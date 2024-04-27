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Новости Видео Война
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Российский дрон-разведчик сбит пилотами учебно-тренировочного самолета Як-52 в небе над Одесщиной. ВИДЕО

В Одесской области пилоты поршневого учебно-тренировочного самолета Як-52 сбили российский дрон-разведчик.

Соответствующие видео обнародовали местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

На обнародованных видео показан момент спуска вражеского разведывательного дрона на парашюте, который, скорее всего, раскрылся в результате срабатывания автоматики, вокруг которого кружит Як-52.

Можно предположить, что стрельба велась вторым членом экипажа из ружья или автоматического оружия.

Проведение модернизации Як-52 с установлением курсового пулеметного вооружения в крыло или борт маловероятно из-за необходимости существенного и технологически сложного вмешательства в планер. Наведение на цель может выполняться сторонним целеуказанием через радиосвязь и систему ситуативной осведомленности с последующей визуальной идентификацией цели.

Следует отметить, что на Як-52 в модификации Як-52Б все же есть возможность подвеса контейнеров ГУВ-8700 с пулеметами или УБ-32 с неуправляемыми авиационными ракетами, однако такая версия существовала в единственном экземпляре.

Автор: 

Одесская область (3565) дроны (3909) Воздушные силы (2291)


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Топ комментарии
+45
Ну а почему бы и да? Себестоимость такого перехвата просто копеечная, несколько тысяч гривен на топливо и патроны. Это не мопед, который в случае неудачного попадания может сдетонировать, потому уничтожать его надо с большой дистанции. Когда во время 2МВ английские пилоты перехватывали первый серийный БПЛА ФАУ-1 то при попадании в него из пушки или пулемета достаточно часто детонировал заряд, а там взрывчатки - тонна, и летчики гибли. Потом начали просто давить крылом самолета на крыло ФАУ-1,и поскольку там не было системы устойчивости по крену - то бпла переворачивался и шел к земле, где в нее благополучно и втыкался. Тут такой опасности нет, потому теоретически ничто не мешает на медленном самолете подлететь поближе и расстрелять разведчик даже из охотничьего ружья. Бронирования там нет, даже крупная дробь его гарантированно выводит из строя. Неплохое решение вместо использования очень дорогих и дефицитных ракет для ЗРК или ПЗРК
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27.04.2024 15:44
+32
F-16 на мінімалках
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27.04.2024 15:40
+21
З почином! Люто аплодую! Я бубоню про боротьбу з дронами гвинтовими літаками з осені 2022, коли тільки почалися шахеди, наслухався тут від "знавців"- ссавців.
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27.04.2024 15:56
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Варіант. Але потрібен дрон з системою донаведення. Бо керувати дроном по повітряній цілі, при цьому самому знаходячись в літаку....це щось із бондіани.
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28.04.2024 09:38 Ответить
По цьому Яку якісь особливо стурбовані дурачили з землі. Добре що не влучили.
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28.04.2024 05:03 Ответить
Фермери з циганами пруть танки, безпілотники збивають калашами з Яку. А узькіє впевнені, що саме їх "невозможно победить"? Вони навіть не здогадувались, хто такі Українці. Що українцю в кайф, свинособаці смерть.
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28.04.2024 09:21 Ответить
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