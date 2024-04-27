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Російський дрон-розвідник було збито пілотами навчально-тренувального літака Як-52 в небі над Одещиною. ВIДЕО

Російський дрон-розвідник було збито на Одещині з борту поршневого навчально-тренувального літака Як-52 .

Відповідні відео оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

На оприлюднених відео показаний момент спуску ворожого розвідувального дрона на парашуті, який найімовірніше розкрився внаслідок спрацювання автоматики, навколо якого кружляє Як-52.

Можна припустити, що стрільба велася другим членом екіпажу з рушниці або автоматичної зброї.

Проведення модернізації Як-52 зі встановленням курсового кулеметного озброєння у крило чи борт є малоймовірним через потребу суттєвого і технологічно складного втручання у планер. Наведення на ціль може виконуватися шляхом стороннього цілевказання через радіозв’язок та систему ситуативної обізнаності з подальшою візуальною ідентифікацією цілі.

Варто зазначити, що на Як-52 у модифікації Як-52Б все ж є можливість підвісу контейнерів ГУВ-8700 з кулеметами або УБ-32 з некерованими авіаційними ракетами, однак така версія існувала у єдиному екземплярі.

Автор: 

Одеська область (3208) дрони (4690) Повітряні сили (2631)


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Топ коментарі
+45
Ну а почему бы и да? Себестоимость такого перехвата просто копеечная, несколько тысяч гривен на топливо и патроны. Это не мопед, который в случае неудачного попадания может сдетонировать, потому уничтожать его надо с большой дистанции. Когда во время 2МВ английские пилоты перехватывали первый серийный БПЛА ФАУ-1 то при попадании в него из пушки или пулемета достаточно часто детонировал заряд, а там взрывчатки - тонна, и летчики гибли. Потом начали просто давить крылом самолета на крыло ФАУ-1,и поскольку там не было системы устойчивости по крену - то бпла переворачивался и шел к земле, где в нее благополучно и втыкался. Тут такой опасности нет, потому теоретически ничто не мешает на медленном самолете подлететь поближе и расстрелять разведчик даже из охотничьего ружья. Бронирования там нет, даже крупная дробь его гарантированно выводит из строя. Неплохое решение вместо использования очень дорогих и дефицитных ракет для ЗРК или ПЗРК
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27.04.2024 15:44
+32
F-16 на мінімалках
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27.04.2024 15:40
+21
З почином! Люто аплодую! Я бубоню про боротьбу з дронами гвинтовими літаками з осені 2022, коли тільки почалися шахеди, наслухався тут від "знавців"- ссавців.
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27.04.2024 15:56
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Варіант. Але потрібен дрон з системою донаведення. Бо керувати дроном по повітряній цілі, при цьому самому знаходячись в літаку....це щось із бондіани.
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28.04.2024 09:38 Відповісти
По цьому Яку якісь особливо стурбовані дурачили з землі. Добре що не влучили.
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28.04.2024 05:03 Відповісти
Фермери з циганами пруть танки, безпілотники збивають калашами з Яку. А узькіє впевнені, що саме їх "невозможно победить"? Вони навіть не здогадувались, хто такі Українці. Що українцю в кайф, свинособаці смерть.
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28.04.2024 09:21 Відповісти
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