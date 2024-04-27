Российский дрон-разведчик сбит пилотами учебно-тренировочного самолета Як-52 в небе над Одесщиной. ВИДЕО

В Одесской области пилоты поршневого учебно-тренировочного самолета Як-52 сбили российский дрон-разведчик.

Соответствующие видео обнародовали местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

На обнародованных видео показан момент спуска вражеского разведывательного дрона на парашюте, который, скорее всего, раскрылся в результате срабатывания автоматики, вокруг которого кружит Як-52.

Можно предположить, что стрельба велась вторым членом экипажа из ружья или автоматического оружия.

Проведение модернизации Як-52 с установлением курсового пулеметного вооружения в крыло или борт маловероятно из-за необходимости существенного и технологически сложного вмешательства в планер. Наведение на цель может выполняться сторонним целеуказанием через радиосвязь и систему ситуативной осведомленности с последующей визуальной идентификацией цели.

Следует отметить, что на Як-52 в модификации Як-52Б все же есть возможность подвеса контейнеров ГУВ-8700 с пулеметами или УБ-32 с неуправляемыми авиационными ракетами, однако такая версия существовала в единственном экземпляре.