 🙁
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28.04.2024 12:37 Ответить
Я зенітчик...

Зсу-23-4-м...

Війна змінилась...

Тут більше філософії...

Кант... зав'язує бант...

Зпитай своє пмтанння...
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28.04.2024 12:37 Ответить
Назва ньє *********...
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28.04.2024 13:18 Ответить
Слава ЗСУ!
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28.04.2024 13:23 Ответить
 
 